Logement social et abordable - Montréal investit 6,6 M$ pour soutenir la construction de 90 nouveaux logements pour femmes en difficulté





MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal octroie 6,6 M$ à 2 organismes pour la construction de 90 logements pour femmes en difficulté à Montréal, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Les logements devraient accueillir les résidentes et leurs enfants dès l'automne.

Les organismes Habitations Libr'Elles et Logifem obtiendront respectivement 4,1 M$ et 2,5 M$, soit des montants qui correspondent à 40 % du financement obtenu dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour la construction des 2 immeubles. En contrepartie, les 2 organismes s'engagent à maintenir un prix abordable pour les loyers pour une période de 35 ans.

« Ces investissements sont représentatifs de notre engagement à créer des nouvelles unités de logements communautaires. Nous sommes fiers de contribuer activement, avec nos différents partenaires, à la préservation et à la création de logements pour répondre aux besoins de la population. La construction de nouvelles unités d'habitation est une réponse concrète au problème complexe de la crise du logement. J'ai bien hâte que ces projets voient le jour pour qu'ils apportent un soulagement aux femmes en difficulté et à leurs enfants, qui cherchent à se loger sans se ruiner », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques de la Ville de Montréal.

« Ces logements offriront un toit sécuritaire à un prix abordable et durable pour ces femmes et leurs enfants, tout en leur permettant d'avoir tous les services de proximité qu'on retrouve dans ce quartier central de Montréal. Nous sommes fiers de pouvoir agir pour garantir une meilleure qualité de vie à ces 90 femmes et à leurs enfants », a ajouté, Despina Sourias, conseillère associée à l'habitation, à la salubrité et à la protection du parc de logements locatifs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour savoir comment obtenir un logement social et communautaire à Montréal, consultez le montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

14 février 2024 à 09:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :