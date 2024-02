Mercery Jewelry renforce sa présence mondiale en participant à des salons internationaux à Hong Kong et Las Vegas





HONG KONG, 15 février 2024 /PRNewswire/ -- Mercery Jewelry Co., Ltd., l'un des principaux fabricants de bijoux en Asie, s'apprête à renforcer sa présence mondiale en 2024. La société participera au prestigieux Hong Kong International Jewellery Show (Salon international de la bijouterie de Hong Kong), qui aura lieu du 29 février au 4 mars. Elle participera ensuite pour la première fois au célèbre JCK Show de Las Vegas, un salon professionnel annuel de bijoux qui se déroulera du 31 mai au 3 juin.

En tant que membre certifié du Responsible Jewellery Council (RJC), Mercery Jewelry utilisera ces salons comme une plateforme stratégique pour entrer en contact avec des professionnels du secteur provenant du monde entier, dans le but d'explorer des collaborations potentielles susceptibles de favoriser le développement durable au sein du secteur.

« Mercery Jewelry s'est engagée à renforcer ses pratiques de développement durable, ce qui stimulera sa compétitivité sur le marché mondial de la bijouterie. Nous visons également à élargir notre réseau mondial d'approvisionnement en matériaux. Notre engagement en faveur du développement durable va de pair avec notre volonté de fournir des bijoux de haute qualité, issus de sources éthiques », a déclaré Fanny Lai, directrice générale de Mercery Jewelry.

Grâce à l'utilisation consciente de métaux recyclés dans la conception de ses produits et dans ses processus de fabrication, Mercery Jewelry entend économiser les ressources et réduire les dommages causés à l'environnement. L'entreprise utilise des énergies propres dans son processus de production, principalement l'énergie éolienne, afin de réduire les émissions de carbone. Elle a également mis en oeuvre une technologie avancée de traitement des eaux usées et investi dans des équipements de pointe pour garantir une purification efficace.

L'entreprise s'enorgueillit d'une équipe professionnelle de plus de 70 designers, qui propose environ 1 000 nouveaux modèles par mois, et d'une usine employant plus de 800 personnes. Cette infrastructure robuste permet à Mercery Jewelry de maintenir une capacité de production mensuelle supérieure à 1 million de pièces. Grâce à la collaboration avec des marques de bijouterie de qualité du monde entier, les produits fabriqués par Mercery Jewelry jouissent d'une présence mondiale.

En tant qu'exposant régulier au Hong Kong International Jewellery Show, l'un des plus importants salons de bijoux en Asie et le deuxième au monde, Mercery Jewelry s'engage à y présenter les dernières nouveautés en matière de design et d'artisanat du bijou. Afin d'étendre sa portée mondiale, l'entreprise a également choisi le JCK Show comme nouvelle plateforme d'engagement. Le salon JCK Show, reconnu comme l'événement le plus important et le plus influent dans le domaine de la bijouterie depuis 1991, permettra à Mercery Jewelry d'accroître son influence internationale et d'interagir avec un plus grand nombre de pairs du secteur à l'échelle internationale.

