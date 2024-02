Bilan de l'opération Effiléfin - 90 individus condamnés à des amendes totalisant près de 300 000 $





RIMOUSKI, QC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) rend publique la liste des 90 individus qui devront payer des amendes totalisant un montant de 299 492 $, principalement pour des infractions à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à la Loi sur les pêches. Les infractions ont été commises sur le territoire du Bas-Saint-Laurent.

Rappelons que l'opération Effiléfin s'est déroulée le 27 février 2020 après une longue enquête et à la suite de plusieurs signalements et renseignements reçus des citoyens. Le démantèlement de ce réseau de braconnage, qui impliquait près de 200 individus, a nécessité la participation de plus de 140 agents de protection de la faune. Cette opération anti-braconnage visait principalement :

La vente, l'achat, la possession illégale et le dépassement des limites de poissons (principalement l'éperlan arc-en-ciel) et de gibier;

La capture illégale de poissons (principalement l'éperlan arc-en-ciel et le bar rayé).

La majorité des dossiers se sont réglés par la transmission de plaidoyers de culpabilité au procureur attitré à l'opération.

Contrevenant Infractions Pénalités PLOURDE, Martin Trois-Pistoles Vente illégale de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Dépassement des limites de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Achat illégal de gros gibier (cerfs de Virginie)

Production de faux renseignements à l'enregistrement (gros gibier) 51 450 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois. Interdiction de pêcher pour une période de 12 mois. LECLERC, Denis Notre-Dame-des-Neiges Vente illégale de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Dépassement des limites de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Possession illégale d'un animal autre qu'un gros gibier (coyote) 26 467 $ LÉVESQUE, Narcisse Trois-Pistoles Vente illégale de poissons (éperlans arc-en-ciel) 16 425 $ ALEXANDRE, Michel L'Isle-Verte Vente illégale de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Dépassement des limites de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Achat illégal de gros gibier (cerfs de Virginie)

Production de faux renseignements à l'enregistrement (gros gibier) 15 225 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois. SAINDON, Raynald Saint-Arsène Vente illégale de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Dépassement des limites de poissons (éperlans arc-en-ciel) 6 475 $ TALBOT, Denis Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Vente illégale de poissons (bars rayés)

Possession illégale de poissons (bars rayés) 5 450 $ GAGNON, Gratien Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Dépassement des limites de poissons (éperlans arc-en-ciel) 4 800 $ RIOUX, Jean-Yves Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 4 000 $ PELLETIER, Linda Saint-Jean-de-Dieu Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 3 650 $ CÔTÉ, Laurent Saint-Éloi Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 3 650 $ DUBÉ, Bruno Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 3 650 $ FOURNIER, Odette Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 3 650 $ GAGNÉ, Jacques Notre-Dame-des-Neiges Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 3 650 $ GAGNON, Gérard Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 3 650 $ MALENFANT, Harold Rimouski Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 3 650 $ PETTIGREW, Germain Saint-Arsène Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 3 650 $ PETTIGREW, Yves Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 3 650 $ RIOUX, Jacques Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 3 650 $ LÉTOURNEAU, Gaétan Saint-Michel-du-Squatec Dépassement des limites de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Vente illégale de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Possession illégale d'un animal autre qu'un gros gibier (coyote) 3 275 $ LEBLOND, Jean-Jacques Notre-Dame-des-Neiges Vente illégale de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Dépassement des limites de poissons (éperlans arc-en-ciel) 2 825 $ RIOUX, Serge Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 2 700 $ DUBÉ, Normand Saint-Jean-de-Dieu Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 2 650 $ RIOUX, Yvon Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 2 500 $ TREMBLAY, Monique Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 2 500 $ POIRIER, Marielle Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 2 300 $ LAUZIER, Raynald Saint-Jean-de-Dieu Possession illégale d'un animal autre qu'un gros gibier (coyote) 2 225 $ LÉVESQUE, Roger Notre-Dame-des-Neiges Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 2 200 $ ST-JEAN, Patrice Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Dépassement des limites de poissons (éperlans arc-en-ciel) 2 075 $ DUMONT, Robin L'Isle-Verte Vente illégale de poissons (éperlans arc-en-ciel)

Pêche à la ligne avec plus d'une ligne à la fois 2 025 $ RIOUX, Michel Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 2 000 $ BENOIT, Serge Notre-Dame-des-Neiges Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ BONSAINT, Pierre Notre-Dame-des-Neiges Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ DUBÉ, Tony Notre-Dame-des-Neiges Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ FRASER, Jocelyn Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ GAGNÉ, Nelson Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ GAGNON, Guylaine Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ GAGNON, Jimmy Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ GAGNON, Michael Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ GAGNON, Robin Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ GAGNON, Sylvie Sainte-Françoise Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LAVOIE, Réjean Notre-Dame-des-Neiges Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LAVOIE, Valère Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LEBEL, Robert Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LÉVESQUE, Joelle Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ MORIN, Alcide Sainte-Françoise Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ OUELLET, Germain Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ Pinel, Raymonde Notre-Dame-des-Neiges Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ RIOUX, Jean-Roch Saint-Éloi Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ ST-AMANT, Jean-Claude Saint-Éloi Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ APRIL, Nadyne Sainte-Rita Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ BASTILLE, Gaston Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ BEAULIEU, Jean-Paul Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ BEAULIEU, Langis Sainte-Françoise Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ BEAULIEU, Michel Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ BEAULIEU, Nelson Sainte-Françoise Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ CHASSÉ, Jean-Guy Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ DUBÉ, Régis Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ DUMONT, Denis Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ DUMONT, Diane Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ JEAN, Huguette Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ JEAN, Johanne Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ JEAN, Michel Trois-Pistoles Vente illégale de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LAPOINTE, Pierre Rivière-du-Loup Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LEBLANC, Michel Sainte-Françoise Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LECLERC, Pauline Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ MORIN, André Notre-Dame-des-Neiges Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ OUELLET, Chantal Notre-Dame-des-Neiges Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ OUELLET, Julie Notre-Dame-des-Neiges Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ RIOUX, Diane Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ RIOUX, François Saint-Eugène-de-Ladrière Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ RIOUX, Paul Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ SIROIS, Martin Saint-Jean-de-Dieu Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ THÉBERGE, Gaston Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ CARON, Alain Rivière-du-Loup Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ ARSENAULT, Nathalie Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ BÉRUBÉ, Valmont Notre-Dame-des-Neiges Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ CHAREST, Gina Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ DAHL, Claude Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ FORTIN, Pauline Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ GAGNON, Annette Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LECLERC, Claude Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ LECLERC, Philippe Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ MORAIS, Dave Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ OUELLET, Rodrigue Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ SANTERRE, Régis Trois-Pistoles Achat illégal de poissons (éperlans arc-en-ciel) 1 825 $ ALEXANDRE, Cindy L'Isle-Verte Production de faux renseignements à l'enregistrement (gros gibier)

« Participation » - utilisation d'un permis délivré à une autre personne 750 $ CARON, Simon Lévis Dépassement des limites de poissons (éperlans arc-en-ciel) 750 $ LARRIVÉE, Claude Lévis Dépassement des limites de poissons (éperlans arc-en-ciel) 750 $ LÉVESQUE, Paul Trois-Pistoles Dépassement des limites de poissons (éperlans arc-en-ciel) 500 $ THÉRIAULT, Jean-Pierre L'Isle-Verte Dépassement des limites de poissons (éperlans arc-en-ciel) 300 $

Importance de la collaboration de la population pour signaler les actes de braconnage

En tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec à contrer le braconnage en signalant tout acte de braconnage, situation suspecte ou geste allant à l'encontre de la faune ou de ses habitats.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

13 février 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :