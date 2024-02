Ecorobotix accueille Dominique Mégret en tant que nouveau CEO









YVERDON-LES-BAINS, Suisse, 15 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diplômé de l'INSEAD, Dominique Mégret est un entrepreneur en technologie et un investisseur en capital-risque averti. Au cours des 17 dernières années, il a fondé et développé Swisscom Ventures, un des principaux fonds de capital-risque de Suisse, le faisant passer de zéro à plus de 600 millions de dollars sous gestion, avec un portefeuille de 90 investissements, dont Ecorobotix. Avant Swisscom, il a notamment cofondé et dirigé l'incubateur en technologie Kick-Start Ventures à Londres. Il siège au conseil d'administration d'Ecorobotix depuis deux ans.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Dominique en tant que CEO, qui apporte une grande expérience des start-ups et scale-ups pour guider l'entreprise dans sa prochaine phase d'expansion, » a dit Hans-Peter Metzler, Président du Conseil d'Administration d'Ecorobotix.

Dans son livre intitulé "Deeptech Nation ? Quel avenir pour le modèle suisse", Dominique met la Suisse en avant avec passion comme un pôle de classe mondiale pour l'innovation axé sur la recherche et le développement. Il a encouragé les entrepreneurs à élever leur niveau d'ambition et à viser une position de leader mondial, en particulier à l'intersection de l'IA, de la mécanique/robotique de précision et des technologies agronomiques/biologiques, tel qu'Ecorobotix.

« En tant que fils d'agriculteur et ayant grandi avec l'utilisation de produits phytosanitaires, la discussion sur la réduction des produits chimiques et leurs impacts sur l'environnement ainsi que sur notre santé me tient à coeur. Je suis déterminée à contribuer à la recherche de solutions techniques efficaces pour résoudre ce problème à grande échelle, » a commenté Dominique Mégret, Ecorobotix CEO.

De gauche à droite - Aurélien Demaurex (CFO / co-fondateur), Claude Juriens (CBO), Steve Tanner (CTO / co-fondateur), Andrea Halter (CMO), Dominique Mégret (CEO), et Cyril Halter (COO)

Ecorobotix, une société suisse Certified B Corporation®, a été créée avec une vision transformatrice pour révolutionner l'agriculture en donnant la priorité à la préservation de l'environnement par la réduction de l'utilisation des produits chimiques et de l'énergie, ainsi qu'en minimisant l'impact sur le sol. Ecorobotix a développé son pulvérisateur intelligent ARA qui intègre à la fois le logiciel IA Plant-by-Planttm d'Ecorobotix et la UHP-Spray-Technologytm, fournissant ensemble une solution innovante qui fonctionne au niveau plante par plante, offrant une précision inégalée dans le traitement des cultures. ARA permet de réduire considérablement les coûts des intrants tout en augmentant les rendements des cultures et en réduisant considérablement les émissions de CO2.

