FLO propulse des motoneiges électriques pour des expériences hors piste dans le Wyoming

Les bornes de recharge FLO propulsent les aventuriers en motoneige à Jackson Hole.

JACKSON HOLE, Wyo., le 15 févr. 2024 /CNW/ - FLO et OFF-GRID Experiences propulsent des aventures hivernales vertes dans l'ouest américain. OFF GRID Experiences, une entreprise offrant des aventures en plein air, recharge sa flotte de motoneiges électriques à l'aide des bornes FLO. OFF-GRID Experiences Jackson Hole est l'un des cinq sites d'Expériences BRP (Uncharted Society) aux États-Unis sélectionnés pour utiliser pour la première fois les nouvelles motoneiges électriques Ski-Doo. FLO est un chef de file nord-américain en matière de recharge de véhicules électriques et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes.

« Les motoneiges électriques sont silencieuses, ce qui permet aux aventuriers de vivre une expérience sereine et inoubliable dans la chaîne de montagnes Teton », a déclaré Dave Knaus, propriétaire de OFF-GRID Experiences Jackson Hole. « Les bornes FLO permettent à nos motoneiges de se recharger et de rester sur la piste. Mais elles contribuent également à garantir que les paysages époustouflants que nous explorons aujourd'hui restent intacts pour les générations à venir. »

OFF-GRID Experiences Jackson Hole propose des excursions guidées et éducatives en motoneige et offre maintenant à ses clients la chance de conduire les premières motoneiges électriques Ski-Doo fabriquées par BRP. Les motoneiges électriques ont une autonomie de 32 km (20 miles) et sont rechargées pendant la nuit par des bornes de recharge FLO MaisonMC. Les conducteurs peuvent réserver un tour de 2 heures sur le sentier Turpin Meadow et des excursions dans la chaîne de montagnes Teton.

« L'arrivée à Jackson Hole des bornes de recharge les plus durables, qui peuvent fonctionner à des températures aussi basses que -40°C, va révolutionner les loisirs de plein air qui s'efforcent de respecter et protéger la beauté naturelle d'endroits tels que le Wyoming », a déclaré Nathan Yang, Vice-président et chef des produits de FLO. « Nos bornes de recharge contribuent à alimenter OFF-GRID pour faire de l'aventure une expérience propre et respectueuse de l'environnement. »

La borne FLO MaisonMC est conçue pour résister à des climats extrêmes, des hivers canadiens très froids aux étés étouffants du sud des États-Unis. Elle a récemment reçu plusieurs éloges lorsqu'elle a été testée par des experts indépendants.?

Pour la première fois en 2024, Ski-Doo introduit de nouvelles motoneiges électriques : le modèle Grand Touring Electric. Cette motoneige permet de vivre une aventure hivernale sans émissions et offre une conduite unique qui invite les débutants à découvrir le monde de la motoneige. Propulsées par la technologie exclusive Rotax E-Power, ces motoneiges sont conçues et fabriquées exclusivement pour les pourvoyeurs et les voyagistes de la société Uncharted, avec des caractéristiques, une puissance et une autonomie optimisées pour des excursions guidées en motoneige allant jusqu'à 50 km.

Pour en savoir plus sur les produits et la mission de FLO, visitez le site flo.com.

FLO® et FLO?MaisonMC sont des marques déposées ou non déposées de Services?FLO Inc.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous contribuons à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus d'un million de sessions de recharge grâce à plus de 95 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

