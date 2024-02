Blue Matter élargit son équipe d'analyse et ouvre un nouveau bureau à Gurugram, en Inde





SAN FRANCISCO, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Blue Matter est heureux d'annoncer un autre jalon dans l'expansion de son équipe Blue Matter Insights : l'ouverture d'un nouveau bureau à Gurugram, un centre financier et technologique près de New Delhi, en Inde. Le bureau a officiellement ouvert ses portes en février 2024.

Blue Matter Insights est une équipe mondiale au sein de Blue Matter qui fournit des études de marché primaires et des services d'analyse avancés aux clients biopharmaceutiques. Voici les propos de Prasanna Sridharan, associé et responsable de Blue Matter Insights, à ce sujet : « Au cours de la dernière année, l'équipe Blue Matter Insights a connu un énorme succès en apportant de nouvelles capacités et des solutions innovantes à nos clients. Ce nouveau bureau est une autre étape passionnante de notre développement, nous permettant de rassembler les membres de notre équipe et de fournir une autre plate-forme pour une expansion continue. Avoir la bonne infrastructure et la bonne échelle pour attirer les meilleurs talents est un élément essentiel de notre feuille de route à long terme. »

Prasanna a ajouté que la présence mondiale stimulera considérablement la mission de l'équipe de fournir des informations significatives à grande échelle pour répondre à une gamme de questions commerciales auxquelles les clients sont régulièrement confrontés. L'équipe participe à un large éventail de projets dans de multiples régions, le plus souvent dans des marchés complexes tels que l'oncologie (y compris les thérapies cellulaires et géniques) et les maladies rares.

L'une des clés de l'expansion a été de renforcer l'équipe de direction de Blue Matter Insights. « Au cours de la dernière année, nous avons fait venir un éventail de dirigeants aux États-Unis et en Inde, chacun ayant une expérience approfondie et spécialisée dans les sciences de la vie, a déclaré Prasanna. Ces leaders aideront à guider la prochaine ère de notre croissance.

« Ils possèdent une expertise approfondie dans la génération de données permettant de prendre des décisions commerciales, tout en venant de divers environnements. La diversité des idées et des perspectives est la clé de notre succès. Les expériences passées de nos dirigeants couvrent une grande variété de rôles et de contextes dans l'industrie et le conseil. Mais ils sont tous unis dans la conviction que les données doivent guider les décisions et qu'il faut continuer à exploiter ces dernières pour obtenir des informations qui soutiennent une prise de décision significative. Nous communiquerons davantage d'information à leur sujet au cours des prochaines semaines et des prochains mois. »

Blue Matter ( www.bluematterconsulting.com ) est une société de conseil stratégique au service de l'industrie des sciences de la vie. Avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Blue Matter est au service des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier. L'entreprise aide ses clients à maximiser la valeur au niveau du produit, du portefeuille et de l'organisation. Elle dispose d'une vaste expertise thérapeutique axée sur des marchés complexes tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares.

