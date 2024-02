Rappel de biscuit de marque Red Tea Room en raison de la présence non déclarée d'arachides

De nouvelles poursuites antitrust historiques lancées aujourd'hui devant la Cour fédérale de l'État de New York contre la Ligue nationale de hockey (LNH) et l'industrie du hockey junior majeur révèlent l'exploitation...

Produit : Biscuit Problème : Aliments - Allergène - Arachides Distribution : Nouvelle-Écosse, Ontario et Québec Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)