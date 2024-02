GIGABYTE invite l'ère de la 5G optimisée par l'IA au MWC 2024, où l'entreprise présentera des serveurs de nouvelle génération pour les solutions d'AI/HPC, de télécommunications et d'informatique écologique





GIGABYTE Technology, le pionnier de l'informatique qui veut faire progresser les industries mondiales grâce aux systèmes informatiques cloud et IA, sera présent au MWC 2024 avec ses serveurs de nouvelle génération qui vont permettre aux opérateurs de télécommunications, aux fournisseurs de services cloud, aux grandes entreprises et aux PME de tirer parti rapidement des avantages de la 5G et de l'IA . En vedette, un serveur IA d'avant-garde doté d'un processeur AMD Instincttm MI300X 8 et une gamme complète de serveurs AI/HPC (IA high performance computing) prenant en charge les plus récentes technologies de puces AMD, Intel et NVIDIA. Des solutions informatiques écologiques intégrées aux capacités remarquables matière de dissipation de la chaleur et de réduction énergétique seront également présentées.

Toujours pour iIllustrer le thème du stand, « Future of COMPUTING », la présentation de GIGABYTE couvrira les serveurs pour réseaux AI/HPC, RAN et Core, les plateformes modulaires d'edge computing, les solutions tout-en-un d'informatique écologique et la technologie de conduite autonome optimisée par l'IA. Les présentations montreront comment les industries étendent les applications IA localisées dans le cloud aux appareils périphériques et aux terminaux via la connectivité 5G, multipliant ainsi les possibilités futures grâce à l'accélération de la commercialisation et à la durabilité des opérations. Les présentations auront lieu du 26 au 29 février au stand n°5F60, hall 5, Fira Gran Via, à Barcelone.

Les supercalculateurs IA de demain

En raison de la croissance exponentielle des volumes de données et de la complexité des modèles d'IA, la demande en infrastructures adaptées à l'IA et en stockage à haut débit augmente dans le contexte de la 5G, pour les opérations commerciales et la recherche universitaire. GIGABYTE présentera sa dernière série de serveurs AI/HPC et un serveur de stockage 100% Flash Array (AFA). Ces serveurs prennent en charge les modules GPU AMD Instincttm MI300X OAM, les APU MI300A, les processeurs évolutifs Intel® Xeon®de cinquième génération , le 8-GPU NVIDIA HGX H100 et la superpuce NVIDIA Grace Hopper ; ils exploitent également la technologie HBM3 de nouvelle génération qui garantit une transmission ultra-rapide des données. Cette avancée technologique est sur le point de faire progresser les charges de travail exaflopiques d'IA et l'analyse du big data en temps réel.

Architectures de serveurs flexibles pour réseaux 5G compatibles avec l'IA

Le déploiement massif d'applications 5G nécessite une infrastructure numérique configurée de manière flexible, capable de prendre en charge divers écosystèmes informatiques. GIGABYTE présentera l'une de ses plateformes modulaires d'edge computing conçues pour gérer un large éventail de charges de travail, notamment la mise en réseau, l'inférence dans l'IA et le cloud computing. Cette plateforme se met à niveau aisément afin de s'adapter aux technologies et composants de puces multigénérationnels, ce qui garantit une adaptation agile aux changements rapides du marché avec des coûts de maintenance réduits.

En réponse à la demande croissante d'applications 5G et d'IA de la part d'entreprises de différentes tailles, GIGABYTE présentera ses derniers serveurs adaptés aux réseaux RAN et Core. Ces serveurs offrent des performances robustes, répondant à toute une gamme de besoins informatiques : charges de travail cloud natives à grande échelle, services de télécommunications, opérations informatiques des PME. Outre leur excellente efficacité énergétique, ils offrent des possibilités d'expansion pour l'informatique accélérée par l'IA.

IA durable + cloud computing = TCO optimisé

Au MWC, GIGABYTE présentera sa solution informatique écologique complète et tout-en-un, comprenant un réservoir de refroidissement par immersion à grande capacité et deux serveurs prêts à l'immersion conçus pour l'IA et le cloud computing. La présentation mettra l'accent sur leurs remarquables capacités de dissipation de la chaleur et leur consommation d'énergie nettement réduite. Ces fonctionnalités se traduisent par un coût total de possession (TCO) avantageux, soulignant l'engagement de GIGABYTE en faveur de solutions informatiques durables et efficaces.

Mobilité électronique évolutive pilotée par l'edge AI

La technologie de véhicule autonome de GIGABYTE, basée sur la 5G et des algorithmes d'IA avancés, offre une expérience de conduite exceptionnellement intelligente pilotée par une edge-AI d'avant-garde. Les performances de transmission de données à grande vitesse garantissent un traitement efficace des importantes quantités de données provenant des caméras, des radars et des capteurs à ultrasons par les systèmes avancés d'aide à la conduite ( ADAS ) et la télématique de GIGABYTE. Le système est ainsi en mesure de fournir des décisions de conduite précises en temps réel, même dans des conditions routières complexes.

Sur le stand de GIGABYTE, les entreprises peuvent explorer des solutions informatiques innovantes, flexibles et alignées sur leurs stratégies pour obtenir un avantage concurrentiel dans le domaine de la 5G accéléré par l'IA.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de l'événement MWC de GIGABYTE.

