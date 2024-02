Message de l'Administratrice en chef de la santé publique du Canada (ACSP) à propos de la syphilis





OTTAWA, ON , le 14 févr. 2024 /CNW/ - En cette Semaine de la santé sexuelle, je voudrais profiter de l'occasion pour attirer l'attention sur le risque grave pour la santé que représente la syphilis au Canada et sur l'importance du dépistage précoce pour changer la récente trajectoire ascendante des nouveaux cas. Le Canada, comme de nombreux autres pays, a connu une augmentation alarmante des cas de syphilis. En 2022, il y a eu 13?953 cas de syphilis infectieuse et 117 cas de syphilis congénitale précoce, laquelle survient lorsqu'une personne enceinte transmet la syphilis à son bébé. Ces données démontrent un doublement de la syphilis infectieuse et une multiplication par six de la syphilis congénitale au Canada par rapport à 2018.

La syphilis est une infection bactérienne transmissible sexuellement pouvant causer de graves problèmes au coeur, au cerveau, aux vaisseaux sanguins et au système nerveux si elle n'est pas traitée. Vous pouvez en apprendre plus sur les différents stades de l'infection à la syphilis ici. Étant donné que les symptômes de la syphilis ne sont pas perceptibles chez toutes les personnes, en particulier dans les premiers stades de l'infection, il est possible d'être infecté sans le savoir. Il est donc plus facile pour l'infection de se propager sans être détectée, ce qui renforce l'importance cruciale d'un dépistage, d'un diagnostic et d'un traitement précoces.

La syphilis congénitale est une condition particulièrement sérieuse, et elle survient lorsque la syphilis est transmise par une personne enceinte à son foetus au cours de la grossesse. Les conséquences sont désastreuses, elle peut entraîner la perte du foetus, la naissance d'un enfant mort-né et des problèmes de santé importants pour le nourrisson tout au long de sa vie. La syphilis congénitale est évitable grâce à un diagnostic et un traitement rapides pendant la grossesse.

La syphilis est généralement évitable, traitable et guérissable si elle est diagnostiquée. Il est important que les personnes sexuellement actives ayant de nouveaux partenaires ou des partenaires multiples, ainsi que toutes les personnes enceintes, fassent l'objet d'un dépistage de la syphilis. Plus tôt vous commencerez le traitement, meilleurs seront les résultats pour votre santé. Vous pouvez également prendre des mesures proactives pour réduire votre risque de contracter la syphilis en pratiquant des rapports sexuels protégés à l'aide de barrières telles que des préservatifs ou des digues dentaires. Consultez un professionnel de la santé pour en savoir plus sur les moyens de réduire votre risque.

Malheureusement, trop de personnes et leurs familles partout au pays doivent conjuguer avec les complications sur la santé de la syphilis non traitée. C'est notre responsabilité collective de s'attaquer à ce problème. Les barrières comme la stigmatisation et la discrimination, les facteurs socioéconomiques, tels que les disparités de revenu et les écarts éducationnels, ainsi que le manque de soins culturellement sûrs, font obstacle à l'accès au dépistage et au traitement.

Les professionnels de la santé et les organisations communautaires ont un rôle important à jouer en créant des espaces accueillants pour que les gens puissent avoir accès à des soins centrés sur la personne, adaptés à la culture et tenant compte des traumatismes. Ils peuvent aussi aider à réduire la stigmatisation en normalisant les discussions à propos de la santé sexuelle et en intégrant le dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) dans les soins médicaux de routine. Nous devons aussi utiliser les nouvelles technologies pour nous assurer que tout le monde puisse bénéficier d'un dépistage, d'un diagnostic, et d'un traitement précoces.

J'encourage tous les niveaux de gouvernement, les organisations communautaires et les professionnels de la santé à se joindre à moi pour sensibiliser aux risques sanitaires liés à la syphilis non traitée et à travailler ensemble pour garantir l'accès rapide au dépistage et au traitement afin d'aider les gens à obtenir les soins qu'ils méritent et réduire l'impact de cette importante menace pour la santé publique au Canada.

14 février 2024

