Grâce à la nouvelle collection de chaussettes produites avec la fibre Recovertm, Arvin Goods se place à l'avant-garde de la mode durable

Arvin Goods, la marque de vêtements responsables basée à Seattle, a annoncé la sortie de sa dernière collection de chaussettes, fabriquée à partir de fibre de coton recyclé Recovertm. Depuis son lancement en 2019, l'entreprise est à l'avant-garde de la mode durable et est l'une des rares marques sur le marché à utiliser des matériaux recyclés pour l'ensemble de sa collection.

Cette nouvelle collection propose des chaussettes fabriquées à partir de 79 % de matériaux recyclés, dont 43 % de polyester recyclé et 36 % de fibres de coton Recover. La fibre recyclée exclusive de Recover est l'une des fibres à plus faible impact disponibles sur le marché, réduisant considérablement l'empreinte carbone et hydrique de la chaîne d'approvisionnement des vêtements. La fabrication d'une seule paire de chaussettes Arvin Goods fabriquées avec 36 % de fibre Recover permet d'économiser jusqu'à 18 gallons d'eau par rapport à une paire faite de coton conventionnel.

Boris Mercier, SVP Marketing, Recover, déclare : « Notre collaboration avec Arvin Goods est née la conviction partagée que la mode circulaire ne doit jamais sacrifier la qualité, le toucher ou le style. En tant que marque de référence dans le coton recyclé, nous visons à éduquer les consommateurs pour qu'ils fassent des choix plus conscients et à accélérer l'adoption d'initiatives durables dans le segment des vêtements décontractés. »

Pour chaque paire de chaussettes, la responsabilité est au coeur de l'approche d'Arvin en matière de conception, de fabrication et de distribution. Outre l'utilisation de matériaux recyclés à faible impact, la responsabilité a également été prioritaire dans la chaîne de valeur. Grâce au partenariat stratégique de Recover avec Ferre Yarns, basé à Alicante, en Espagne, l'impact du transport a également été minimisé.

Dustin Winegardner, managing partner, Arvin Goods, déclare : « Nous travaillons avec Recovertm , et la famille Ferre depuis les débuts d'Arvin Goods. Rendre cette collaboration officielle et estamper le R sur notre packaging est une étape passionnante pour notre marque. Être capable de s'approvisionner en matériaux en Espagne et de fabriquer à proximité du Portugal nous permet d'avancer encore dans notre mission d'avoir le moins d'impact possible sur la planète. »

Paqui Ferre, directeur des ventes et du marketing, Ferre, déclare également : « Ferre collabore avec Arvin Goods depuis la première heure. Dans un engagement clair en faveur de la durabilité, Arvin fabrique des produits en utilisant notre fil le plus emblématique, FBlue. Conformément à notre vision de marque, les fils 100 % recyclés FBLUE offrent une combinaison parfaite de circularité, de performance et de précision des couleurs. Un mélange avec du coton recyclé Recover qui répond à l'appel mondial pour des fils d'origine durable tout en fournissant des couleurs sublimes pour les produits Arvin Goods. »

La nouvelle collection témoigne non seulement de la philosophie durable d'Arvin Goods, mais offre également aux clients un choix élégant et confortable pour une tenue de tous les jours. La marque continue d'établir une nouvelle norme pour la mode à faible impact, encourageant les consommateurs à faire des choix conscients qui ont un effet positif sur la planète.

La collection de fibres recyclées Arvin Goods commence à 12 USD et est disponible sur le site web.

Pour en savoir plus sur la collaboration, cliquez ici.

À propos d'Arvin Goods

Fondé en 2019, Arvin Goods s'est fixé pour mission d'aider à nettoyer une industrie polluante. En utilisant des matériaux de base recyclés et en minimisant le mouvement des matériaux dans la fabrication, la société réduit l'impact de l'une des catégories les plus consommées au monde. C'est la base.

Arvin Goods fabrique des produits confortables et à la mode, qui sont également les chaussettes qui ont le plus faible impact du marché. Arvin Goods est basé à Seattle, Washington, États-Unis.

À propos de Recovertm

Recovertm est une société leader spécialisée dans la science des matériaux et un producteur mondial de fibres de coton et de mélanges de fibres de coton recyclé à faible impact et de haute qualité. Ses produits de qualité supérieure, écologiques et rentables sont créés en partenariat avec la chaîne logistique pour les marques et détaillants mondiaux, et offrent une solution durable permettant de concevoir une mode circulaire pour tous. Entreprise familiale de quatrième génération, appuyée par les investissements récents de STORY3 Capital et Goldman Sachs, la mission de Recovertm est d'étendre sa technologie exclusive de manière à avoir un impact positif durable sur l'environnement et de collaborer avec les marques/détaillants et autres acteurs du changement afin de réaliser les objectifs de développement durable de l'industrie.

À propos de Ferre

Ferre est une entreprise familiale de quatrième génération avec une histoire de plus de 75 ans d'innovation dans la fabrication de fils recyclés de haute qualité. Notre usine de filature évolutive est basée à Banyeres de Mariola (Alicante), en Espagne, et la société, fondée en 1947, innove depuis lors dans le domaine des processus de filage recyclé du coton.

Nous travaillons sans relâche pour améliorer nos produits et aider nos clients à maximiser le plein potentiel de nos fils à faible impact, toujours guidés par l'engagement de faire plus avec moins. Les produits Ferre se distinguent par leur qualité et leur faible impact, apportant des couleurs précises et belles à la chaîne de valeur de la mode durable.

