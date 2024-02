L'opposition officielle demande à la CAQ de soutenir les Banques alimentaires du Québec à la hauteur des besoins





QUÉBEC, le 14 févr. 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire, Désirée McGraw, demande que le gouvernement caquiste s'engage dès maintenant à accorder l'aide financière réclamée par les Banques alimentaires du Québec. La motion qu'elle a présentée en ce sens, ce matin, à l'Assemblée nationale, a été rejetée par la CAQ.

La députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce rappelle que les demandes reçues mensuellement par les comptoirs de distribution de denrées ont explosé au cours des derniers mois, en raison notamment de la hausse fulgurante du coût de la vie, notamment la nourriture. Effectivement, 71 % des organismes ont déclaré qu'elles ont manqué de denrées et, pour la toute première fois de leur histoire, plusieurs organismes communautaires ont dû mettre en place des listes d'attente pour leurs banques alimentaires, donc refuser des familles.

Afin de répondre à la demande, les Banques alimentaires du Québec ont d'ailleurs indiqué avoir besoin d'un soutien gouvernemental de 30 millions de dollars pour l'achat de nourriture.

Devant cet enjeu de société de plus en plus préoccupant, Mme McGraw déplore enfin que le gouvernement de la CAQ ait refusé, à l'automne dernier, la demande de mandat d'initiative de son collègue de Jacques-Cartier, Gregory Kelley, qui réclamait une commission parlementaire sur le sujet.

« La situation est alarmante. Au Québec, on ne peut accepter que tant de familles, incluant des milliers d'enfants, vivent dans l'insécurité alimentaire, en 2024. De plus, les nombreuses demandes ne sont plus exclusives à des citoyens sans emploi, mais de plus en plus proviennent malheureusement de travailleurs. L'insécurité alimentaire atteint des sommets, alors que le contexte économique préoccupant laisse envisager des jours encore plus difficiles. Les demandes se multiplient, les besoins sont à la fois plus grands et plus variés. Le gouvernement doit agir rapidement et répondre favorablement à la demande des banques alimentaires. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

