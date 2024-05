Avis de grève des répondants médicaux d'urgence du Groupe Alerte Santé - Des services essentiels seront offerts à partir du 14 mai





MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail a reçu un avis du syndicat des répondants médicaux d'urgence (RMU) oeuvrant au sein du Groupe Alerte Santé, entreprise qui dessert la Montérégie. Les RMU ont annoncé leur intention de déclencher une grève à durée indéterminée à partir du 14 mai 2024 à 0 h 01.

En prévision de cette grève, le Tribunal a déclaré insuffisants les services essentiels prévus à l'entente partielle entre les deux parties. Cependant, la partie syndicale a accepté de modifier les services essentiels qui seront offerts, conformément à la recommandation et aux précisions du Tribunal. Ainsi, le Tribunal juge qu'ils sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger.

Pendant la grève, les RMU vont continuer de répondre à l'ensemble des appels reçus. Aussi, ils continueront d'affecter et de répartir les ressources préhospitalières disponibles en appliquant les procédures et les règles d'affectations.

Il est possible de connaître les services maintenus et le rôle de certains cadres pendant la période de grève en consultant la décision et les documents en annexe disponibles sur le site du Tribunal. Aussi, pour en connaître plus sur le dossier et les parties impliquées, nous vous invitons à consulter le plumitif du Tribunal en inscrivant le numéro 1366607.

En terminant, le Tribunal rappelle aux parties qu'en cas de difficulté de mise en application des services essentiels, elles doivent communiquer ensemble rapidement afin de tenter de trouver une solution. À défaut, elles en feront part au Tribunal dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse leur fournir l'aide nécessaire.

