La Société Canadian Tire annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2023





TORONTO, le 15 févr. 2024 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet clos le 30 décembre 2023.

Les ventes comparables consolidées 1 du secteur Détail ont diminué de 2,9 pour cent pour l'exercice complet, tandis que le taux de la marge brute du secteur Détail 1 est demeuré stable par rapport à 2022.

du secteur Détail ont diminué de 2,9 pour cent pour l'exercice complet, tandis que le taux de la marge brute du secteur Détail est demeuré stable par rapport à 2022. Le bénéfice par action (« BPA ») dilué s'est établi à 3,78 $, ou 10,37 $ sur une base normalisée 1 pour l'exercice complet, tandis qu'il s'est établi à 3,09 $, ou 3,38 $ sur une base normalisée pour le quatrième trimestre.

pour l'exercice complet, tandis qu'il s'est établi à 3,09 $, ou 3,38 $ sur une base normalisée pour le quatrième trimestre. Le programme Récompenses Triangle a généré des ventes additionnelles de 253 millions de dollars en 2023, grâce aux quelque 4,4 millions de membres ayant reçu des offres personnalisées.

La Société a effectué des dépenses d'investissement totales de plus de 680 millions de dollars afin d'accroître ses actifs et ses capacités dans le cadre de sa stratégie Mieux connecté, et a versé près de 740 millions à ses actionnaires en remboursements de capital au cours de l'exercice 2023.

« Notre performance du dernier exercice s'est révélée inférieure à nos attentes, car notre équipe continue de naviguer dans une conjoncture macroéconomique difficile. En dépit de vents contraires importants, nous demeurons agiles et notre portefeuille multicatégories offre une souplesse nous permettant de mettre l'accent sur les catégories d'articles économiques et essentiels dont les Canadiens ont besoin dès maintenant. Les mesures que nous avons prises, en particulier au second semestre de 2023, nous permettent de réaliser des gains d'efficacité et de prioriser les investissements clés dans le cadre de notre stratégie Mieux connecté, y compris la mise en oeuvre continue de nos initiatives omnicanaux », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire.

« À court terme, nous adoptons une approche réfléchie et prudente à l'égard de nos plans d'exploitation. Bien que nous ayons ralenti le rythme de nos investissements, nous demeurons engagés à l'égard de notre stratégie, et nous nous efforçons de trouver l'équilibre entre les décisions difficiles à court terme et nos objectifs à long terme », a ajouté M. Hicks.

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes comparables consolidées ont diminué de 6,8 pour cent, et les ventes au détail consolidées, excluant la Division pétrolière 1 , de 6,9 pour cent en raison du ralentissement soutenu de la demande des consommateurs, accentuée par la diminution des ventes dans les catégories d'articles pour l'hiver au sein de toutes les enseignes, qui découle des conditions météorologiques inhabituelles à l'échelle du pays en décembre. Les ventes comparables 1 du Groupe détail Canadian Tire (le « Groupe détail ») ont diminué de 6,8 pour cent, et les ventes dans les catégories d'articles essentiels ont continué de croître plus rapidement que les ventes d'articles discrétionnaires en raison du ralentissement de la demande des consommateurs. Les catégories d'articles saisonniers et d'articles de jardinage ont été particulièrement touchées par les températures, le mois de décembre ayant été l'un des plus chauds jamais enregistrés dans de nombreuses régions du pays. La division Au volant a enregistré la plus forte croissance des ventes du Groupe détail au cours du trimestre. Les ventes comparables 1 de SportChek ont diminué de 6,4 pour cent, principalement dans les catégories des vêtements pour l'extérieur, des skis et des planches à neige. Les ventes comparables 1 de Mark's ont diminué de 7,2 pour cent, principalement dans les catégories des articles pour l'hiver, par rapport à la solide croissance enregistrée en 2022.

, de 6,9 pour cent en raison du ralentissement soutenu de la demande des consommateurs, accentuée par la diminution des ventes dans les catégories d'articles pour l'hiver au sein de toutes les enseignes, qui découle des conditions météorologiques inhabituelles à l'échelle du pays en décembre. Le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à 161,7 millions de dollars, et le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 1 s'est établi à 181,3 millions. Ces baisses sont principalement attribuables à la diminution des produits du secteur Détail et à la hausse des charges d'intérêts, partiellement contrebalancées par la diminution des frais de vente, généraux et administratifs. La diminution des ventes de toutes les enseignes a contribué à la baisse des produits, tout comme le calendrier de comptabilisation en vertu de l'entente de partage de la marge (« EPM ») et l'importance de l'apport de celle-ci au sein du Groupe détail.

s'est établi à 181,3 millions. Ces baisses sont principalement attribuables à la diminution des produits du secteur Détail et à la hausse des charges d'intérêts, partiellement contrebalancées par la diminution des frais de vente, généraux et administratifs. La diminution des ventes de toutes les enseignes a contribué à la baisse des produits, tout comme le calendrier de comptabilisation en vertu de l'entente de partage de la marge (« EPM ») et l'importance de l'apport de celle-ci au sein du Groupe détail. Le bénéfice avant impôt des Services Financiers est demeuré globalement stable par rapport à l'exercice précédent, s'établissant à 85,2 millions de dollars, et à 87,2 millions sur une base normalisée1, en dépit du resserrement attendu des mesures relatives au risque, qui ont entraîné une hausse des pertes de valeur nettes et des frais de financement. L'engagement des titulaires de carte est demeuré élevé, les créances moyennes brutes1 et le nombre de comptes actifs ayant affiché une croissance de 4,7 pour cent et de 1,1 pour cent, respectivement.

FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE COMPLET

Les ventes comparables consolidées pour l'exercice complet ont diminué de 2,9 pour cent, et les ventes au détail, excluant la Division pétrolière, de 3,1 pour cent en raison du ralentissement de la demande des consommateurs au second semestre de l'exercice et de l'incidence des conditions météorologiques inhabituelles au quatrième trimestre.

Le taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) 1 pour l'exercice complet correspond aux attentes; il s'est établi à 35,5 pour cent, comparativement à 35,6 pour cent en 2022.

pour l'exercice complet correspond aux attentes; il s'est établi à 35,5 pour cent, comparativement à 35,6 pour cent en 2022. La Société a réalisé des progrès à l'égard de ses piliers stratégiques en mettant l'accent sur ses capacités en matière de fidélisation et sur ses marques détenues.

Stimuler l'engagement et créer de la valeur pour les membres du programme Récompenses Triangle sont demeurés des priorités clés en 2023. Un total de 11,4 millions de membres ont magasiné de façon active dans les enseignes de la Société, et les ventes liées au programme de fidélisation 1 ont représenté près de 60 pour cent du total des ventes; les ventes personnalisées découlant des offres individuelles ont augmenté de 253 millions de dollars. Le lancement du partenariat de fidélisation entre la Société et Petro-Canada est prévu pour mars 2024, et il élargira la portée du programme Récompenses Triangle à un réseau de plus de 1 800 postes d'essence à l'échelle du pays.

Le taux de pénétration 1 des ventes des marques détenues est demeuré solide et compte pour plus de 38 pour cent du total des ventes au détail. Le taux de pénétration des principales catégories d'articles essentiels comme les pneus, l'huile, l'équipement de hockey et les articles pour animaux de compagnie a augmenté grâce aux marques comme MotoMaster, ProSeries, Paderno/Vida par Paderno, Sherwood et Petco, ce qui a permis de conserver une marge supérieure à celle des marques nationales.

des ventes des marques détenues est demeuré solide et compte pour plus de 38 pour cent du total des ventes au détail. L'engagement de la Société à rehausser l'expérience client est manifeste, comme en témoignent la rénovation et la modernisation de 45 magasins Canadian Tire, l'ouverture de trois nouveaux magasins au Québec ( Mont-Tremblant et Sherbrooke ) et en Ontario ( Toronto ) et l'ouverture de quatre nouveaux magasins Mark's WorkPro/L'Équipeur Pro.

et ) et en ( ) et l'ouverture de quatre nouveaux magasins Mark's WorkPro/L'Équipeur Pro. Les principales initiatives omnicanaux, comme les casiers de ramassage, les étiquettes numériques et les fonctions « Scanner et acheter », font partie des investissements continus visant à offrir une expérience client hors pair. Après la réussite d'un projet pilote au début de 2023, le service de livraison express, qui assure la livraison des achats des clients le jour même, a été élargi à toutes les enseignes au pays au cours du trimestre. Cette initiative a été bien reçue, 83 pour cent des magasins Canadian Tire ayant reçu des commandes pour livraison le jour même.



APERÇU CONSOLIDÉ

QUATRIÈME TRIMESTRE

Les produits ont diminué de 16,8 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour s'établir à 4 443,0 millions de dollars. Les produits (excluant la Division pétrolière) 1 ont enregistré une baisse de 17,8 pour cent attribuable au secteur Détail, notamment en raison du calendrier de comptabilisation en vertu de l'EPM et de l'importance de l'apport de celle-ci, partiellement contrebalancés par la croissance des produits du secteur Services financiers.

ont enregistré une baisse de 17,8 pour cent attribuable au secteur Détail, notamment en raison du calendrier de comptabilisation en vertu de l'EPM et de l'importance de l'apport de celle-ci, partiellement contrebalancés par la croissance des produits du secteur Services financiers. Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 263,0 millions de dollars, en baisse de 489,2 millions par rapport au quatrième trimestre de 2022, principalement en raison de la diminution des produits dans le secteur Détail, notamment en raison du calendrier de comptabilisation en vertu de l'EPM et de l'importance de l'apport de celle-ci au sein du Groupe détail.

Le BPA dilué s'est établi à 3,09 $, comparativement à 9,09 $ à l'exercice précédent. Le BPA dilué normalisé s'est établi à 3,38 $, comparativement à 9,34 $ à l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution du bénéfice. Sur cet écart, environ 2,26 $ est attribuable au changement du calendrier de comptabilisation de l'EPM.

Se reporter à la section 5.1.1 du rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2023 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

EXERCICE COMPLET

Les ventes au détail consolidées 1 se sont établies à 18 504,1 millions de dollars, une baisse de 744,7 millions, ou 3,9 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. Les ventes au détail consolidées, excluant la Division pétrolière, ont diminué de 3,1 pour cent, et les ventes comparables consolidées, de 2,9 pour cent.

se sont établies à 18 504,1 millions de dollars, une baisse de 744,7 millions, ou 3,9 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. Les ventes au détail consolidées, excluant la Division pétrolière, ont diminué de 3,1 pour cent, et les ventes comparables consolidées, de 2,9 pour cent. Les produits consolidés se sont chiffrés à 16 656,5 millions de dollars, soit une baisse de 6,5 pour cent; les produits (excluant la Division pétrolière) ont diminué de 6,1 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, la diminution dans le secteur Détail ayant été partiellement contrebalancée par la hausse dans le secteur Services Financiers.

Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 572,8 millions de dollars, et à 967,0 millions sur une base normalisée 1 , la diminution du bénéfice avant impôt normalisé étant principalement attribuable à la baisse du bénéfice du secteur Détail.

, la diminution du bénéfice avant impôt normalisé étant principalement attribuable à la baisse du bénéfice du secteur Détail. Le BPA dilué s'est établi à 3,78 $, comparativement à 17,60 $ à l'exercice précédent. Sur cet écart, un montant de 5,81 $ est attribuable à la variation de la juste valeur de la charge relative à la transaction avec la Banque Scotia annoncée le 31 octobre 2023. Le BPA dilué normalisé s'est chiffré à 10,37 $.

Le rendement du capital investi du secteur Détail 1 , calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 7,9 pour cent à la fin du quatrième trimestre de 2023, comparativement à 12,5 pour cent à la fin du quatrième trimestre de 2022, en raison de la diminution du bénéfice et de l'augmentation du capital investi moyen du secteur Détail au cours de la période.

, calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 7,9 pour cent à la fin du quatrième trimestre de 2023, comparativement à 12,5 pour cent à la fin du quatrième trimestre de 2022, en raison de la diminution du bénéfice et de l'augmentation du capital investi moyen du secteur Détail au cours de la période. Se reporter à la section 5.1.1 du rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2023 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes au détail se sont établies à 5 323,4 millions de dollars, en baisse de 7,1 pour cent par rapport au quatrième trimestre de 2022, tandis que les ventes au détail (excluant la Division pétrolière) ont diminué de 6,9 pour cent et les ventes comparables consolidées, de 6,8 pour cent.

Les ventes au détail 1 et les ventes comparables du Groupe détail ont diminué de 6,9 pour cent et de 6,8 pour cent, respectivement, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

et les ventes comparables du Groupe détail ont diminué de 6,9 pour cent et de 6,8 pour cent, respectivement, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes au détail 1 de SportChek ont diminué de 6,8 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables ont diminué de 6,4 pour cent.

de SportChek ont diminué de 6,8 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables ont diminué de 6,4 pour cent. Les ventes au détail 1 de Mark's ont diminué de 7,6 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables ont diminué de 7,2 pour cent.

de Mark's ont diminué de 7,6 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables ont diminué de 7,2 pour cent. Les produits d'Helly Hansen ont diminué de 9,0 pour cent par rapport à la période correspondante de 2022, en raison du calendrier des livraisons.

Les produits du secteur Détail se sont établis à 4 070,0 millions de dollars, en baisse de 920,9 millions, ou 18,5 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. En excluant la Division pétrolière, les produits du secteur Détail ont diminué de 19,7 pour cent. En excluant l'incidence défavorable du changement lié au calendrier de l'EPM 2 , les produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) ont diminué de 704,0 millions de dollars, et les produits du Groupe détail ont diminué de 555,4 millions, soit 19,1 pour cent.

, les produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) ont diminué de 704,0 millions de dollars, et les produits du Groupe détail ont diminué de 555,4 millions, soit 19,1 pour cent. La marge brute du secteur Détail s'est établie à 1 338,8 millions de dollars, en baisse de 26,7 pour cent par rapport au quatrième trimestre de 2022, ou de 27,4 pour cent en excluant la Division pétrolière 1 ; le taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) s'est établi à 36,1 pour cent, en baisse de 88 points de base en excluant le changement lié au calendrier de l'EPM.

; le taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) s'est établi à 36,1 pour cent, en baisse de 88 points de base en excluant le changement lié au calendrier de l'EPM. Le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à 161,7 millions de dollars, comparativement à 642,4 millions au cours de l'exercice précédent; le bénéfice avant impôt normalisé s'est établi à 181,3 millions, en baisse de 480,7 millions, ou 72,6 pour cent, principalement en raison de la diminution des produits du secteur Détail et du changement lié au calendrier de l'EPM.

Se reporter à la section 5.1.1 du rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2023 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

QUATRIÈME TRIMESTRE

Les créances moyennes brutes ont augmenté de 4,7 pour cent par rapport à l'exercice précédent et la moyenne des comptes actifs, de 1,1 pour cent, tandis que le solde moyen des comptes 1 a augmenté de 3,5 pour cent durant le trimestre.

a augmenté de 3,5 pour cent durant le trimestre. Les ventes liées aux cartes de crédit 1 ont diminué de 0,6 pour cent, comparativement à 4,0 pour cent au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

ont diminué de 0,6 pour cent, comparativement à 4,0 pour cent au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La marge brute des Services Financiers s'est établie à 181,7 millions de dollars, une hausse de 1,3 million, ou 0,7 pour cent, par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la croissance des produits, partiellement contrebalancée par une hausse des pertes de valeur nettes et des frais de financement.

Le bénéfice avant impôt des Services Financiers s'est établi à 85,2 millions de dollars, en baisse de 1,6 million, ou 1,8 pour cent par rapport à l'exercice précédent.

Se reporter aux sections 5.3.1 et 5.3.2 du rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2023 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

APERÇU DE CT REIT

QUATRIÈME TRIMESTRE ET EXERCICE COMPLET

CT REIT a ajouté une superficie d'environ 840 000 pieds carrés à son portefeuille en 2023, dont 455 000 pieds carrés au quatrième trimestre, y compris un nouveau centre de distribution certifié carboneutre à Calgary , en Alberta . La Société commencera à exercer ses activités de détail dans la nouvelle installation au cours du premier trimestre de 2024. La superficie locative brute totale de CT REIT s'établissait à 30,8 millions de pieds carrés à la fin de 2023.

, en . La Société commencera à exercer ses activités de détail dans la nouvelle installation au cours du premier trimestre de 2024. La superficie locative brute totale de CT REIT s'établissait à 30,8 millions de pieds carrés à la fin de 2023. Au quatrième trimestre, CT REIT a annoncé un nouvel investissement visant le réaménagement d'un centre commercial à construction fermée existant à Winkler , au Manitoba , dont la réalisation nécessitera l'injection d'un montant estimatif de 9,1 millions de dollars.

, au , dont la réalisation nécessitera l'injection d'un montant estimatif de 9,1 millions de dollars. Pour de plus amples renseignements, se reporter au communiqué de CT REIT pour le quatrième trimestre de 2023 publié le 13 février 2024.

RÉPARTITION DU CAPITAL

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation 1 se sont établies à 615,3 millions de dollars en 2023, comparativement à 747,6 millions en 2022, en raison des retards dans la réalisation des projets immobiliers et du ralentissement des investissements dans la chaîne d'approvisionnement, notamment en raison des inefficiences opérationnelles découlant de l'incendie au centre de distribution A.J. Billes et de la diminution de la capitalisation des projets de TI.

se sont établies à 615,3 millions de dollars en 2023, comparativement à 747,6 millions en 2022, en raison des retards dans la réalisation des projets immobiliers et du ralentissement des investissements dans la chaîne d'approvisionnement, notamment en raison des inefficiences opérationnelles découlant de l'incendie au centre de distribution A.J. Billes et de la diminution de la capitalisation des projets de TI. Le total des dépenses d'investissement s'est établi à 683,4 millions de dollars, comparativement à 848,7 millions en 2022.

La Société prévoit financer sa stratégie Mieux connecté, soutenir ses activités et poursuivre la gestion prudente du capital en 2024. La Société a légèrement diminué ses dépenses d'investissement en raison des rendements qu'elle prévoit générer dans une conjoncture économique plus difficile. Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation pour l'exercice complet de 2024 devraient totaliser entre 475,0 millions et 525,0 millions de dollars, ce qui est inférieur à la fourchette de 550,0 millions à 600,0 millions annoncée précédemment.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

En plus du dividende déclaré en novembre et qui doit être versé le 1er mars 2024, la Société a déclaré des dividendes payables aux détenteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote et d'actions ordinaires au taux de 1,75 $ par action, payables le 1er juin 2024 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 30 avril 2024. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHATS D'ACTIONS

Le 9 novembre 2023, la Société a annoncé son intention de racheter en 2024 des actions de catégorie A sans droit de vote (les « actions ») pour un montant maximal de 200 millions de dollars, en plus du nombre requis à des fins d'antidilution, dans le cadre de son plan de gestion du capital (l'« intention de rachat d'actions de 2024 »). À ce jour, la Société n'a pas racheté d'actions dans le cadre de son intention de rachat d'actions de 2024.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

La Société a annoncé son intention d'effectuer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024-2025 ») dans le but de racheter, au cours de la période allant du 2 mars 2024 au 1 er mars 2025, jusqu'à concurrence de 4 900 000 actions, ce qui représente environ 9,8 pour cent du flottant de 49 835 699 actions émises et en circulation au 14 février 2024. Au total, 52 197 823 actions étaient émises et en circulation au 14 février 2024.

mars 2025, jusqu'à concurrence de 4 900 000 actions, ce qui représente environ 9,8 pour cent du flottant de 49 835 699 actions émises et en circulation au 14 février 2024. Au total, 52 197 823 actions étaient émises et en circulation au 14 février 2024. La Société a l'intention de racheter des actions dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024-2025 à deux fins : i) réaliser le reste de l'intention de rachat d'actions de 2024; et ii) compenser l'effet de dilution découlant de l'émission d'actions en vertu de son régime de réinvestissement des dividendes et de son régime d'options sur actions conformément à la politique de la Société.

ii) compenser l'effet de dilution découlant de l'émission d'actions en vertu de son régime de réinvestissement des dividendes et de son régime d'options sur actions conformément à la politique de la Société. Les rachats d'actions dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024-2025 seront effectués au moyen de transactions sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX ou de systèmes de négociation parallèles canadiens, s'ils sont admissibles, au cours du marché des actions au moment du rachat ou de toute autre façon permise en vertu des règles de la TSX et des lois en valeurs mobilières applicables. Des rachats peuvent également être effectués sous forme de conventions de gré à gré ou de programmes de rachat d'actions aux termes d'une dispense du programme de rachat émise par une autorité de réglementation en valeurs mobilières. Tout rachat d'actions par convention de gré à gré effectué aux termes d'une dispense du programme de rachat émise par une autorité de réglementation des valeurs mobilières est généralement conclu à un escompte par rapport au cours du marché en vigueur.

En ce qui concerne les transactions sur le marché libre, la Société sera assujettie à une restriction quotidienne de rachat de 51 459 actions, ce qui représente 25 pour cent de la moyenne du volume des transactions quotidiennes sur les actions à la TSX, qui est de 205 840, déduction faite des rachats effectués à la TSX, pour la période de six mois terminée le 31 janvier 2024. Les actions rachetées par la Société dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024-2025 retrouveront le statut d'actions autorisées et non émises.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024-2025 proposée par la Société est assujettie à l'acceptation de la TSX.

Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a commencé le 2 mars 2023 et expire le 1er mars 2024 (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2023-2024 »), la Société a obtenu l'approbation pour racheter jusqu'à concurrence de 5 100 000 actions. À ce jour, la Société a racheté un total de 1 602 730 actions au moyen de transactions sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX ou de systèmes de négociation parallèles canadiens dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2023-2024 de la Société, au prix moyen pondéré en fonction du volume de 169,54 $.

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AUTOMATIQUE

La Société a également annoncé qu'elle mettrait en place un programme de rachat d'actions automatique (le « PRAA ») avec un courtier désigné afin de faciliter les rachats d'actions dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024-2025 à des moments où la Société ne pourrait habituellement pas effectuer de tels rachats en raison de restrictions réglementaires applicables et de périodes d'interdiction de transactions usuelles que la Société s'impose elle-même. Les achats dans le cadre du PRAA seront effectués par le courtier désigné de la Société en fonction des paramètres prescrits par la TSX, des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des modalités de l'entente écrite entre la Société et son courtier désigné. Le PRAA entrera en vigueur le 2 mars 2024 et prendra fin à la première occurrence parmi les suivantes, soit lorsque : i) la limite de rachat établie dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024-2025 est atteinte; ii) l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024-2025 prend fin; iii) la Société met fin au PRAA conformément aux modalités de celui-ci. Le PRAA constitue un « programme de rachat d'actions automatique » aux termes des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Le PRAA proposé par la Société est assujetti à l'acceptation de la TSX.

1. MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent communiqué contient des mesures financières supplémentaires. Les références ci­-dessous au rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2023 désignent le rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet, qui est disponible sur SEDAR+, à l'adresse http://www.sedarplus.ca et est intégré par renvoi dans les présentes. Les mesures non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

A) Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR

Bénéfice par action dilué normalisé

Le BPA dilué normalisé, un ratio non conforme aux PCGR, est calculé en divisant le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, par le total des actions diluées de la Société. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2023.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires de la Société normalisé avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes.

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) T4 2023

T4 2022

2023

2022

Bénéfice net 197,2 $ 562,6 $ 339,1 $ 1 182,8 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires 172,5

531,9

213,3

1 044,1

Plus les éléments de normalisation :















Charge au titre des réductions ciblées de l'effectif 15,9 $ -- $ 15,9 $ -- $ Incendie au centre de distribution --

--

8,4

--

Charge relative à la TPS/TVH1 --

--

24,7

--

Variation de la juste valeur de l'instrument financier rachetable --

--

328,0

--

Programme d'efficacité opérationnelle --

14,4

--

34,7

Retrait d'Helly Hansen de la Russie --

--

--

33,4

Bénéfice net normalisé 213,1 $ 577,0 $ 716,1 $ 1 250,9 $ Bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires1 188,4 $ 546,3 $ 585,3 $ 1 112,2 $ BPA dilué normalisé 3,38 $ 9,34 $ 10,37 $ 18,75 $

1. Un montant de 5,0 millions de dollars est attribuable aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle et n'est pas pris en compte dans le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires.

Bénéfice avant impôt normalisé consolidé, bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail et bénéfice avant impôt normalisé des Services Financiers

Le bénéfice avant impôt normalisé consolidé et le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre de 2023.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé consolidé et du bénéfice avant impôt.

(en millions de dollars canadiens) T4 2023

T4 2022

2023

2022

Bénéfice avant impôt 263,0 $ 752,2 $ 572,8 $ 1 583,8 $ Plus les éléments de normalisation :















Charge au titre des réductions ciblées de l'effectif 21,6

--

21,6

--

Incendie au centre de distribution --

--

11,3

--

Charge relative à la TPS/TVH --

--

33,3

--

Variation de la juste valeur de l'instrument financier rachetable --

--

328,0

--

Programme d'efficacité opérationnelle --

19,6

--

47,2

Retrait d'Helly Hansen de la Russie --

--

--

36,5

Bénéfice avant impôt normalisé 284,6 $ 771,8 $ 967,0 $ 1 667,5 $

Le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail sert de mesure additionnelle pour évaluer la performance opérationnelle sous-jacente de la Société et aider celle-ci à prendre des décisions en ce qui a trait à ses activités courantes.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail et du bénéfice avant impôt, qui est une mesure conforme aux PCGR présentée dans les états financiers consolidés.

(en millions de dollars canadiens) T4 2023

T4 2022

2023

2022

Bénéfice avant impôt 263,0 $ 752,2 $ 572,8 $ 1 583,8 $ Moins : autres secteurs opérationnels 101,3

109,8

165,8

535,8

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 161,7 $ 642,4 $ 407,0 $ 1 048,0 $ Plus les éléments de normalisation :















Charge au titre des réductions ciblées de l'effectif 19,6

--

19,6

--

Incendie au centre de distribution --

--

11,3

--

Programme d'efficacité opérationnelle --

19,6

--

47,2

Retrait d'Helly Hansen de la Russie --

--

--

36,5

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 181,3 $ 662,0 $ 437,9 $ 1 131,7 $

Le bénéfice avant impôt normalisé des Services Financiers sert de mesure additionnelle pour évaluer la performance opérationnelle sous-jacente de la Société et aider celle-ci à prendre des décisions en ce qui a trait à ses activités courantes.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé des Services Financiers et du bénéfice avant impôt, qui est une mesure conforme aux PCGR présentée dans les états financiers consolidés.

(en millions de dollars canadiens) T4 2023

T4 2022

2023

2022

Bénéfice avant impôt 263,0 $ 752,2 $ 572,8 $ 1 583,8 $ Moins : autres secteurs opérationnels 177,8

665,4

187,8

1 142,2

Bénéfice avant impôt des Services Financiers 85,2 $ 86,8 $ 385,0 $ 441,6 $ Plus les éléments de normalisation :















Charge au titre des réductions ciblées de l'effectif 2,0

--

2,0

--

Charge relative à la TPS/TVH --

--

33,3

--

Bénéfice avant impôt normalisé des Services Financiers 87,2 $ 86,8 $ 420,3 $ 441,6 $

Rendement du capital investi du secteur Détail

Le rendement du capital investi du secteur Détail est calculé en divisant le rendement du secteur Détail par le capital investi du secteur Détail. Le rendement du secteur Détail est défini comme étant le bénéfice après impôt du secteur Détail sur les 12 derniers mois, excluant les charges d'intérêts, la dotation à l'amortissement liée aux contrats de location, le bénéfice intersectoriel et tout élément de normalisation. Le capital investi du secteur Détail est défini comme étant le total des actifs du secteur Détail, moins les dettes fournisseurs et charges à payer et les soldes intersectoriels du secteur Détail selon une moyenne des quatre derniers trimestres. Le rendement du secteur Détail et le capital investi du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre de 2023.

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2023

2022

Bénéfice avant impôt 572,8 $ 1 583,8 $ Moins : autres secteurs opérationnels 165,8

535,8

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 407,0 $ 1 048,0 $ Plus les éléments de normalisation :







Programme d'efficacité opérationnelle --

47,2

Retrait d'Helly Hansen de la Russie --

36,5

Charge au titre des réductions ciblées de l'effectif 19,6

--

Incendie au centre de distribution 11,3

--

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 437,9 $ 1 131,7 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 du secteur Détail 213,2

207,1

Plus :







Charges d'intérêts2 du secteur Détail 323,5

246,7

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation du secteur Détail 622,7

589,4

Taux d'imposition effectif du secteur Détail 28,4 % % 25,9 % % Plus : impôt du secteur Détail (332,2)

(456,4)

Rendement du secteur Détail 838,7 $ 1 304,3 $









Total de l'actif moyen 22 173,6 $ 21 734,5 $ Moins : actif moyen des autres secteurs opérationnels 4 421,3

4 413,5

Actif moyen du secteur Détail 17 752,3 $ 17 321,0 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 moyens du secteur Détail 3 722,2

3 534,8

Dettes fournisseurs et charges à payer3 moyennes du secteur Détail 2 841,2

2 924,5

Actif moyen de Franchise Trust 517,0

458,0

Excédents de trésorerie moyens du secteur Détail --

--

Capital investi moyen du secteur Détail 10 671,9 $ 10 403,7 $ Rendement du capital investi du secteur Détail 7,9 % 12,5 %

1. Les ajustements intersociétés comprennent le bénéfice intersociétés reçu de CT REIT, qui est inclus dans le secteur Détail, et les placements intersociétés effectués par le secteur Détail dans CT REIT et par les Services Financiers Canadian Tire. 2. Exclut Franchise Trust. 3. Les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les passifs dérivés à court terme, les provisions à court terme et l'impôt à payer.

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation servent à évaluer les ressources utilisées pour maintenir les immobilisations à leur capacité de production. Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation sont la mesure la plus directement comparable au total des entrées, une mesure conforme aux PCGR présentée dans les états financiers consolidés.

(en millions de dollars canadiens) 2023

2022

Total des entrées1, 2 668,6 $ 735,1 $ Plus : montants à payer au titre des entrées 14,8

113,6

Moins : acquisitions et aménagements de CT REIT, excluant les ventes internes conclues avec la Société 68,1

101,1

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation 615,3 $ 747,6 $

1. Ce poste figure dans la section sur les activités d'investissement du tableau consolidé des flux de trésorerie. 2. Certains chiffres de l'exercice précédent ont été retraités conformément à la présentation de l'exercice considéré.

B) Mesures financières et ratios supplémentaires

Les mesures suivantes sont des mesures financières supplémentaires. Se reporter à la section 10.2, Mesures financières supplémentaires, du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2023 pour plus d'information sur la composition de ces mesures.

Ventes au détail consolidées

Ventes comparables consolidées

Produits (excluant la Division pétrolière)

Produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Ventes au détail et ventes au détail (excluant la Division pétrolière)

Ventes comparables et ventes au détail du Groupe détail Canadian Tire

Ventes comparables et ventes au détail de SportChek

Ventes comparables et ventes au détail de Mark's

Marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Créances moyennes brutes

Ventes liées au programme de fidélisation

Taux de pénétration des ventes des marques détenues

Taux de la marge brute du secteur Détail

Ventes au détail consolidées, excluant la Division pétrolière

Solde moyen des comptes

Ventes liées aux cartes de crédit

2. Changement d'estimation comptable (le « changement lié au calendrier de l'EPM »)

Le contrat conclu par la Société avec ses marchands régit la façon dont la marge et les charges sont partagées entre les deux groupes.

Avec prise d'effet au premier trimestre de 2023, la Société a introduit un changement aux estimations comptables liées à une composante du contrat, soit l'entente de partage de la marge avec les marchands. La Société comptabilise déjà une portion de sa marge relative aux produits et de la marge sur les livraisons aux marchands durant le trimestre auquel ils se rapportent. Or, par le passé, la majeure partie du bénéfice que la Société tire de l'EPM a été comptabilisée au quatrième trimestre de chaque exercice.

Depuis le premier trimestre de 2023, la Société comptabilise les montants au titre de l'EPM tout au long de l'exercice afin de mieux refléter les périodes auxquelles ceux-ci se rapportent. Cette nouveauté reflète simplement un changement dans le calendrier de comptabilisation de ces produits et se traduira par une variation moindre de la marge brute et du bénéfice avant impôt du secteur Détail d'un trimestre à l'autre durant l'exercice.

Au quatrième trimestre de 2023, l'incidence défavorable du changement d'estimation comptable lié à l'EPM de la Société avec ses marchands sur les produits du secteur Détail s'est établie à 171,0 millions de dollars. En excluant cette incidence, les produits consolidés du quatrième trimestre ont diminué de 726,4 millions de dollars, le bénéfice avant impôt consolidé a diminué de 318,2 millions et le taux de la marge brute du secteur Détail, excluant la Division pétrolière, a baissé de 88 points de base.

Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers trimestriels de la Société Canadian Tire, veuillez visiter: https://mma.prnewswire.com/media/2340975/SOCI_T__CANADIAN_TIRE_LIMIT_E___RELATIONS_AVEC_LES_INVESTISSEURS.pdf

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des informations qui peuvent constituer des « informations prospectives » aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives fournissent des indications sur les attentes et les projets actuels de la direction et permettent aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre la situation financière, les résultats d'exploitation et le contexte opérationnel anticipés de la Société. Les lecteurs sont prévenus que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, de telles informations sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs commerciaux, économiques et concurrentiels, et à d'autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés. La Société ne peut garantir que les prévisions relatives à la performance financière ou opérationnelle, aux plans ou aux aspirations se concrétiseront vraiment ni, si c'est le cas, qu'elles donneront lieu à une hausse du cours des actions de la Société. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les facteurs de risque, les incertitudes, les facteurs et les hypothèses importants qui ont été appliqués lors de la préparation des informations prospectives et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement des prévisions, des projections, des attentes ou des conclusions, se reporter à la section 14 (Informations prospectives et autres communications aux investisseurs) du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 30 décembre 2023, ainsi qu'aux autres documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : http://www.sedar.com et https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le 15 février 2024. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses divisions Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://corp.canadiantire.ca/French/home/default.aspx.

RENSEIGNEMENTS

Médias : Stephanie Nadalin, 647 271-7343, [email protected]

Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]

Bilans consolidés (non audité)

(en millions de dollars canadiens) Au 30 décembre 2023

Au 31 décembre 2022

ACTIF







Trésorerie et équivalents de trésorerie 311,2 $ 331,3 $ Placements à court terme 177,2

176,3

Créances clients et autres débiteurs 1 151,3

1 309,9

Créances sur prêts 6 568,3

6 271,1

Stocks de marchandises 2 693,7

3 216,1

Impôt sur le résultat à recouvrer 125,9

27,4

Charges payées d'avance et dépôts 246,6

195,7

Actifs classés comme détenus en vue de la vente 18,9

2,6

Total des actifs courants 11 293,1

11 530,4

Créances à long terme et autres actifs 645,8

676,7

Placements à long terme 108,2

62,6

Goodwill et immobilisations incorporelles 2 254,7

2 341,6

Immeubles de placement 443,7

421,5

Immobilisations corporelles 5 219,5

4 994,1

Actifs au titre de droits d'utilisation 1 933,8

1 932,0

Impôt différé 79,5

143,4

Total de l'actif 21 978,3 $ 22 102,3 $ PASSIF







Dette bancaire -- $ 5,0 $ Dépôts 1 041,7

1 226,3

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 2 689,4

3 200,9

Provisions 219,9

197,2

Emprunts à court terme 965,7

576,2

Emprunts 519,9

472,9

Tranche courante des obligations locatives 378,5

381,2

Impôt à payer 13,4

47,1

Tranche courante de la dette à long terme 560,5

1 040,2

Total des passifs courants 6 389,0

7 147,0

Provisions à long terme 59,8

66,1

Dette à long terme 4 404,0

3 217,5

Dépôts à long terme 2 322,6

1 739,4

Obligations locatives à long terme 1 986,0

2 026,4

Impôt différé 182,1

132,1

Autres passifs à long terme 190,0

734,6

Total du passif 15 533,5

15 063,1

CAPITAUX PROPRES







Capital social 598,7

587,8

Surplus d'apport 2,9

2,9

Cumul des autres éléments de (perte globale) (181,8)

(42,4)

Bénéfices non distribués 5 128,2

5 070,2











Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société Canadian Tire 5 548,0

5 618,5

Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 896,8

1 420,7

Total des capitaux propres 6 444,8

7 039,2

Total du passif et des capitaux propres 21 978,3 $ 22 102,3 $

États consolidés du résultat net (non audité)



Pour les périodes

de 13 semaines closes

Pour les périodes

de 52 semaines closes

(en millions de dollars canadiens,

sauf les montants par action) le 30 décembre

2023

le 31 décembre

2022

le 30 décembre

2023

le 31 décembre

2022

Produits 4 443,0 $ 5 340,4 $ 16 656,5 $ 17 810,6 $ Coûts des activités génératrices de produits 2 906,2

3 322,0

10 952,9

11 712,7

Marge brute 1 536,8

2 018,4

5 703,6

6 097,9

Autres charges (produits) 3,2

0,2

34,4

61,6

Frais de vente, généraux et administratifs1 983,5

1 012,0

3 675,7

3 502,5

Amortissements1 196,3

188,1

771,2

719,0

Charges financières nettes (produits financiers nets) 90,8

65,9

321,5

231,0

Variation de la juste valeur de l'instrument financier rachetable --

--

328,0

--

Bénéfice avant impôt 263,0

752,2

572,8

1 583,8

Charge (économie) d'impôt 65,8

189,6

233,7

401,0

Bénéfice net 197,2 $ 562,6 $ 339,1 $ 1 182,8 $ Bénéfice net attribuable aux :















Actionnaires de la Société Canadian Tire 172,5 $ 531,9 $ 213,3 $ 1 044,1 $ Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 24,7

30,7

125,8

138,7



197,2 $ 562,6 $ 339,1 $ 1 182,8 $ Bénéfice par action de base 3,10 $ 9,13 $ 3,79 $ 17,70 $ Bénéfice par action dilué 3,09 $ 9,09 $ 3,78 $ 17,60 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires et d'actions de catégorie A sans droit de vote en circulation :















De base 55 623 542

58 237 893

56 228 680

58 983 364

Dilué 55 761 553

58 499 745

56 457 450

59 336 919



1. Certains chiffres de l'exercice précédent ont été retraités conformément à la présentation de l'exercice considéré.

États consolidés du résultat global (non audité)



Pour les périodes

de 13 semaines closes

Pour les périodes

de 52 semaines closes

(en millions de dollars canadiens) le 30 décembre 2023

le 31 décembre

2022

le 30 décembre 2023

le 31 décembre

2022



















Bénéfice net 197,2 $ 562,6 $ 339,1 $ 1 182,8 $

















Autres éléments de bénéfice global (perte globale), déduction faite de l'impôt

































Éléments qui pourront ultérieurement être reclassés en résultat net :















Profits nets (pertes nettes) liés à la juste valeur sur les instruments de couverture conclus aux fins de couverture de flux de trésorerie ne faisant pas l'objet d'un ajustement de base (57,6)

(8,2)

(38,4)

77,1

Coût différé de la couverture ne faisant pas l'objet d'un ajustement de base - variations de la juste valeur de la valeur temps d'une option relativement à des éléments couverts liés à un intervalle de temps 10,4

(8,6)

38,5

4,1

Reclassement de pertes (profits) en résultat (0,6)

--

0,8

5,7

Écart de change 21,9

71,4

(51,1)

(26,0)

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net :















(Pertes actuarielles) gains actuariels (6,4)

41,3

(6,4)

41,3

(Pertes nettes) profits nets liés à la juste valeur sur les instruments de couverture conclus aux fins de couverture de flux de trésorerie faisant l'objet d'un ajustement de base (45,1)

(39,6)

(7,2)

165,8

Autres éléments de bénéfice global (perte globale) (77,4)

56,3

(63,8)

268,0



















Autres éléments de bénéfice global (perte globale) attribuables aux :















Actionnaires de la Société Canadian Tire (77,9) $ 58,3 $ (74,0) $ 249,2 $ Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 0,5

(2,0)

10,2

18,8



(77,4) $ 56,3 $ (63,8) $ 268,0 $ Bénéfice global 119,8 $ 618,9 $ 275,3 $ 1 450,8 $

















Bénéfice global attribuable aux :















Actionnaires de la Société Canadian Tire 94,6 $ 590,2 $ 139,3 $ 1 293,3 $ Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 25,2

28,7

136,0

157,5



119,8 $ 618,9 $ 275,3 $ 1 450,8 $



























Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audité)



Pour les périodes

de 13 semaines closes

Pour les périodes

de 52 semaines closes

(en millions de dollars canadiens) le 30 décembre 2023

le 31 décembre

2022

le 30 décembre

2023

le 31 décembre

2022



















Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

































Activités d'exploitation















Bénéfice net 197,2 $ 562,6 $ 339,1 $ 1 182,8 $ Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :















Amortissement des immobilisations corporelles, des immeubles de placement et des actifs au titre de droits d'utilisation 170,6

162,2

675,2

621,0

Perte de valeur des immobilisations corporelles, des immeubles de placement et des actifs au titre de droits d'utilisation 4,2

3,1

6,3

3,1

Impôt sur le résultat 65,8

189,6

233,7

401,0

Charges financières nettes 90,8

65,9

321,5

231,0

Amortissement des immobilisations incorporelles 32,6

32,1

127,0

122,5

(Profit) perte à la cession d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement, d'actifs détenus en vue de la vente et d'actifs au titre de droits d'utilisation (1,2)

(13,7)

(2,7)

(22,1)

Variation de la juste valeur de l'instrument financier rachetable --

--

328,0

--

Perte sans effet sur la trésorerie découlant du retrait des activités d'Helly Hansen de la Russie --

--

--

20,8

Charge sans effet sur la trésorerie liée à l'incendie au centre de distribution A.J. Billes (1,6)

--

53,2

--

Total, à l'exception des éléments suivants : 558,4

1 001,8

2 081,3

2 560,1

Intérêts versés (64,0)

(67,2)

(366,1)

(254,6)

Intérêts reçus 9,8

6,1

38,8

21,3

Impôt sur le résultat payé (38,0)

(80,2)

(210,5)

(529,3)

Variation des créances sur prêts (189,4)

(196,0)

(289,3)

(657,1)

Variation du fonds de roulement d'exploitation et autres1 593,1

246,7

99,5

(673,9)

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 869,9

911,2

1 353,7

466,5



















Activités d'investissement















Entrées d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement1 (258,0)

(161,7)

(580,9)

(612,5)

Entrées d'immobilisations incorporelles (14,0)

(34,1)

(87,7)

(122,6)

Total des entrées (272,0)

(195,8)

(668,6)

(735,1)

Acquisition de placements à court terme (89,9)

(32,2)

(210,9)

(166,9)

Produit à l'échéance et à la cession de placements à court terme 97,0

63,5

269,9

713,1

Produit de la cession d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement et d'actifs détenus en vue de la vente 0,1

(0,5)

0,1

5,2

Paiements de loyers reçus au titre de contrats de sous­-location sous forme de contrats de location-financement (sur le capital) 4,5

3,7

19,8

16,3

Acquisition de placements à long terme et autres (103,9)

--

(110,9)

(17,4)

Variation des créances sur prêts de Franchise Trust 11,2

(21,0)

(47,2)

(45,6)

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement (353,0)

(182,3)

(747,8)

(230,4)



















Activités de financement















Dividendes versés (88,7)

(89,4)

(360,8)

(325,8)

Distributions payées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (38,6)

(41,8)

(142,1)

(143,0)

Émission nette de titres d'emprunt à court terme (286,0)

(263,9)

389,6

468,0

Émission de titres d'emprunt 31,9

55,4

270,5

267,8

Remboursement de titres d'emprunt (43,2)

(34,4)

(223,3)

(222,2)

Émission de titres d'emprunt à long terme 650,0

--

1 750,0

700,0

Remboursement sur la dette à long terme (0,1)

(0,1)

(1 040,1)

(720,1)

Paiement d'obligations locatives (sur le capital) (93,0)

(86,9)

(425,2)

(357,2)

Paiement des coûts de transaction liés à la dette à long terme (1,8)

(0,6)

(6,0)

(3,7)

Rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote (7,6)

(127,6)

(376,1)

(425,4)

Rachat de la participation de 20 pour cent que détenait la Banque Scotia dans les activités de CTFS Holdings Limited (904,5)

--

(904,5)

--

Encaissements (paiements) nets liés aux instruments financiers 3,5

2,4

53,5

32,6

Variation des dépôts 113,5

(118,6)

393,5

(932,5)

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (664,6)

(705,5)

(621,0)

(1 661,5)

Flux de trésorerie générés (utilisés) au cours de la période (147,7)

23,4

(15,1)

(1 425,4)

Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la dette bancaire, au début 458,9

302,9

326,3

1 751,7

Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la dette bancaire, à la fin 311,2 $ 326,3 $ 311,2 $ 326,3 $

1. Certains chiffres de l'exercice précédent ont été retraités conformément à la présentation de l'exercice considéré.

SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE - RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

15 février 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :