UCC Holding signe des contrats pour sept projets énergétiques au Kazakhstan avec le ministère kazakh de l'Énergie et QazaqGaz

Dans le cadre de la cérémonie de signature en présence de S.A. l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani et de S.E. le président de la République du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, et dans le cadre d'une série de contrats signés entre des entreprises...

Partout sur la planète, des pays font appel au réputé fournisseur d'énergie propre, de minéraux critiques et de technologies propres qu'est le Canada, et notre pays continue de collaborer avec des innovateurs, des partenaires autochtones et des...