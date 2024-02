Milieux humides - Northvolt obtient le permis de St-Basile-le-Grand pour débuter la préparation des sols





MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Northvolt s'est vu délivré par la Ville de Saint-Basile-le-Grand le permis nécessaire permettant de procéder à la préparation des sols incluant le remblaiement sur une portion des milieux humides qui se situent sur ce qui deviendra le premier bâtiment du site. Les travaux débuteront demain. À noter qu'aucune espèce de tortues à statut particulier n'a été observé dans les milieux concernés.

Rappelons qu'afin de procéder aux travaux, Northvolt a obtenu préalablement l'autorisation environnementale nécessaire après une démonstration rigoureuse auprès des experts du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Des études et analyses sérieuses ont été réalisées et de nombreuses conditions strictes ont été remplies.

Augmentation du camionnage et mise en place de mesure d'atténuations

La réalisation de ces travaux nécessitera le déplacement d'une centaine de camions par jour. Des trajets ont été mis en place afin de limiter au maximum l'impact sur la circulation, en tenant en compte des heures de pointe et la cohabitation avec les autres usagers de la route.

Dans le cadre de leur trajet, les camions emprunteront une portion de la route 223 située à McMasterville ainsi que la rue Bernard-Pilon pour rejoindre la 116. De plus, de la signalisation sera installée en amont du secteur des travaux.

Les mesures suivantes ont été ou seront mises en place afin de minimiser les nuisances potentielles :

Utiliser des camions de type semi-remorque afin de minimiser le nombre de camions;

Effectuer du transport du dimanche au samedi afin de minimiser le nombre de passages quotidiens;

Présence d'un signaleur à l'entrée du site sur la route 223;

Nettoyage de la route 223.

Finalement, nous rappelons qu'un bureau de projet du gouvernement du Québec et des Villes a été mis sur pied afin de réaliser un chemin d'accès temporaire via la route 116 durant la phase des travaux et limiter les nuisances liées aux passages des camions. Cet accès devrait être construit dans les prochains mois.

Pour toutes questions, les citoyens peuvent consulter le site Internet northvolt.com/six ou écrire à [email protected] pour soumettre leur question.

À propos de Northvolt

Northvolt a été fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries, l'entreprise développe des capacités de production pour répondre à des commandes de 55 milliards de dollars de la part de clients clés, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et le groupe Volkswagen. Northvolt emploie actuellement près de 5000 personnes, livrant des batteries depuis sa première giga-usine Northvolt Ett, située à Skellefteå, en Suède, et depuis son campus de R&D et d'industrialisation Northvolt Labs, à Västerås, en Suède. L'entreprise a aussi des projets en cours et des coentreprises en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada.

