Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Toronto





TORONTO, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure et à une célébration du Losar en présence de James Maloney, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, et député d'Etobicoke-Lakeshore, et de Sonam Lankar, président du Centre culturel canado-tibétain.

Date : Samedi 17 février 2024



Heure : 12 h (HNE)

Les festivités débuteront à 11 h (HNE)



Lieu : Centre culturel canado-tibétain

40, chemin Titan

Toronto (Ontario) M8Z 2J8

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

16 février 2024 à 12:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :