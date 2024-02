HPX signe une lettre d'intention avec le gouvernement du Libéria et Guma Africa Group pour développer le Liberty Corridor au Libéria





- HPX signe une lettre d'intention avec le gouvernement du Libéria et Guma Africa Group pour développer le Liberty Corridor au Libéria, qui contiendra une nouvelle voie ferrée à charges lourdes entre le district de Nimba en Guinée et un nouveau port en eau profonde libérien

Un investissement estimé de 3 à 5 milliards de dollars permettra l'exploitation durable des minéraux et l'ajout de valeur en aval aux économies régionales

HPX et Guma Africa Group entameront des négociations avec le gouvernement du Libéria pour convenir d'un cadre accordant des droits exclusifs de développement, de financement et d'octroi de droits d'exploitation au Liberty Corridor

MONROVIA, Libéria, 13 février 2024 /PRNewswire/ -- Bronwyn Barnes, président et PDG de la société américaine High Power Exploration Inc (« HPX »), a annoncé aujourd'hui la signature d'une lettre d'intention avec le gouvernement du Libéria et Guma Africa Group Ltd. pour entamer des négociations en vue de détenir, concevoir, financer, développer et exploiter le Liberty Corridor, un tout nouveau corridor d'infrastructure multi-utilisateurs reliant la Guinée et le Libéria.

Le Liberty Corridor comprendra un tout nouveau réseau ferroviaire de classe mondiale reliant la Guinée à un nouveau port en eau profonde à Didia, au Libéria, une extension du réseau hydroélectrique existant de la Côte d'Ivoire aux districts de Nimba au Libéria et en Guinée, une mise à niveau des réseaux routiers existants et la mise en place d'un câble de télécommunication à fibre optique reliant le Libéria au district de Nimba et à d'autres endroits potentiellement.

Le Liberty Corridor serait un projet de développement conjoint entre le gouvernement du Libéria, HPX et Guma Africa Group.

GUMA AFRICA GROUP est un groupe d'investissement et d'exploitation panafricain diversifié opérant dans le domaine des mines, des infrastructures, du tourisme et de l'hôtellerie, des TIC, de la santé, du développement du capital humain, des énergies renouvelables, de la fabrication ferroviaire, etc. dans 28 pays africains.

HPX est une société américaine d'exploration et de développement axée sur l'avancement de sa mine de minerai de fer à haute teneur et à longue durée de vie dans la région de Lola, dans le sud-est de la République de Guinée. Le principal actionnaire et fournisseur de technologie de HPX est I-Pulse Inc., une société américaine fondée et présidée par M. Robert Friedland et qui compte parmi ses actionnaires un certain nombre d'investisseurs institutionnels et privés américains de haut niveau.

I-Pulse Inc., une société privée américaine dont la valeur s'élève à plusieurs milliards de dollars, a été fondée par Robert Friedland et Laurent Frescaline et est soutenue par un réseau mondial d'actionnaires. Rendez-vous sur www.ipulse-group.com pour plus d'informations.

