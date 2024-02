Le Mouvement Desjardins choisit V3locity de Vitech pour étendre et préparer l'avenir de ses activités d'assurance





NEW YORK, 13 février 2024 /CNW/ - Vitech Systems Group (Vitech) , un important fournisseur mondial de logiciels d'avantages sociaux et d'administration en matière d'assurance et de régimes de retraite, a été choisi par le Mouvement Desjardins pour développer ses activités d'assurance. La plateforme V3locity de Vitech sera mise à profit dans le cadre de la stratégie d'expansion de Desjardins en matière d'avantages sociaux collectifs afin de transformer l'expérience client tout en améliorant l'efficacité numérique.

« En se faisant le champion des progrès ambitieux de Desjardins en matière d'expansion de l'assurance, Vitech a le privilège de contribuer à sa trajectoire visionnaire, a déclaré David Burns, chef de la direction de Vitech. V3locity, notre solution de pointe, est la pierre angulaire qui permet à Desjardins non seulement de maintenir, mais aussi d'améliorer ses prouesses en offrant un parcours client sans pareil, établissant ainsi une nouvelle norme en matière d'innovation dans l'industrie. »

Le partenariat réunit le plus grand groupe financier coopératif du Canada et la plateforme d'administration, de mobilisation et d'analyse des avantages de Vitech, qui est un chef de file sur le marché. La Division des régimes d'assurance et d'épargne-retraite collectives de Desjardins, par l'entremise de ses activités de régimes d'assurance collective, compte plusieurs milliers de groupes qui représentent une valeur de plus de 3 milliards de dollars en primes chaque année et vise à devenir un chef de file canadien en ce qui a trait à l'expérience client des régimes d'assurance collective. Pour aider l'organisation à atteindre son objectif, V3locity de Vitech s'intégrera aux secteurs verticaux d'assurance vie, de santé et d'invalidité de Desjardins, entre autres, et couvrira une vaste gamme d'activités, y compris l'administration des politiques, la facturation et les portails libre-service numériques pour les employeurs, les employés et les courtiers. L'initiative est axée sur la transformation numérique et la simplification du parcours client des membres et des clients grâce à des systèmes conviviaux pour le bloc des régimes d'assurance collective de Desjardins.

V3locity est la plateforme d'administration, d'engagement et d'analyse infonuagique de Vitech. Il s'agit d'une suite transformatrice d'applications complémentaires qui offre des fonctions opérationnelles tout au long du cycle de vie et de solides capacités d'entreprise. En plus d'une administration centrale et d'une expérience numérique révolutionnaire, V3locity offre une analytique améliorée. Sa programmation modulaire permet des stratégies de déploiement souples et agiles. V3locity utilise une architecture infonuagique de pointe qui tire parti des capacités uniques de l'infrastructure AWS pour offrir une solution favorisant une sécurité, une extensibilité et une résilience inégalées.

À propos du Mouvement Desjardins :

Le Mouvement Desjardins est le plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord et le cinquième en importance dans le monde, avec des actifs de 414,1 milliards de dollars au 30 septembre 2023. Le magazine Forbes l'a classée parmi les meilleures entreprises mondiales pour les femmes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, Desjardins offre une gamme complète de produits et de services aux particuliers et aux entreprises par l'entremise de son vaste réseau de distribution, de ses plateformes en ligne et de ses filiales partout au Canada. Classée parmi les banques les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins a l'un des ratios de capital les plus élevés et l'une des cotes de crédit les plus élevées de l'industrie. https://www.desjardins.com/qc/en.html

À propos de Vitech Systems Group :

Vitech est un fournisseur mondial d'avantages infonuagiques et de logiciels d'administration des placements. Nous aidons nos clients à élargir leurs offres et leurs capacités, à rationaliser leurs opérations, à obtenir des renseignements analytiques et à transformer leurs modèles d'engagement. Vitech emploie plus de 1 400 professionnels au service des organismes d'assurance, de retraite et d'investissement les plus prospères au monde. Innovateur et visionnaire, Vitech est le leader du marché et a été reconnu par des experts de l'industrie comme Gartner, Celent, Aite-Novarica et ISG. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site vitechinc.com .

