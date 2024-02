Avancement des travaux sur les propriétés à redevance de Globex





ROUYN-NORANDA, Québec, 14 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'informer ses actionnaires de ces nouvelles récentes.



Ressources Cartier Inc. (ECR-TSXV) ont annoncé avoir commencé une campagne de forage de 25 000 mètres sur le secteur Cadillac East de leur grande propriété Projet Mine Chimo. En se fiant à la position des cibles présentées dans le communiqué de presse daté du 1 février 2024, une bonne partie des forages seront localisés sur les titres miniers pour lesquels Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3%.

Au même moment, Brunswick Exploration (BRW-TSXV) a commencé son programme de forage d'hiver sur les titres miniers du Lac Escale de Globex (Projet Mirage). Les forages ont pour cibles un essaim de dykes minéralisés en lithium présent sur une distance de 2,8 km sur laquelle Brunswick a précédemment identifié plusieurs dykes de pegmatites contenant du lithium montrant des largeurs et des teneurs considérables (appuyez ici pour voir le communiqué de presse de Brunswick).

Manganese X Energy Corp. (MN-TSXV) a signé un Mémorandum d'entente avec C4V, chef de file pour la technologie des batteries aux E.U., menant à une possible entente d'achat pour le projet de haute pureté en manganèse Battery Hill de la compagnie situé à Woodstock, NB. « L'entente à caractère non contraignante est basée sur l'approvisionnement potentiel de monohydrate de manganèse de haute pureté conforme pour les véhicules électriques (VE), pour lequel un échantillon est présentement en processus de préqualification par C4V pour sa Giga Usine en partenariat. L'échantillon a été produit dans le cadre du projet de l'usine pilote de Manganese X, utilisant sa technologie innovante de purification du manganèse sous réservation de brevet afin de traiter le carbonate de manganèse de Battery Hill vers la production de monohydrate de sulfate de manganèse de haute pureté conforme aux VE comme préalable à la confection d'une cathode. »

Dans un communiqué de presse du 14 février 2024, Emperor Metals Inc. (AUOZ-CSE) a annoncé avoir complété un levé géophysique aéromagnétique totalisant 424 kilomètres sur 14,5 km2 sur le projet aurifère Duquesne West situé dans le canton Duparquet au Québec. Le levé a été effectué avec un faible espacement des lignes permettant "une nouvelle interprétation suite à l'observation des détails aidant Emperor à la compréhension du contrôle structural et lithologique en relation avec la minéralisation."

Emperor soutient que « ces données, non seulement permettent l'amélioration de la compréhension du contexte géologique complexe de Duquesne West mais, s'alignent aussi parfaitement avec nos objectifs stratégiques. En identifiant les différences des signatures types que sont les dépôts aurifères à haute teneurs et à grand tonnage, nous sommes maintenant équipés pour continuer notre exploration selon les différents enjeux. Ce levé très détaillé a une grande valeur pour la planification du programme de forage 2024, préparant la voie vers une année de transition. Avec ces connaissances, nous sommes plus confiants que jamais en notre capacité de découvrir de nouvelles cibles afin d'agrandir les zones minéralisées connues ainsi que d'explorer de nouvelles zones. »

Sur la propriété à redevance Fayolle de Globex, IAMGOLD exploite par fosse à ciel ouvert et transporte le minerai au moulin Westwood. Globex a commencé à recevoir des paiements trimestriels suite à l'achat il y a plusieurs années d'une redevance nette de fonderie (NSR) de 2%. En décembre, Globex a reçu un paiement pour sa redevance de 58 814,68 $.

Kiboko Gold Inc. (KIB-TSXV) a annoncé dans un (communiqué de presse le 7 février 2024) « avoir conclu que l'évaluation du secteur de Fontana n'a pas permis d'identifier un dépôt aurifère économiquement significatif près de la surface. Conséquemment, la Compagnie a décidé d'arrêter l'évaluation des ressources minérales de ce secteur et de concentrer ces efforts d'exploration sur d'autres secteurs de la propriété. » Ils ont indiqué que les nombreux titres miniers contigus sur près de 100 km2 contient de nombreuses cibles prometteuses comprenant la zone aurifère sous-explorée de Claverny en plus des secteurs de Duvay et de Monpas.

À la carrière d'agrégats de Silidor, en date du 31 décembre 2023, 577 548 tonnes de roche ont été dynamitées et 105 822 tonnes ont été concassées et livrées. Un amas contenant 56 794 tonnes est en inventaire. Globex a préalablement reçu 150 000 $ comme paiement anticipé sur les premières 300 000 tonnes livrées.

Sur la propriété à haute teneur en silice, détenue à 100% par Globex, située dans le canton Wyse en Ontario, nous avons complété la cartographie et l'échantillonnage de différents horizons. Des échantillons ont été envoyés à SGS Mineral Services pour l'analyse QEMSCAN afin d'identifier les différentes impuretés. Tel qu'anticipé, le mica (muscovite) est la principale source d'impureté suivie de quantité en traces d'oxide de fer et de certaines autres impuretés mineures. Suite à ces résultats, Globex a retenu les services du CTRI, Centre technologique des résidus industriels à Rouyn-Noranda afin d'entreprendre une étude métallurgique initiale utilisant différentes méthodes telles que la flottation et le magnétisme afin de retirer les impuretés. La valeur marchande de la silice dépend en grande partie de sa pureté. Plus grande est sa pureté, plus haute est sa valeur sur le marché.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

