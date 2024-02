Les Québécois ont davantage de raisons de sourire alors que la nouvelle offre Pile de joie de Koodo regroupe, pour la toute première fois, les services mobiles, le service Internet résidentiel et le nouveau service EnContinu+





Comprenant des forfaits à partir de 99 $ par mois, l'offre Pile de joie regroupe des services abordables de mobilité et d'Internet résidentiel avec les meilleurs services de diffusion, comprenant des abonnements à Netflix, Disney+ et Prime Video dans un même ensemble.



MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Koodo permet aux Québécois d'économiser en lançant sa nouvelle offre Pile de joie qui regroupe les services mobiles, d'Internet résidentiel et de divertissement dans un forfait abordable à partir de 99 $ par mois. Pour la toute première fois, les nouveaux clients et les clients actuels de Koodo du Québec, de l'Ontario et du Manitoba peuvent regrouper ces trois services pour une valeur imbattable, profitant d'économies mensuelles allant jusqu'à 23 pour cent. En réponse au succès du programme pilote de l'automne 2023, le service Koodo Internet est désormais offert à plus de 7 millions de foyers à travers le Québec, l'Ontario et le Manitoba, permettant à plus de Québécois de profiter du service Internet résidentiel avec des données illimitées, et ce, sans interruption de la bande passante ni frais d'utilisation excédentaire.

« Nos clients sont au coeur de nos priorités et c'est pourquoi il est primordial pour nous de développer des solutions groupées qui offrent une valeur ajoutée à leur abonnement. L'offre Pile de joie de Koodo est essentielle dans le contexte économique actuel puisqu'elle permet de regrouper des services mobiles fiables, un accès à Internet haute vitesse et la meilleure solution de divertissement en continu, le tout dans un forfait abordable que les Québécois ne trouveront nulle part ailleurs, mentionne Nathalie Dionne, vice-présidente régionale, Marketing de TELUS au Québec. Nos clients veulent investir de façon judicieuse dans une solution de connectivité complète et pratique sans compromettre la qualité des services. Nous sommes fiers de pouvoir leur offrir cette offre exclusivement chez Koodo. »

Propulsée par les réseaux 5G et 4G LTE primés et un service à la clientèle axé sur le numérique, l'offre groupée Pile de joie Koodo comprend :

des forfaits de services mobiles Choisissez-votre-extra;

un service Internet résidentiel fiable haute vitesse avec des données illimitées;

une expérience de divertissement exceptionnelle grâce au service EnContinu+ qui réunit trois des services de diffusion en continu les plus populaires au pays, soit Netflix, Disney+ et Prime Video.

Pile de joie offre également aux clients de Koodo la possibilité de mettre à niveau leur plan de services mobiles, d'Internet résidentiel et de divertissement pour une valeur optimale. Cela inclut une vaste sélection de forfaits de services mobiles avec des vitesses pouvant aller jusqu'à la 5G, offrant des options telles que des données illimités, un service Internet résidentiel avec des vitesses de téléchargement atteignant jusqu'à 1 Gbit/s là où le service est disponible, ainsi que le service EnContinu+ Premium.

En plus de l'offre Pile de joie, les clients des services d'Internet résidentiel et de services mobiles de Koodo peuvent également accéder gratuitement au contenu d' ICI TOU.TV EXTRA (une valeur de 6,99 $ par mois). ICI TOU.TV EXTRA permet aux clients de Koodo d'écouter des milliers d'heures de contenu de Radio-Canada et de ses partenaires, exclusivement sur l'application ou le site web d'ICI TOU.TV.

Services mobiles de Koodo

Les forfaits de services mobiles Choisissez-votre-extra de Koodo offrent aux clients encore plus d'options afin que ceux-ci puissent les personnaliser, avec une option gratuite de leur choix. Les différents forfaits offrent différents avantages. Les clients peuvent donc choisir parmi six avantages : Messagerie vocale supérieure, Messagerie internationale illimitée, Données reportées, Ensemble interurbains illimités, Vitesse 5G+ et Données illimitées. Les clients peuvent passer à des forfaits de services mobiles offrant plus d'options d'avantages.

Service Koodo Internet

Le service Koodo Internet représente une option résidentielle fiable et abordable pour les clients désirant une expérience simple et axée sur le numérique. Ils peuvent ainsi configurer et gérer en tout temps leur forfait d'Internet résidentiel en ligne grâce au Libre-service. Ils peuvent également bénéficier d'un tarif fixe renouvelé automatiquement chaque mois sur leur carte de crédit, sans frais d'utilisation excédentaire, sans vérifications de crédit, sans contrats compliqués et sans surprises. Le service Koodo Internet comprend aussi l'équipement Wi-Fi 6 de prochaine génération qui permet aux clients de profiter des vitesses Wi-Fi encore plus rapides et sur encore plus d'appareils. Les abonnés peuvent donc naviguer sur le web, faire des appels vidéo, travailler ou étudier à la maison, tout en regardant leur contenu préféré en direct grâce au Wi-Fi 6.

EnContinu+

Maintenant offert chez Koodo, le nouveau service EnContinu+ vous donne accès à des milliers de titres issus des abonnements à Netflix, Disney+ et Prime Video à un prix imbattable, en plus des forfaits abordables à partir de 20 $ par mois, ce qui représente une économie de 17 % par mois. Parmi les contenus les plus populaires, nous retrouvons The Crown, la série dramatique acclamée mondialement et primée aux Emmy, offerte sur Netflix, la série Loki de Marvel Studios, offerte sur Disney+ et le succès mondial The Lord of the Rings: The Rings of Power, offert sur Prime Video. Les clients de Koodo déjà abonnés à un ou plusieurs des trois services de diffusion en continu peuvent maintenant associer leurs comptes existants à l'offre groupée EnContinu+ et profiter de ces incroyables économies, sans modification de leurs préférences, de leur historique de visionnement ou de leurs profils.

EnContinu+ comprend non seulement Prime Video, mais aussi un abonnement complet à Amazon Prime (d'une valeur de 9,99 $ par mois ou de 99 $ par année), qui permet aux clients de Koodo de profiter de la livraison rapide, gratuite et illimitée pour des millions d'articles, y compris la livraison en un jour offerte dans la plupart des villes et des villages, et la livraison le jour même dans certaines villes. Les clients peuvent aussi écouter des millions de chansons sans publicité sur Amazon Music Prime, profiter de jeux offerts gratuitement dans Prime Gaming, accéder à des milliers de livres offerts dans Prime Reading et bénéficier du stockage illimité de photos d'Amazon Photos, entre autres.

EnContinu+ offre également aux clients un accès gratuit au contenu canadien primé de TELUS Originals, TELUS Presents et TELUS STORYHIVE. Plongez-vous dans une collection diversifiée de contenu qui reflète véritablement notre culture canadienne et célèbre les voix diverses à travers des récits qui sont uniques au Canada.

Pour en savoir plus sur l'offre Pile de joie et vérifier l'admissibilité, visitez koodo.com/piledejoie .

À propos de Koodo

Koodo offre le réseau le plus joyeux au Canada qui permet de connecter des clients d'un océan à l'autre grâce à nos réseaux 5G et 4G LTE primés. Ce qui nous distingue? Nous travaillons très fort pour rendre nos clients vraiment heureux. Ils profitent donc des services de téléphonie et Internet sans frais cachés ni contrat à durée déterminée, d'un accès à une sélection diversifiée de contenu diffusé en continu, et des options Libre-service pour changer leur forfait sans frais, et ce, quand ils le souhaitent. Dites adieu aux factures effrayantes : Koodo vous permet désormais de choisir le forfait Internet résidentiel, de téléphonie et Choisissez-votre-extra qui vous rendra heureux!

