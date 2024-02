Spotify s'associe à Bandsintown pour booster la découverte de la musique en direct





Les concerts répertoriés par les artistes sur Bandsintown sont désormais automatiquement détectables sur Spotify, disponibles sous forme de recommandations d'événements contextuels pour les 602 millions d'utilisateurs actifs mensuels mondiaux de Spotify

NEW YORK, 13 février 2024 /PRNewswire/ -- Bandsintown, la principale plateforme de découverte d'événements en direct, annonce son partenariat avec Spotify pour stimuler la découverte de concerts et de festivals dans le monde entier, donner du pouvoir à davantage d'artistes et améliorer l'expérience des fans. Avec les listes d'événements Bandsintown maintenant directement intégrées à Spotify, les artistes peuvent atteindre les bons fans, pendant qu'ils écoutent, ce qui suscite plus d'intérêt et de ventes de leurs événements en direct dans le monde entier.

Le partenariat intervient à un moment où les artistes et les salles font face à des coûts croissants et à une concurrence accrue, avec 150 000 concerts de plus en 2023 qu'en 2022, selon les données de Bandsintown. Alors que les fans continuent d'exiger des expériences authentiques et axées sur la communauté, Bandsintown et Spotify s'associent pour combler le fossé et s'assurer que tous les artistes reçoivent le coup de projecteur qu'ils méritent, Spotify ayant multiplié par 10 les impressions pour les événements en direct sur sa plateforme au cours des 12 derniers mois seulement.

« Bandsintown a pour mission d'aider les artistes à se faire connaître et à vendre leurs spectacles. Avec la participation de Spotify, nous rapprochons les artistes et les fans dans un monde où chaque spectacle et chaque fan comptent », a déclaré Fabrice Sergent, co-fondateur et directeur associé de Bandsintown.

Déjà plébiscitée par plus d'un demi-million de musiciens, la plateforme gratuite Bandsintown for Artists donne aux artistes le contrôle total de leurs événements, en fournissant un flux de données plus complet et plus précis à Spotify. En liant simplement leurs profils Spotify et en publiant leurs spectacles sur Bandsintown, les artistes peuvent instantanément étendre leur portée grâce aux listes d'événements en direct de Spotify maintenant disponibles sur plusieurs zones clés de la plateforme, notamment les pages des artistes, le flux d'actualités dédié aux événements en direct et la vue Lecture en cours.

« Notre partenariat avec Bandsintown renforce notre engagement à aider les artistes à se connecter à leurs fans et à les monétiser. Avec plus de listes de concerts et de données provenant directement des artistes, cette intégration leur donne plus de contrôle pour mettre à jour le calendrier de leur tournée sur Spotify et améliore finalement l'expérience des fans en matière de découverte et d'achat de leurs billets », a déclaré Jon Ostrow, directeur associé, Growth & Discovery, Live Events chez Spotify.

Bandsintown.com est la plus grande plateforme de découverte de musique live au monde, avec plus de 1,5 million de spectacles répertoriés par 600 000 artistes de plus de 150 pays servant 84 millions d'utilisateurs avec 3,7 milliards de recommandations de concerts personnalisés chaque année. Elle élargit la visibilité des événements grâce à des partenariats clés et enrichit la relation entre les artistes et les fans avec de puissants outils de marketing direct grâce à Bandsintown For Artists, son offre dédiée aux salles Bandsintown PRO et la plateforme publicitaire de ses promoteurs Bandsintown Promoter.

La plateforme Spotify a révolutionné à jamais l'écoute de musique lorsque nous l'avons lancée en 2008. Notre passage au podcast a apporté l'innovation et une nouvelle génération d'auditeurs au média, et en 2022, nous sommes entrés dans le prochain marché audio, prêts pour la croissance avec l'ajout de livres audio.

Aujourd'hui, un nombre inégalé d'auditeurs peut découvrir, gérer et profiter de plus de 100 millions de titres, 5 millions de podcasts et 350 000 livres audio à la carte sur Spotify. Nous sommes le service de streaming audio le plus populaire au monde avec plus de 602 millions d'utilisateurs, dont 236 millions d'abonnés sur 184 marchés.

