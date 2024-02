L'actif net d'Investissements RPC totalise 590,8 milliards de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2024





Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Performance du troisième trimestre1 :

Hausse de l'actif net de 14,6 milliards de dollars

Rendement net annualisé sur 10 exercices de 9,3 pour cent

TORONTO, le 15 févr. 2024 /CNW/ - L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a clôturé le troisième trimestre de l'exercice 2024 le 31 décembre 2023, avec un actif net de 590,8 milliards de dollars, comparativement à 576,1 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent.

Cette augmentation de l'actif net de 14,6 milliards de dollars au cours du trimestre est attribuable à un bénéfice net de 19,3 milliards de dollars, moins des sorties nettes de trésorerie du Régime de pensions du Canada (le RPC) de 4,7 milliards de dollars. Le montant des cotisations au RPC que reçoit Investissements RPC est habituellement plus élevé que le montant nécessaire au versement des prestations au cours du premier semestre de l'année civile, facteur qui est en partie contrebalancé par des versements de prestations supérieurs aux cotisations au cours des derniers mois de l'année.

La caisse, qui comprend le compte de base du RPC et le compte supplémentaire du RPC, a réalisé un rendement net annualisé sur 10 exercices de 9,3 pour cent. Pour le trimestre, la caisse a généré un rendement net de 3,4 pour cent. Au cours de la période de 10 exercices incluant le troisième trimestre de l'exercice 2024, Investissements RPC a contribué à hauteur de 319,4 milliards de dollars au bénéfice net cumulatif de la caisse.

Pour les neuf premiers mois de l'exercice, la caisse a augmenté de 20,7 milliards de dollars, ce qui comprend un bénéfice net de 15,3 milliards de dollars et des cotisations nettes au RPC de 5,4 milliards de dollars. Pour cette même période, la caisse a généré un rendement net de 2,6 pour cent.

« La performance solide des marchés boursiers mondiaux et des marchés des titres à revenu fixe au cours des derniers mois de l'année civile 2023 a contribué à la croissance continue de la caisse », a déclaré John Graham, président et chef de la direction. « Nous continuons de concentrer nos efforts à mettre en oeuvre nos capacités de placement afin de gérer la caisse de manière prudente pour offrir de la valeur à long terme aux cotisants, cotisantes et bénéficiaires du RPC. »

Les gains réalisés sur les actions de sociétés ouvertes, les titres à revenu fixe, les instruments de crédit, les actions de sociétés fermées et les actifs liés à l'énergie et aux infrastructures ont contribué favorablement aux résultats, mais ont été contrebalancés en partie par l'incidence des pertes de change découlant de l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC

Le compte de base du RPC a clôturé le troisième trimestre de l'exercice 2024 le 31 décembre 2023 avec un actif net de 557,7 milliards de dollars, comparativement à 546,3 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif de 11,4 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 17,8 milliards de dollars, moins des sorties nettes de trésorerie du RPC de base de 6,4 milliards de dollars. Le compte de base du RPC a généré un rendement net de 3,3 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé sur cinq exercices de 7,7 pour cent.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé le troisième trimestre de l'exercice 2024 le 31 décembre 2023 avec un actif net de 33,1 milliards de dollars, comparativement à 29,8 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de 3,3 milliards de dollars de l'actif est attribuable à un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars et à des cotisations nettes au RPC supplémentaire de 1,7 milliard de dollar. Le compte supplémentaire du RPC a généré un rendement net de 5,0 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé sur cinq exercices de 5,3 pour cent.

Le RPC supplémentaire a été conçu en fonction d'un cadre législatif de financement et d'un taux de cotisation différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans leur conception respective, le RPC supplémentaire présente un profil de risque de marché et un profil de placement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que la performance du RPC supplémentaire diffère, de façon générale, de celle du RPC de base.

De plus, en raison des différences dans leur profil de cotisations nettes, l'actif du compte supplémentaire du RPC devrait également croître beaucoup plus rapidement que celui du compte de base du RPC.

Rendements nominaux nets d'Investissements RPC1, 2 (pour le trimestre clos le 31 décembre 2023) RPC de base Sur cinq exercices 7,7 % Sur 10 exercices 9,4 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 5,3 %

1. Déduction faite des charges d'Investissements RPC. 2. Les taux de rendement sont calculés sur une base pondérée en fonction du temps.

Viabilité à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef du Canada (le BAC), un organisme fédéral indépendant qui vérifie les coûts futurs du RPC, évalue la viabilité financière du RPC à long terme. Dans le plus récent rapport triennal publié en décembre 2022, l'actuaire en chef a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2021, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables à long terme selon les taux de cotisation prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement annuel moyen du compte de base du RPC sera de 3,69 pour cent supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours des 75 années suivant l'année 2021. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle son taux de rendement réel annuel moyen sera de 3,27 pour cent.

Rendements réels nets d'Investissements RPC1, 2, 3 (pour le trimestre clos le 31 décembre 2023) RPC de base Sur cinq exercices 4,1 % Sur 10 exercices 6,6 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 1,7 %

1. Déduction faite des charges d'Investissements RPC. 2. Les taux de rendement sont calculés sur une base pondérée en fonction du temps. 3. Le rendement réel est le rendement compte tenu de l'incidence de l'inflation, définie comme étant l'indice des prix à la consommation au Canada.

Investissements RPC s'assure de constituer un portefeuille conçu pour réaliser un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du RPC ainsi que sur sa capacité à verser les prestations de retraite courantes. Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants, des cotisantes et des bénéficiaires actuels, tout en prévoyant plusieurs décennies à l'avance les besoins des générations futures. Par conséquent, les résultats à long terme constituent une mesure plus appropriée de la performance d'Investissements RPC et de la viabilité du régime.

Faits saillants de l'exploitation

Faits nouveaux concernant l'organisme

Nous nous sommes classés au premier rang parmi les meilleures caisses de retraite publiques au monde selon Global SWF, qui a mesuré les rendements annualisés de l'exercice 2013 à celui de 2022 (plateforme de données de Global SWF, décembre 2023).

Nous avons terminé l'examen de nos activités d'affaires en Europe , lequel a donné lieu à la fermeture prévue de notre bureau au Luxembourg au cours de l'exercice 2025. Cette décision découle d'une analyse approfondie des activités d'affaires qui conviennent le mieux à nos activités mondiales. Mis sur pied en janvier 2015, le bureau du Luxembourg a soutenu nos activités de placement en Europe .

, lequel a donné lieu à la fermeture prévue de notre bureau au au cours de l'exercice 2025. Cette décision découle d'une analyse approfondie des activités d'affaires qui conviennent le mieux à nos activités mondiales. Mis sur pied en janvier 2015, le bureau du a soutenu nos activités de placement en . Nous avons remporté le prix de l'émetteur d'obligations kangourou de l'année (Kangaroo Issuer of the Year) au sein du marché australien décerné par KangaNews, établie à Sydney , dans le cadre de sa remise de prix annuelle au titre des institutions et des transactions en 2023. Les prix KangaNews décernés prennent en considération des facteurs comme le volume des émissions, l'étendue des distributions, le rendement des transactions et l'engagement envers le marché des obligations en dollars australiens en tant qu'émetteur. En 2023, Investissements RPC a émis des obligations d'un montant de 3,75 milliards de dollars australiens (3,4 milliards de dollars canadiens) sur le marché australien.

Faits saillants de nos activités de placement pour le troisième trimestre

Placements en instruments de crédit

Participation au financement d'une filiale de Pattern Energy Group, une société du secteur de l'énergie renouvelable et du transport d'énergie établie aux États-Unis, au moyen d'un placement de 83 millions de dollars américains dans une facilité d'emprunt de société de portefeuille, qui fournira un soutien financier au capital social initial nécessaire au déploiement de SunZia Transmission et SunZia Wind, un projet d'infrastructures d'énergie propre aux États-Unis.

Conclusion d'une entente pour investir jusqu'à 118 millions d'euros dans une facilité de prêt mezzanine de flux à terme pour Enpal. Établie en Allemagne, la société offre des solutions de financement pour les panneaux solaires, les chargeurs pour véhicules électriques, les thermopompes et les batteries, de même que des services d'installation et d'entretien.

Établissement d'une nouvelle coentreprise avec Blackstone Real Estate Debt Strategies, Blackstone Real Estate Income Trust, Inc., et des fonds affiliés à Rialto Capital, et acquisition d'une participation de 20 pour cent dans une coentreprise qui détient un portefeuille de prêts hypothécaires commerciaux de premier rang de 16,8 milliards de dollars américains visant des immeubles situés principalement dans la région métropolitaine de New York , pour un montant de 1,2 milliard de dollars américains.

, pour un montant de 1,2 milliard de dollars américains. Investissement d'un montant de 300 millions de dollars australiens (268 millions de dollars canadiens) dans un prêt à terme de premier rang consenti à TEG, un fournisseur de services intégrés de premier plan dans les domaines du divertissement en direct et de la billetterie en Australie.

Investissement d'un montant de 75 millions d'euros dans un prêt garanti de premier rang consenti à la centrale à biomasse Curtis, une centrale de 49 mégawatts alimentée à la biomasse forestière utilisant des résidus forestiers certifiés située dans le nord-ouest de l'Espagne.

Investissement dans le montage financier visant à soutenir l'investissement de New Mountain Capital dans la fusion de HealthComp, une plateforme d'analytique et d'avantages dans le domaine des soins de santé établie aux États-Unis, avec Virgin Pulse, une société mondiale dotée d'une plateforme de navigation axée sur la prestation de services numériques en matière de santé et de bien-être.

Engagement à investir un montant de 197 millions de dollars canadiens pour financer et soutenir l'acquisition, par CapVest Partners, de Recochem. Recochem, dont le siège social est au Canada , est un fabricant et distributeur mondial offrant des solutions en liquides destinées au marché secondaire dans le domaine du transport et au marché des produits ménagers.

, est un fabricant et distributeur mondial offrant des solutions en liquides destinées au marché secondaire dans le domaine du transport et au marché des produits ménagers. Engagement à fournir du financement visant à soutenir un consortium d'investisseurs dirigé par Sixth Street dans le cadre de son acquisition de la plateforme GreenSky et ses prêts connexes. Établie aux États-Unis, GreenSky est un chef de file dans le financement au point de vente de rénovations résidentielles.

Engagement à investir un montant maximal de 90 millions de dollars américains sous forme de financement par titres de second rang pour financer des prêts d'un montant total de 820 millions de dollars américains émis par Service Finance Company, une société américaine du secteur des services financiers destinés aux rénovations résidentielles.

Actions de sociétés fermées

Investissement d'un montant de 398 millions d'euros pour acquérir des participations dans trois fonds gérés par Hayfin Capital Management. La transaction se rapporte à un portefeuille diversifié de placements secondaires dans des sociétés précises de taille moyenne en Europe , de coinvestissements directs et de fonds.

, de coinvestissements directs et de fonds. Investissement d'un montant de 50 millions de dollars américains dans le cadre de la séparation des activités de cybersécurité de Forcepoint pour les gouvernements mondiaux et les infrastructures essentielles (G2CI), conjointement avec TPG. Établie aux États-Unis, Forcepoint G2CI est l'un des principaux fournisseurs de solutions en matière de cybersécurité.

Engagement à investir un montant de 175 millions de dollars américains dans MBK Partners Fund VI, dont les activités sont axées sur les placements de rachats d'entreprises avec prise de contrôle en Corée du Sud, au Japon et dans la région de la Chine élargie.

Engagement à investir un montant de 240 millions de dollars américains dans TPG Partners IX, L.P., dont les activités sont principalement axées sur les secteurs des soins de santé, des logiciels, des médias numériques et des communications, et engagement à investir un montant de 60 millions de dollars américains dans TPG Healthcare Partners II, L.P., dont les activités sont uniquement axées sur le secteur des soins de santé. Le fonds cible les rachats de moyennes et grandes entreprises axés sur la croissance en Amérique du Nord et en Europe occidentale.

occidentale. Engagement à investir un montant de 90 millions de dollars américains pour l'acquisition de participations dans un portefeuille diversifié de 25 fonds d'actions de sociétés fermées dont les placements sont répartis en Europe , en Amérique du Nord et en Australie.

, en Amérique du Nord et en Australie. Engagement envers la réalisation partielle de notre investissement dans Visma, l'un des principaux fournisseurs de logiciels en nuage indispensables en Europe , ce qui porte à environ 2 pour cent notre participation dans la société. Le produit net de la vente devrait se chiffrer à environ 700 millions de dollars canadiens. Notre investissement initial a été effectué en 2019.

, ce qui porte à environ 2 pour cent notre participation dans la société. Le produit net de la vente devrait se chiffrer à environ 700 millions de dollars canadiens. Notre investissement initial a été effectué en 2019. Conclusion de la vente d'un portefeuille diversifié de 20 participations dans des fonds de sociétés en commandite, surtout des fonds de rachat en Amérique du Nord et en Europe . Le produit net de la vente s'élève à environ 2 milliards de dollars canadiens. Le portefeuille de participations dans des fonds représente divers engagements pris sur environ 20 ans.

Actifs réels

Conclusion d'un placement supplémentaire de 905 millions de dollars américains dans Pattern Energy Group afin de soutenir les projets d'aménagement en cours de la société et les occasions de croissance future. Pattern Energy est une société de premier plan du secteur de l'énergie renouvelable et du transport d'énergie établie aux États-Unis. Nous avons effectué notre investissement initial en 2020.

Engagement à investir un montant additionnel de 300 millions de livres sterling dans Octopus Energy pour soutenir la croissance continue de la société à l'échelle mondiale. Octopus Energy est une pionnière mondiale des technologies énergétiques propres établie au Royaume-Uni. Notre partenariat a été constitué en 2021.

Vente du centre commercial Midland Gate, à Perth , en Australie, détenu par l'intermédiaire de Vicinity Retail Partnership (VRP). Le produit brut de la vente s'élève à 97 millions de dollars australiens (85 millions de dollars canadiens). La transaction représente la dernière cession d'actifs de VRP, une coentreprise établie en 2010 pour investir dans des centres commerciaux en Australie.

, en Australie, détenu par l'intermédiaire de Vicinity Retail Partnership (VRP). Le produit brut de la vente s'élève à 97 millions de dollars australiens (85 millions de dollars canadiens). La transaction représente la dernière cession d'actifs de VRP, une coentreprise établie en 2010 pour investir dans des centres commerciaux en Australie. Vente de notre participation de 24,5 pour cent dans deux projets éoliens en exploitation au large de l'Allemagne, Hohe See et Albatros, qui sont entièrement opérationnels depuis près de trois ans et qui produisent, ensemble, 2,5 millions de mégawattheures d'électricité. Le produit net de la vente s'élève à 374 millions de dollars canadiens. Nous avons effectué notre investissement initial en 2018, alors que les projets étaient en cours de construction.

Faits saillants des transactions réalisées après la fin du trimestre

Signature d'une entente définitive à l'appui de la fusion proposée d'Aera Energy, un des principaux producteurs d'énergie de la Californie, et de California Resources Corporation, une société indépendante de gestion de l'énergie et du carbone des États-Unis. Dans le cadre de cette transaction, nous recevrons des actions ordinaires nouvellement émises à la clôture de celle-ci, qui devraient représenter une participation d'environ 11,2 pour cent de la société regroupée.

Conclusion d'un placement en actions privilégiées conforme à Freddie Mac d'une valeur de 100 millions de dollars canadiens dans Panorama Tower, une tour résidentielle de luxe de 85 étages de catégorie A à Miami , en Floride.

, en Floride. Engagement à fournir un montant additionnel de 75 millions de dollars américains pour le financement de Global Lending Services (GLS) au moyen d'un prêt à terme, ce qui porte le montant total du prêt à 150 millions de dollars américains. Établie aux États-Unis, GLS fournit des solutions de financement de prêts-auto offertes chez des concessionnaires d'automobiles franchisés et indépendants.

Investissement d'un montant de 40 millions de livres sterling afin d'acquérir une participation d'environ 1 pour cent dans Dechra Pharmaceuticals, en partenariat avec EQT. Dechra Pharmaceuticals, établie au Royaume-Uni, conçoit et fabrique des produits pharmaceutiques vétérinaires spécialisés.

Participation au financement de BridgeBio Pharma Inc., une société biopharmaceutique américaine à l'étape de la commercialisation qui concentre ses activités sur les maladies génétiques et le cancer, au moyen d'un engagement de financement synthétique fondé sur des redevances de 200 millions de dollars américains et d'un prêt à terme de 150 millions de dollars américains visant le refinancement d'une facilité de crédit garantie de premier rang existante, en partenariat avec Blue Owl Capital. Le financement soutiendra le lancement commercial de l'acoramidis, un médicament expérimental préapprouvé conçu pour traiter une maladie cardiaque rare et potentiellement mortelle connue sous le nom de d'amylose cardiaque à transthyrétine (ATTR-CM).

Investissement d'un montant de 75 millions de dollars américains dans une facilité de crédit garantie émise par Altus Power , un fournisseur commercial d'énergie électrique propre qui aménage, détient et exploite des infrastructures de production d'énergie solaire, de stockage d'énergie et de recharge situées aux États-Unis.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 22 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 décembre 2023, la caisse totalisait 590,8 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X à l'adresse @CPPInvestments.

Mise en garde

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d'autres dispositions refuges de lois américaines applicables. Toutes ces déclarations prospectives sont formulées et présentées conformément aux dispositions refuges des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières. L'information et les déclarations prospectives comprennent toute l'information et toutes les déclarations au sujet des intentions, des plans, des attentes, des croyances, des objectifs, de la performance future et de la stratégie d'Investissements RPC, ainsi que toute autre information ou déclaration à l'égard de circonstances ou d'événements futurs qui ne se rapportent ni directement, ni exclusivement à des faits passés. L'information et les déclarations prospectives se caractérisent souvent, mais pas toujours, par l'emploi de termes comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « avoir l'intention de », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi que par l'emploi de la forme future ou conditionnelle des verbes tels que « être », « devoir » ou « pouvoir » et d'expressions similaires. L'information et les déclarations prospectives ne représentent pas des faits passés, mais plutôt les prévisions actuelles d'Investissements RPC à l'égard des résultats et des événements futurs. Cette information et ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles, notamment en ce qui a trait au revenu de placement disponible, aux acquisitions prévues, aux approbations réglementaires et autres et aux conditions de placement en général. Bien qu'Investissements RPC soit d'avis que les hypothèses qui les sous-tendent sont raisonnables, cette information et ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur nature incertaine. Investissements RPC ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations à la lumière de nouvelles informations, par suite d'événements futurs, de changements de circonstances ou pour toute autre raison. L'information présentée sur le site Web et les comptes LinkedIn, Facebook et Twitter d'Investissements RPC ne fait pas partie intégrante de ce communiqué. CPP INVESTMENTS, INVESTISSEMENTS RPC, Canada Pension Plan Investment Board, OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, CPPIB, OIRPC et les autres noms, slogans, logos, icônes, illustrations, images, dessins ou tout autre contenu utilisé dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des dénominations commerciales, des marques de commerce déposées, des marques de commerce non déposées ou une autre forme de propriété intellectuelle de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, et sont utilisés sous licence par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Dans le présent communiqué de presse, certains totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres.

15 février 2024 à 08:00

