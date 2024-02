Déclaration - Déclaration de soutien des ministres Anandasangaree, Vandal, Hajdu et Ien sur le 33e anniversaire de la Marche commémorative des femmes.





OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ministre responsable de FedNor; et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse ont publié la déclaration qui suit :

« Aujourd'hui, des gens de partout au pays marcheront en mémoire des personnes qui ont perdu la vie ou dont la vie a été touchée par la crise nationale des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre autochtones disparues ou assassinées. Le premier rassemblement a eu lieu il y a 33 ans, le 14 février 1992, après qu'une femme des Premières Nations eut été assassinée dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver. Aujourd'hui, la foule nombreuse qui assiste à la marche à Vancouver s'arrête pour observer un moment de silence aux endroits où le corps des femmes a été retrouvé et où des femmes ont été vues pour la dernière fois avant leur disparition.

Trois décennies après cette première Marche commémorative des femmes, des marches ont lieu dans de nombreuses villes du pays, mais les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre autochtones continuent de faire face de façon disproportionnée à la violence pendant cette crise nationale. Chaque jour où des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre autochtones continuent de disparaître est un jour où nous les avons laissées tomber. Maintenant, nous avons un plan, le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, pour mettre fin à cette crise en répondant aux 231 appels à la justice. Les voix des familles, des survivants, des communautés et des fournisseurs de services autochtones communautaires qui proposent des solutions doivent toujours être au coeur de ce travail.

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a accueilli des partenaires autochtones et des homologues provinciaux et territoriaux afin d'accélérer les progrès vers la fin de cette crise en cours. Ensemble, ils ont réalisé des progrès, notamment sur la meilleure façon d'établir une alerte robe rouge. Les heures suivant immédiatement la disparition d'une personne sont cruciales afin de la retrouver, ce qui explique pourquoi nous travaillons à l'élaboration d'un système de notification pour le public. Il reste du travail à faire.

Par-dessus tout, le 14 février est un jour d'amour. L'amour pour les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre autochtones qui sont portées disparues, l'amour pour les personnes assassinées et l'amour pour les jeunes filles et les enfants bispirituels autochtones et de diverses identités de genre qui méritent de grandir à l'abri de la violence. »

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

14 février 2024 à 12:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :