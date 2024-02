L'industrie de la construction condamne le manque de soutien du ministre de l'Environnement aux infrastructures routières du Canada





OTTAWA, ON, le 15 févr. 2024 /CNW/ - L'industrie canadienne de la construction demande au Premier ministre de clarifier les investissements futurs dans les nouvelles infrastructures routières après les commentaires faits en début de semaine par le ministre de l'Environnement Steven Guilbeault.

M. Guilbeault a expliqué que le soutien aux provinces pour l'entretien se poursuivra, mais que l'infrastructure routière existante « est parfaitement adéquate pour répondre aux besoins que nous avons ».

Nous sommes confrontés à une crise aiguë du logement. Le gouvernement demande à notre industrie de construire 5,8 millions de nouveaux logements, mais il néglige les investissements nécessaires pour soutenir ces logements et ces communautés.

Dans son rapport, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) estime que chaque nouvelle unité de logement exigera 107 000 $ en investissement public. Cela représente un total de 620 milliards $ en financement public, soit 375 milliards $ de plus que ce que prévoit actuellement le budget.

« Ces nouvelles communautés ont besoin de nouvelles routes. Les gens ont besoin d'être reliés à leur travail, à leur école et à leur hôpital, affirme Mary Van Buren, présidente de l'Association canadienne de la construction. Une population croissante a des besoins croissants. Nous avons non seulement besoin de réseaux routiers pour faciliter leur déplacement, mais nous devons également renforcer notre infrastructure commerciale, qui comprend les routes, les ponts et les autoroutes. »

Cela fait 15 ans que nous n'investissons pas suffisamment dans nos infrastructures commerciales, comme en témoigne le fait que nous sommes passés de la 10e à la 32e place dans le classement mondial des infrastructures commerciales établi par le Forum économique mondial. Sans un investissement continu au niveau des infrastructures essentielles, comme le recommande le Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement, y compris dans les infrastructures favorisant le commerce, le Canada ne parviendra pas à exploiter les échanges avec ses partenaires internationaux en vue d'assurer sa réussite économique.

Nous avons besoin que le gouvernement fédéral s'associe à l'industrie et travaille avec les gouvernements municipaux et provinciaux pour construire une base solide pour un Canada plus robuste.

Pour plus d'information, lisez nos recommandations au gouvernement avant son Budget fédéral 2024.

À propos de l'ACC

L'ACC représente plus de 18 000 entreprises membres provenant de 62 associations partenaires intégrées locales et provinciales à travers le Canada. L'ACC fait entendre la voix des entrepreneurs, des fournisseurs et des professionnels des secteurs connexes qui travaillent dans ou avec l'industrie canadienne de la construction institutionnelle, commerciale, industrielle et civile (ICIC), en matière de politiques publiques, de législation et d'élaboration de normes.

Le secteur de la construction est l'un des plus gros employeurs du Canada et contribue largement à la réussite économique du pays. L'industrie, composée à 70 % de petites et moyennes entreprises, emploie plus de 1,6 million de Canadiens et contribue à hauteur de 7,4 % au produit intérieur brut du Canada.

15 février 2024 à 17:48

