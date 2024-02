La tendance des mises en chantier d'habitations était à la baisse en janvier





OTTAWA, ON, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 10 % en janvier 2024 (223 589) par rapport à décembre 2023 (248 968), selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a aussi diminué. Elle est passée de 249 757 en décembre 2023 à 244 827 en janvier 2024, une baisse de 2 %. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Malgré les baisses susmentionnées, le nombre réel de mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus au Canada a augmenté de 13 %. Il s'est établi à 14 878 en janvier 2024, comparativement à 13 220 en janvier 2023. Cette hausse d'une année à l'autre est attribuable au nombre élevé de mises en chantier de logements collectifs.

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a augmenté de 49 % d'une année à l'autre à Toronto. Il a cependant reculé de 44 % à Vancouver et de 6 % à Montréal. Ces variations indiquent que de nombreuses autres régions métropolitaines ont contribué de façon importante au nombre total de mises en chantier d'habitations en janvier 2024.

Citation :

« Le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué en janvier, ce qui a fait baisser la tendance pour le deuxième mois d'affilée. Même si la tendance a diminué, le nombre réel de mises en chantier d'habitations a connu une forte croissance d'une année à l'autre. Sa hausse s'explique par le nombre élevé de mises en chantier de logements collectifs, en particulier à Toronto. En fait, d'un point de vue historique, le nombre de mises en chantier d'habitations en janvier n'a été plus élevé qu'à une seule reprise depuis 1990 », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

À noter :

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 11 %, pour se chiffrer à 208 119. Il a baissé de 14 % dans le segment des logements collectifs et a augmenté de 0,08 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 164 789 et à 43 330.

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a été estimé à 15 470.

Le nombre total désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 179 % à Toronto , en raison de la forte hausse des mises en chantier de logements collectifs. Montréal et Vancouver ont toutes les deux accusé une baisse, de 28 % et de 55 % respectivement. Ces reculs s'expliquent par une diminution importante des mises en chantier de logements collectifs.

, en raison de la forte hausse des mises en chantier de logements collectifs. Montréal et ont toutes les deux accusé une baisse, de 28 % et de 55 % respectivement. Ces reculs s'expliquent par une diminution importante des mises en chantier de logements collectifs. Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de février le 15 mars à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







janvier 2023 janvier 2024 % janvier 2023 janvier 2024 % janvier 2023 janvier 2024 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

17 34 100 3 36 ## 20 70 250 Î.-P.-É.

14 17 21 10 67 ## 24 84 250 N.-É.

90 112 24 119 365 207 209 477 128 N.-B.

34 28 -18 32 206 ## 66 234 255 Atlantique

155 191 23 164 674 311 319 865 171 Qc

195 207 6 1 745 2 287 31 1 940 2 494 29 Ont.

993 690 -31 3 777 5 128 36 4 770 5 818 22 Man.

149 111 -26 208 189 -9 357 300 -16 Sask.

40 58 45 100 169 69 140 227 62 Alb.

539 809 50 1 429 2 101 47 1 968 2 910 48 Prairies

728 978 34 1 737 2 459 42 2 465 3 437 39 C.-B.

321 257 -20 3 405 2 007 -41 3 726 2 264 -39 Canada (10 000+) 2 392 2 323 -3 10 828 12 555 16 13 220 14 878 13 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 6 16 167 6 78 ## 12 94 ## Barrie

38 20 -47 61 8 -87 99 28 -72 Belleville - Quinte West 5 7 40 0 0 - 5 7 40 Brantford

44 13 -70 0 0 - 44 13 -70 Calgary

304 487 60 991 1 464 48 1 295 1 951 51 Chilliwack

16 8 -50 9 1 -89 25 9 -64 Drummondville 8 4 -50 29 1 -97 37 5 -86 Edmonton

169 242 43 399 441 11 568 683 20 Fredericton

12 8 -33 2 7 250 14 15 7 Greater/Grand Sudbury 2 0 -100 0 2 ## 2 2 - Guelph

7 2 -71 8 0 -100 15 2 -87 Halifax

17 51 200 87 289 232 104 340 227 Hamilton

23 47 104 138 204 48 161 251 56 Kamloops

7 1 -86 8 1 -88 15 2 -87 Kelowna

27 11 -59 349 107 -69 376 118 -69 Kingston

6 9 50 38 2 -95 44 11 -75 Kitchener-Cambridge-Waterloo 51 14 -73 335 167 -50 386 181 -53 Lethbridge

10 15 50 3 88 ## 13 103 ## London

35 27 -23 285 155 -46 320 182 -43 Moncton

4 5 25 15 95 ## 19 100 426 Montréal

68 63 -7 1 208 1 134 -6 1 276 1 197 -6 Nanaimo

9 27 200 7 177 ## 16 204 ## Oshawa

18 17 -6 30 312 ## 48 329 ## Ottawa-Gatineau 38 93 145 63 308 389 101 401 297 Gatineau

0 11 ## 30 181 ## 30 192 ## Ottawa

38 82 116 33 127 285 71 209 194 Peterborough

4 5 25 0 0 - 4 5 25 Québec

28 25 -11 111 538 385 139 563 305 Red Deer

5 5 - 14 6 -57 19 11 -42 Regina

6 5 -17 31 110 255 37 115 211 Saguenay

6 24 300 13 18 38 19 42 121 St. Catharines-Niagara 119 57 -52 129 38 -71 248 95 -62 Saint John

6 9 50 0 90 ## 6 99 ## St. John's

17 34 100 3 36 ## 20 70 250 Saskatoon

33 51 55 42 46 10 75 97 29 Sherbrooke

17 17 - 56 67 20 73 84 15 Thunder Bay

3 0 -100 6 6 - 9 6 -33 Toronto

390 281 -28 2 305 3 724 62 2 695 4 005 49 Trois-Rivières 20 9 -55 88 88 - 108 97 -10 Vancouver

174 121 -30 2 437 1 342 -45 2 611 1 463 -44 Victoria

23 11 -52 440 171 -61 463 182 -61 Windsor

24 11 -54 221 196 -11 245 207 -16 Winnipeg

133 99 -26 138 171 24 271 270 0 Toutes les régions

1 932 1 951 1 10 105 11 688 16 12 037 13 639 13 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.

Source : SCHL



















## non calculable / valeurs extrêmes



















Données sur les mises en chantier d'habitations -- données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







décembre 2023 janvier 2024 % décembre 2023 janvier 2024 % décembre 2023 janvier 2024 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

525 644 23 269 584 117 794 1 228 55 Î.-P.-É.

178 356 100 288 804 179 466 1 160 ## N.-É.

1 643 1 795 9 5 596 4 423 -21 7 239 6 218 -14 N.-B.

918 931 1 3 347 2 608 -22 4 265 3 539 -17 Qc

4 056 4 700 16 35 464 34 683 -2 39 520 39 383 0 Ont.

13 596 12 811 -6 54 212 66 808 23 67 808 79 619 17 Man.

1 707 1 773 4 4 440 2 268 -49 6 147 4 041 -34 Sask.

1 093 1 266 16 4 404 2 028 -54 5 497 3 294 -40 Alb.

14 990 14 312 -5 27 876 26 377 -5 42 866 40 689 -5 C.-B.

4 590 4 742 3 55 350 24 206 -56 59 940 28 948 -52 Canada (10 000+) 43 296 43 330 0 191 246 164 789 -14 234 542 208 119 -11 Canada (toutes les régions) 52 339 54 248 4 196 630 169 341 -14 248 968 223 589 -10 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 67 291 334 132 936 ## 199 1 227 ## Barrie

1 080 456 -58 204 96 -53 1 284 552 -57 Belleville - Quinte West 250 219 -12 48 0 ### 298 219 -27 Brantford

554 353 -36 648 0 ### 1 202 353 -71 Calgary

6 691 7 576 13 11 460 17 568 53 18 151 25 144 39 Chilliwack

140 117 -16 140 12 -91 980 129 -87 Drummondville 307 104 -66 720 12 -98 1 027 116 -89 Edmonton

6 934 4 928 -29 14 928 5 292 -65 21 862 10 220 -53 Fredericton 299 275 -8 24 84 250 323 359 11 Greater/Grand Sudbury 23 4 -83 24 24 - 47 28 -40 Guelph

120 26 -78 1 632 0 ### 1 752 26 -99 Halifax

914 841 -8 4 620 3 468 -25 5 534 4 309 -22 Hamilton

466 706 52 7 272 2 448 -66 7 738 3 154 -59 Kamloops

48 21 -56 1 860 12 -99 1 908 33 -98 Kelowna

431 250 -42 3 948 1 284 -67 4 379 1 534 -65 Kingston

400 381 -5 96 24 -75 496 405 -18 Kitchener-Cambridge-Waterloo 741 275 -63 17 520 2 004 -89 18 261 2 279 -88 Lethbridge

234 291 24 84 1 056 ## 318 1 347 ## London

381 507 33 480 1 860 288 861 2 367 ## Moncton

382 296 -23 2 592 1 140 -56 2 974 1 436 -52 Montréal

811 1 411 74 20 377 13 757 -32 21 188 15 168 -28 Nanaimo

70 371 430 156 2 124 ## 226 2 495 ## Oshawa

571 485 -15 228 3 744 ## 799 4 229 ## Ottawa-Gatineau 1 982 2 196 11 8 280 3 696 -55 10 262 5 892 -43 Gatineau

228 167 -27 72 2 172 ## 300 2 339 ## Ottawa

1 754 2 029 16 8 208 1 524 -81 9 962 3 553 -64 Peterborough 365 191 -48 384 0 ### 749 191 -74 Québec

408 559 37 960 6 456 ## 1 368 7 015 ## Red Deer

78 82 5 0 72 ## 78 154 97 Regina

241 97 -60 2 208 1 320 -40 2 449 1 417 -42 Saguenay

171 1 191 ## 2 400 216 -91 2 571 1 407 -45 St. Catharines-Niagara 574 1 181 106 372 456 23 946 1 637 73 Saint John

240 319 33 528 1 080 105 768 1 399 82 St. John's

378 526 39 240 432 80 618 958 55 Saskatoon

834 1 138 36 1 956 552 -72 2 790 1 690 -39 Sherbrooke 189 258 37 1 176 804 -32 1 365 1 062 -22 Thunder Bay 90 4 -96 48 72 50 138 76 -45 Toronto

4 296 4 298 0 13 284 44 688 236 17 580 48 986 ## Trois-Rivières 102 147 44 204 1 056 418 306 1 203 ## Vancouver

2 117 2 192 4 38 496 16 104 -58 40 613 18 296 -55 Victoria

339 183 -46 7 404 2 052 -72 7 743 2 235 -71 Windsor

219 217 -1 144 2 352 ## 363 2 569 ## Winnipeg

1 407 1 446 3 3 660 2 052 -44 5 067 3 498 -31 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.

Source : SCHL

















## non calculable / valeurs extrêmes



















15 février 2024

