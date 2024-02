The North West Company Inc. annonce la démission de son directeur





WINNIPEG, Manitoba, 14 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NWC) : The North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») annonce ce jour la démission de Frank Coleman de son poste de directeur de North West. Directeur de North West depuis 1999, Frank Coleman devait prendre sa retraite en juin 2024 conformément à la politique de retraite obligatoire du conseil d'administration de la Société. Frank Coleman, qui est le président et PDG du Coleman Group of Companies, a invoqué des raisons personnelles sans lien avec North West, dont l'affectation d'une plus grande partie de son temps à ses intérêts commerciaux et à d'autres engagements, pour justifier sa démission. « C'était pour moi un véritable privilège et un grand honneur d'avoir pu participer au conseil d'administration de The North West Company pendant un peu plus de deux décennies », a confié Frank Coleman. « Je souhaite à l'entreprise un avenir riche en réussites. »



« Au nom des membres du conseil, de l'équipe de direction et du personnel de North West, je tiens à remercier Frank pour ses précieuses contributions et son engagement en faveur de la réussite de la société », a déclaré Brock Bulbuck, président du conseil d'administration. « Nous souhaitons à Frank beaucoup de succès. »

Profil de la Société

North West Company, Inc. est, par l'intermédiaire de ses filiales, l'un des principaux détaillants de produits alimentaires et d'usage courant et de services aux communautés rurales et aux quartiers urbains du Canada, de l'Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. La société exploite 226 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et réalise un chiffre d'affaires annualisé d'environ 2,4 milliards de dollars canadiens.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la Bourse de Toronto avec le symbole NWC.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Dan McConnell, président et directeur général, The North West Company Inc.

Téléphone : 204-934-1482 ; fax : 204-934-1317 ; courriel : [email protected]

John King, vice-président exécutif et directeur financier, The North West Company Inc.

Téléphone : 204-934-1397 ; fax : 204-934-1317 ; courriel : [email protected]

14 février 2024 à 13:35

