Travailler mieux, ensemble, dans l'intérêt de nos tout-petits! - Projet de loi 46 pour la sécurité des enfants : Un projet à bonifier, le CQSEPE propose des amendements innovants





QUÉBEC, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) a présenté ses observations et recommandations relatives au projet de loi 46 à la Commission des relations avec les citoyens (Commission) de l'Assemblée nationale, le 6 février dernier.

Quatre grandes priorités se dégagent de l'intervention des représentants du CQSEPE devant la Commission :

Interventions exceptionnelles et d'urgence: le CQSEPE appelle à donner les mêmes pouvoirs au bureau coordonnateur à l'égard des milieux familiaux que ce que le projet de loi prévoit pour le Ministère à l'égard des installations; Formation: le CQSEPE appelle à une bonification substantielle de la formation du personnel de garde et des responsables de services de garde éducatifs (RSGE) ainsi qu'à une uniformisation des pratiques entre l'installation et le milieu familial; Vérifications d'absence d'empêchement: le CQSEPE appelle le Ministère à agir rapidement pour réduire les délais de traitement et, de plus, à garantir la gratuité des VAE pour l'ensemble des intervenantes du réseau; Comité de vérification des empêchements: le CQSEPE applaudit cette nouvelle mesure dans le projet de loi, lui qui offre depuis plusieurs années les services d'un tel comité à ses membres. Le CQSEPE a offert sa pleine collaboration au Ministère pour la mise sur pieds du comité provincial et pour partager les meilleures pratiques apprises au fil des ans de son expérience.

Madame Suzanne Roy, ministre de la Famille, a souligné tout le travail fait par plusieurs organismes et intervenants lors des consultations particulières. Elle dit avoir entendu des commentaires et recommandations justes desquels les parlementaires pourront tenir compte lors de l'étude détaillée du projet de loi. L'étude détaillée des articles du PL 46 a débuté le 13 février et se poursuivra jusqu'au 15 février.

La ministre de la Famille a également souligné avec conviction l'apport particulier du CQSEPE lors des auditions, plus spécifiquement en nommant l'approche novatrice et différente de notre association nationale.

« Le CQSEPE est heureux de l'ouverture démontrée par les parlementaires à tenir compte des recommandations justes et innovantes qui ont été faites lors de notre audition devant la Commission. Nous avons maintenant hâte de voir la mise en oeuvre de nos propositions d'amendements. Nous réitérons notre disponibilité à continuer de développer le réseau, pour le parfaire en tous points. D'autres modifications réglementaires découlant des grands changements ont aussi été exposés auprès des décideurs, notamment la révision à la hausse du nombre de visites à l'improviste dans les services de garde éducatifs en milieu familial et l'obligation de recevoir du soutien pédagogique pour les RSGE, évitant qu'il ne soit offert que lorsqu'elles en font la demande auprès de leur bureau coordonnateur. » - Francine Lessard, directrice générale.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC) ainsi que de promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

SOURCE Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE)

14 février 2024 à 15:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :