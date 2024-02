Aegir Insights lève 8,5 millions EUR à consacrer au développement de la prochaine génération de son logiciel de prise de décision pour accélérer les investissements dans l'éolien en mer





Aegir Insights, l'un des principaux fournisseurs de logiciels de prise de décision, de données et d'informations pour le secteur de l'éolien en mer, a levé 8,5 millions EUR de fonds de série A, lors d'un tour de table dirigé par Seaya Andromeda avec la participation de Climentum Capital. La Société utilisera ces capitaux pour développer la prochaine génération de sa plateforme web, qui comprend des logiciels de décision, des données et des produits de renseignement pour l'industrie éolienne en mer.

Parmi les investissements dans l'énergie propre, l'énergie éolienne offshore est celle dont la croissance est la plus rapide, selon les dernières Perspectives mondiales pour les transitions énergétiques mondiales (2023) de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) ; d'où la nécessité de passer de l'actuelle capacité de 64 GW à 494 GW d'ici 2030 et d'atteindre 2 465 GW d'ici 2050.1 Cependant, le processus de développement de projet reste long et complexe et il peut s'écouler jusqu'à 10 ans entre l'identification d'un site et son exploitation commerciale.

Les solutions d'Aegir Insights jouent un rôle crucial dans la prise de décisions basées sur les données, l'optimisation du développement et la réduction des coûts et accélèrent ainsi les investissements dans le secteur. Dans le contexte actuel de volatilité des coûts, de tels outils sont essentiels pour garantir l'optimisation de l'allocation du capital et de la rentabilité du projet. La clientèle existante d'Aegir Insights compte des développeurs de premier plan tels que BP, Equinor et JERA, et intéresse également les segments des services gouvernementaux et financiers.

Le financement de 8,5 millions EUR de série A soutiendra le développement des offres de données et de renseignement de la plateforme logicielle SaaS d'Aegir Insights. La feuille de route technologique de la Société comprend des solutions de simulation d'enchères concurrentielles, une analyse rationalisée des projets et des portefeuilles, et une extension de la fonctionnalité d'évaluation des actifs hybrides et d'intégration des systèmes. Le financement permettra également à Aegir Insights de renforcer son assistance aux clients, en tant que conseiller indépendant de confiance.

Aegir Insights a été fondée en 2020 par le PDG, Scott Urquhart, et le responsable de la conformité (CCO) Rikke Nørgaard, qui, à eux deux, cumulent 35 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie au service des principaux acteurs des énergies renouvelables, notamment Ørsted et Vattenfall.

Scott Urquhart, cofondateur et PDG d'Aegir Insights, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir trouvé des investisseurs ayant une si grande expérience du développement des entreprises SaaS du secteur de l'énergie. » Commentant en outre la proposition de valeur unique fournie par Seaya Andromeda et Climentum Capital, il a ajouté : « Leur expérience pratique et leur réseau dans le secteur des renouvelables nous aideront à faire avancer notre stratégie produits, avec laquelle nous visons à fixer la norme de marché pour les logiciels de prise de décision en matière d'éolien en mer. »

Rikke Nørgaard, cofondateur et CCO d'Aegir Insights, a ajouté : « Pendant les trois dernières années, nous avons élaboré un produit exceptionnel au service des développeurs d'éoliennes offshore, des investisseurs et des gouvernements du monde entier. Pour Aegir Insights en tant qu'entreprise comme pour nos clients, il s'agit d'une étape importante dans notre parcours qui nous permettra d'améliorer nos produits et d'accélérer notre mission de déploiement de l'éolien en mer. »

Pablo Pedrejon Garcia, partenaire de Seaya Andromeda, a déclaré : « Chez Seaya Andromeda, nous sommes très heureux de nous associer à Scott Urquhart et Rikke Nurgaard pour contribuer à la prochaine phase de croissance d'Aegir. Ils ont développé une solution exclusive qui est sur le point de modifier la manière dont les investissements et la planification sont réalisés dans le secteur de l'éolien en mer. Sous leur direction, et vu les immenses opportunités que présente ce marché vertical, nous sommes convaincus qu'Aegir Insights deviendra la référence absolue de la prise de décision en matière d'éolien en mer. »

Morten Halborg, associé directeur chez Climentum Capital, a déclaré : « La solution logicielle d'Aegir basée sur les données apporte de la clarté dans le domaine pléthorique des solutions de technologies propres. Aegir Insights relève les défis réels de l'industrie éolienne en mer en proposant une plateforme intégrée qui rétablira la rentabilité tout en réduisant considérablement les émissions de CO2. L'accent mis par Aegir sur la logique et l'impact s'aligne parfaitement avec notre mission d'investir dans des entreprises qui contribuent clairement à notre objectif de réduction des émissions de CO2 de 1 million de tonnes par an à la clôture du fonds. »

Lien vers les photos de presse : https://we.tl/t-aTIeMrlt1E

À propos d'Aegir Insights

Des décisions plus intelligentes, plus rapides, plus vertes.

Aegir Insights est une société axée sur la technologie qui propose des logiciels de prise de décision, des données et des produits de renseignement pour le secteur de l'énergie éolienne en mer. Aegir Insights sert une clientèle mondiale d'entreprises, d'institutions financières et de gouvernements et couvre plus de 60 marchés de l'éolien offshore.

Aegir Insights s'appuie sur la science des données et son expérience approfondie du secteur pour aider les acteurs mondiaux des énergies renouvelables à prendre des décisions plus intelligentes. Son expertise consiste à contextualiser des informations complexes en utilisant des modèles exclusifs développés en étroite coopération avec le secteur et le monde universitaire. Au-delà des données, Aegir Insights fournit des informations stratégiques indépendantes basées sur l'expérience du secteur.

https://www.aegirinsights.com

À propos de Seaya Andromeda

Seaya Andromeda est le plus grand fonds de capital-risque climate-tech du sud de l'Europe. Andromeda, qui affiche 300 millions EUR d'actifs sous gestion, est un fonds de l'article 9 de la réglementation SFDR. Il a pour but de relever les défis mondiaux en matière de durabilité et de réaliser des « profits with purpose » (profits au service d'un objectif) grâce à des investissements dans des entreprises axées sur la technologie et la décarbonation, l'économie circulaire et la chaîne de valeur alimentaire durable.

Seaya Andromeda est un fonds de Seaya, la première plateforme de capital-risque européenne et latino-américaine. Seaya, qui possède des bureaux à Madrid, Barcelone et Mexico, fait confiance à des entrepreneurs exceptionnels qui construisent des entreprises technologiques mondiales. Seaya a levé son premier financement en 2013 et gère actuellement plus de 700 millions EUR répartis dans cinq fonds de capital-risque. En s'appuyant sur la vision stratégique de son fondateur, Seaya accélère la croissance des start-ups en mettant à leur disposition la plateforme mondiale de Seaya, son vaste réseau de fondateurs, d'investisseurs et de sociétés multinationales, ainsi que toute son expérience dans l'expansion mondiale de sociétés telles que Glovo, Cabify, Wallbox (NYSE:WBX), Spotahome, Clarity AI, Clicars, Alma et RatedPower.

https://seaya.vc/seaya-andromeda

À propos de Climentum Capital

Climentum Capital est une société de capital-risque basée à Copenhague, Berlin et Stockholm. L'équipe investit dans des start-ups européennes de technologie dure qui réduisent les émissions au coeur des industries. Ce fonds pionnier Article 9 est doté d'une structure à double incitation, indexée à la fois sur les réductions d'émissions de CO2 et sur les rendements financiers.

Les commandités, Malin Carlstrom, Durte Hirschberg, Morten Halborg et Stefan Mård, ciblent les investissements de prédémarrage et de série A dans les cinq secteurs qui présentent le plus grand potentiel de réduction du CO2 : énergie, industrie, alimentation et agriculture, bâtiments et transports. Le portefeuille de Climentum comprend, entre autres : Continuum, Qvantum Industries, Jolt Technologies, Novatron, et one.five.

https://www.climentum.com

1 https://gwec.net/irena-gwec-report-identifies-key-permitting-reforms-that-unlock-offshore-wind-potential/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 février 2024 à 13:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :