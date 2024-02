Le ministre Champagne annonce la nomination de quatre nouveaux membres au Conseil consultatif canadien de la statistique





OTTAWA, ON, le 15 févr. 2024 /CNW/ - La population canadienne doit avoir accès à des données actuelles, homogènes et désagrégées de Statistique Canada pour prendre des décisions éclairées fondées sur des données valables.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la nomination de quatre nouveaux membres au Conseil consultatif canadien de la statistique. Leurs mandats seront de trois ans. Ce conseil consultatif indépendant fournit des avis au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et au statisticien en chef du Canada à propos de la qualité générale du système statistique national.

Les quatre nouveaux membres du Conseil sont les suivants :

Catherine Beaudry

Mme Beaudry est professeure titulaire au Département de mathématiques et de génie industriel à Polytechnique Montréal. Elle se spécialise dans l'économie de l'innovation et ses répercussions sur le rendement des entreprises ainsi que sur l'évaluation de la recherche et du système de science et de technologie. Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gestion et en économie de l'innovation (niveau 1) et dirige également le Partenariat pour l'organisation de l'innovation et des nouvelles technologies. Mme Beaudry est diplômée à la maîtrise et au doctorat en sciences économiques de l'Université d'Oxford, et au baccalauréat en génie électrique de Polytechnique Montréal.

Anke Kessler

Mme Kessler est professeure titulaire au Département des sciences économiques de l'Université Simon Fraser , et elle en est la directrice. Elle mène un programme actif de recherche à l'intersection de l'économie politique et de l'économie du développement, qui est axé sur les relations entre les institutions, la gouvernance et le mieux-être. Mme Kessler est diplômée au doctorat en sciences économiques de l'Université de Bonn (Rheinische Friedrich-Willhelms-Universtät Bonn) en Allemagne.

Vinamra Mathur

M. Mathur est spécialiste des technologies de l'information à l'Agence du revenu du Canada . Il est un expert novateur doté d'expérience en utilisation de technologies multiplateformes et en projets transformateurs à grande échelle en analyse des mégadonnées pour les entreprises. Il a remporté de nombreux prix pour ses divers travaux sur les données. M. Mathur est diplômé à la maîtrise en informatique et en analyse de données de l'Université Saint Maryse et il possède plusieurs certifications en analyse des mégadonnées, en développement Web et en programmation.

Stephen Tapp

M. Tapp est présentement l'économiste en chef de la Chambre de commerce du Canada . Dans le cadre de ses fonctions, il est responsable de la gestion et de l'analyse des données sur les entreprises. Au cours d'une vingtaine d'années, il a travaillé au sein d'un grand nombre des plus importantes organisations économiques du Canada , notamment à la Banque du Canada , au Bureau du directeur parlementaire du budget, au ministère des Finances Canada et au sein de plusieurs groupes de réflexion, en plus du milieu universitaire. M. Tapp est diplômé au doctorat et à la maîtrise en sciences économiques de l'Université Queen's et il est un chercheur primé en politique économique canadienne.

Ces quatre nouveaux membres s'ajoutent aux membres existants du conseil : Howard Ramos (président), Annette Hester, David Chaundy, Jan Kestle, et Benoit Dostie, qui a été nommé le 3 février 2023.

M. Dostie est professeur titulaire au Département d'économie appliquée à HEC Montréal. Il possède une expertise en statistique sociale, en innovation et en transformation numérique, et sur les répercussions socioéconomiques de l'innovation numérique et de l'intelligence artificielle. Ses recherches portent sur les modèles statistiques pour les couplages de données employeurs-employés, les modèles de durée, le rendement du capital humain, la formation financée par l'employeur, la productivité, le roulement du personnel et la réaffectation de la main-d'oeuvre. M. Dostie est diplômé au doctorat en sciences économiques de l'Université Cornell.

Citations

« Statistique Canada est une institution reconnue à l'échelle mondiale. La population canadienne peut être fière à juste titre des efforts que fait l'organisme pour offrir les données et les preuves nécessaires à une gouvernance adéquate. Je félicite les quatre nouveaux membres du Conseil consultatif canadien de la statistique, et j'ai hâte de voir leur apport à mesure qu'ils rempliront son mandat, qui est d'orienter Statistique Canada dans l'offre aux Canadiens de données et de renseignements de haute qualité en temps opportun dans une société de plus en plus numérique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Conseil consultatif canadien de la statistique a joué un rôle important de soutien dans la modernisation de Statistique Canada. Il a contribué à renforcer le système statistique de renommée mondiale du pays. Nous sommes reconnaissants de l'expertise et du dévouement du Conseil, et nous sommes ravis de féliciter chaleureusement ses quatre nouveaux membres de leur nomination. Ils aideront assurément le Conseil à continuer de répondre aux besoins en statistiques et en données de la population canadienne. »

- Le statisticien en chef du Canada, Anil Arora

« Accueillir de nouveaux membres au Conseil qui y contribueront grâce à leur vaste expertise et qui s'engagent à assurer la robustesse de notre écosystème statistique national me remplit de joie. En tant qu'institution, nous avons hâte d'offrir des conseils avisés et profitables à l'ensemble de la population. »

- Le président du Conseil consultatif canadien de la statistique, Howard Ramos

Faits en bref

Le quatrième rapport annuel du Conseil consultatif canadien de la statistique, publié en novembre 2023, porte sur les pratiques émergentes en matière de données qui façonnent le système statistique, ainsi que sur les possibilités et les obstacles liés aux nouvelles sources de données.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA; Facebook : Innovation canadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

15 février 2024 à 10:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :