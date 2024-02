Selon Diligent, les niveaux d'activisme des actionnaires atteignent leur plus haut niveau depuis quatre ans en raison de la multiplication des campagnes internationales





En 2023, 982 entreprises ont fait l'objet de campagnes activistes à l'échelle mondiale, soit une augmentation de 4,6 % par rapport à l'année précédente et le niveau le plus élevé depuis 2019. C'est ce que révèle le nouveau rapport Diligent Market Intelligence: Shareholder Activism Annual Review 2024 de Diligent. Les résultats ont été présentés en direct aujourd'hui lors de la conférence annuelle de Diligent sur la saison des procurations, une conférence majeure sur la saison des procurations comprenant des panels et des discours d'experts en gouvernance parmi les plus éminents au monde, abordant des sujets tels que l'activisme des actionnaires, l'environnement, le social et la gouvernance (ESG), la rémunération des dirigeants, et plus encore.

Selon le rapport, de plus en plus d'entreprises identifient l'activisme comme un risque dans leurs communications d'entreprise. En 2023, 23,4 % des entreprises du Russell 3000 ont mentionné l'activisme des actionnaires comme un risque dans leur rapport 10-K, contre 21,4 % l'année précédente. La résilience financière et l'introduction de la carte de procuration universelle incitent à la fois les activistes traditionnels et non traditionnels à lancer des campagnes visant la rémunération et la surveillance ESG.

« Les conditions du marché jouent un rôle crucial dans la définition des demandes des activistes et des entreprises qu'ils choisissent de cibler », a déclaré Josh Black, rédacteur en chef de Diligent Market Intelligence chez Diligent. « Maintenant, plus que jamais, les conseils d'administration doivent démontrer qu'ils sont financièrement résilients et qu'ils ont des pratiques de gouvernance fiables en place pour avoir une longueur d'avance. »

Trois thèmes émergent des principales conclusions du rapport que les conseils d'administration et les investisseurs devraient avoir à l'esprit. Ces thèmes incluent :

L'activisme s'étend à l'échelle mondiale, les actionnaires cherchant à maximiser leurs rendements :

En 2023, 550 entreprises américaines ont été publiquement soumises à des demandes activistes, soit une hausse de 7,8 % par rapport à l'année précédente, de nombreuses campagnes visant les opérations coûteuses de fusion-acquisition. Les États-Unis ont connu une augmentation de 20,8 % du nombre d'entreprises soumises à des demandes d'opposition à des opérations de fusion-acquisition, passant de 24 à 29.

220 entreprises basées en Asie ont fait l'objet de demandes en 2023, marquant la troisième année consécutive d'augmentation des campagnes dans la région, tandis qu'au Canada, 69 entreprises ont fait l'objet de demandes, soit une augmentation de 25,5 % par rapport à 2022

Pendant ce temps, l'activisme des actionnaires a stagné en Europe, avec 123 entreprises européennes soumises publiquement à des campagnes en 2023, contre 177 en 2021. Cependant, le nombre de sièges obtenus au conseil d'administration est resté stable à 36 en 2023 contre 38 en 2022, ce qui indique que les militants continuent de faire pression pour une représentation au conseil d'administration en Europe.

La volatilité des marchés entraîne une augmentation des demandes de rémunération :

Les investisseurs ont mis davantage l'accent sur la rémunération en 2023, soucieux de s'assurer que les entreprises disposent de politiques et de pratiques solides pour faire face aux risques du marché. Aux États-Unis, 81 entreprises ont fait face à des demandes liées à la rémunération, une augmentation de 37,3 % par rapport aux 59 entreprises en 2022 et la plus forte augmentation de tout type de demande.

Les propositions des actionnaires concernant la rémunération obtiennent également plus de soutien. Trois propositions visant à obtenir des modifications aux clauses de restitution ont obtenu un soutien moyen de 36,5 % dans les entreprises basées aux États-Unis, soit une hausse par rapport aux cinq qui avaient obtenu un soutien de 27,5 % un an auparavant.

La procuration universelle permet aux militants non traditionnels d'initier des campagnes ESG :

Le nombre d'exigences ESG faites publiquement par les activistes à focalisation primaire ou partielle a augmenté en 2023 pour atteindre 132 exigences au niveau mondial, contre 114 exigences l'année précédente, et presque le double des 79 exigences observées en 2021.

Aux États-Unis, la nouvelle liberté offerte par les procurations universelles lors du vote fait apparaître des activistes non traditionnels, qui cherchent à modifier la composition du conseil d'administration pour remédier aux lacunes en matière d'ESG.

