Ramco Systems lance Ramco Payce, un logiciel de paie révolutionnaire basé sur une plateforme





Offre une mise en oeuvre rapide, un traitement de la paie ultra-rapide et une précision accrue, permettant aux organisations une gestion de la paie rapide, précise et sans effort

CHENNAI, Inde, 13 février 2024 /PRNewswire/ -- Ramco Systems , leader mondial de la technologie de paie, annonce le lancement de Ramco Payce , un logiciel de paie basé sur une plateforme et conçu pour redéfinir le mode de gestion de la paie par les entreprises. Payce capitalise sur des technologies avancées telles que l'in-memory sans serveur, l'analyse de données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, ainsi que sur les deux décennies de performances exceptionnelles de Ramco pour aider les entreprises à traiter la paie plus rapidement, avec précision et sans effort.

Révolutionner la gestion de la paie avec Ramco Payce :

? Mise en oeuvre plus rapide en semaines et non plus en mois

? Établissement de règles sans code : Générateur de règles intuitif basé sur des conditions logiques avec zéro codage

? Intégration transparente avec les produits HCM

? La conformité de la paie basée sur l'IA fournit des mises à jour en temps réel et sans erreur

? Traitement de la paie ultra-rapide avec possibilité de traiter des données volumineuses en quelques minutes

? Le rapport à la demande permet aux utilisateurs de créer des rapports en mode bricolage

? Mise en oeuvre guidée, permettant aux utilisateurs ayant moins de connaissances du domaine de mettre en oeuvre Excel

Sundar Subramanian, PDG de Ramco Systems, a déclaré : « Aujourd'hui, alors que nous présentons Payce, nous souhaitons réitérer notre engagement indéfectible envers notre mission et visons rien de moins que l'excellence. Depuis sa création, Payce a été motivée par le but de permettre à nos clients de bénéficier d'une gestion révolutionnaire de la paie. Avec ses fonctionnalités robustes, sa conception intuitive et son intégration approfondie de l'IA, Payce rationalisera non seulement les opérations de paie, mais fournira également aux organisations des informations stratégiques. Nous sommes extrêmement fiers de commercialiser cette solution révolutionnaire. »

Rohit Mathur, vice-président principal et responsable de la division stratégique, des RH et de la paie chez Ramco Systems, a déclaré : « Dans notre poursuite incessante de l'innovation, le lancement de Ramco Payce marque un moment charnière dans notre engagement à rationaliser et à simplifier le paysage complexe du traitement de la paie. Payce habilitera les professionnels de la paie, leur permettant de naviguer avec efficacité et facilité, en leur offrant une solution de traitement de la paie moderne, centrée sur l'utilisateur et ultra-rapide sans aucune intervention technique. Grâce aux rapports en libre-service, au générateur de règles sans code et aux espaces de travail de paie, Payce marque le début d'un virage sans précédent dans la transformation de la paie en mettant l'accent sur une mise en oeuvre rapide et transparente et des opérations simplifiées. »

À propos de Ramco Systems :

Ramco Systems est un fournisseur de logiciels et plateformes d'entreprise de classe mondiale qui perturbe le marché avec ses logiciels d'entreprise multi-tenant basés sur le cloud et le mobile, en stimulant avec succès l'innovation depuis plus de 25 ans. Au fil des ans, Ramco a conservé un palmarès constant de plus de 1 000 clients dans le monde, avec plus de 2 millions d'utilisateurs, et a fourni une valeur commerciale tangible dans les domaines de la paie mondiale, de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que de la planification des ressources des entreprises.

13 février 2024 à 15:08

