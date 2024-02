Fermeture d'un refuge à Montréal : Elisabeth Prass dénonce l'improvisation caquiste





QUÉBEC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Alors que l'itinérance atteint de nouveaux sommets et inquiète de plus en plus, l'annonce de la fermeture d'un important refuge, à Montréal, sans plan de relocalisation, inquiète la porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance, Elisabeth Prass.

La députée libérale de D'Arcy-McGee dénonce vivement l'improvisation de la CAQ qui laisse le refuge, situé dans le pavillon Le Royer de l'Hôtel-Dieu de Montréal, mettre la clé sous la porte, sans qu'un plan de relocalisation ne soit prévu. « Dans la situation actuelle, il ne faut surtout pas enlever des ressources mais plutôt en ajouter », clame Mme Prass.

Le refuge, qui accueille présentement 186 sans-abris, comprend six étages dont un qui est entièrement dédié à des femmes. Sa fermeture préoccupe la porte-parole libérale qui déplore le silence du ministre caquiste responsable des Services sociaux dans le dossier.

« Plutôt que de présenter un plan concret d'augmentation des ressources en matière d'itinérance, la CAQ baisse les bras et laisse un refuge, qui accueille près de 200 personnes en situation d'itinérance, fermer ses portes, sans avoir prévu de solution de rechange. Où est le ministre caquiste? »

- Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance

15 février 2024 à 13:06

