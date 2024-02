Budget fédéral 2024-2025 ? la Chambre cible deux enjeux : accélérer la réalisation de grands projets d'habitation et aider Montréal-Trudeau à financer ses prochaines phases d'expansion





MONTRÉAL, le 16 févr. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté cette semaine ses recommandations à l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, en prévision du dépôt du budget 2024-2025 du gouvernement fédéral.

« La marge de manoeuvre du gouvernement fédéral est limitée, alors même que l'économie canadienne fonctionne au ralenti et que nos entreprises doivent composer avec un haut niveau d'incertitude. Cette faible marge est préoccupante, d'autant plus que l'État a annoncé à l'été 2023 qu'il tenterait de dégager des économies de 15 milliards de dollars. Dans un tel contexte, la Chambre a ciblé deux enjeux qui devraient néanmoins recevoir une attention particulière dans le prochain budget : (1) il faut accélérer l'amorçage de grands projets de construction d'habitations en zone urbaine; et (2) il faut aider ADM à procéder aux investissements additionnels pour accroître les capacités de l'aéroport Montréal-Trudeau », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La crise du logement frappe fort à Montréal comme partout au Canada. L'offre de logements est tout simplement insuffisante et les grandes villes n'ont pas les moyens de déployer les infrastructures urbaines requises pour enclencher de vastes chantiers de construction privés. C'est le cas à Montréal. Pour cette raison, nous demandons à la ministre Freeland de mettre en place, en collaboration avec Québec, un Fonds spécial de développement des infrastructures municipales qui ciblera pour Montréal deux zones urbaines stratégiques, soit Bridge-Bonaventure et Namur-Hippodrome. En agissant rapidement, on pourrait construire des logements pour près de 50 000 habitants dans de nouveaux quartiers d'avenir bien diversifiés, répondant aux plus hauts standards environnementaux et bien connectés aux réseaux de transport collectif », a poursuivi Michel Leblanc.

« Deuxièmement, il faut accélérer le développement de l'aéroport Montréal-Trudeau. Cet aéroport est un actif stratégique essentiel à notre connectivité internationale, autant pour notre communauté d'affaires que pour le secteur touristique, qui est en pleine expansion. Or, pour poursuivre sa croissance, ADM devra mener à bien des investissements évalués à 8 milliards de dollars d'ici 2035. Pour y arriver, il faut absolument revoir sa structure de financement afin de lui permettre de diversifier ses sources de financement, notamment en lui permettant de faire appel à des partenaires privés pour les futures phases d'expansion. C'est la seule stratégie qui permettra la poursuite des investissements en évitant de refiler la facture aux voyageurs », a conclu Michel Leblanc.

Nos recommandations :

Recommandation no 1 : Déployer un programme spécial de soutien aux zones à fort potentiel en collaboration avec le gouvernement provincial afin d'augmenter l'offre de logements dans trois secteurs : (1) Bridge-Bonaventure; (2) le quartier Namur-Hippodrome; et (3) l'Est de Montréal.

Recommandation no 2 : Établir une nouvelle structure de financement qui permettra aux autorités aéroportuaires de diversifier leurs sources de financement et d'accéder à une plus grande part de leurs revenus.

Pour prendre connaissance du mémoire de la Chambre sur le budget 2024-2025 du Canada, veuillez consulter le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

16 février 2024 à 12:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :