La batterie Shenxing de CATL remporte le prix AUTOBEST 2024





NINGDE, Chine, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 15 décembre, le jury international d'AUTOBEST a annoncé que la batterie Shenxing de CATL avait remporté le prix TECHNOBEST 2024 à la suite du vote des membres du jury de 31 nations européennes. C'est la première fois qu'un produit de batterie remporte le prix TECHNOBEST, et CATL est la première entreprise basée en Chine à remporter ce titre.

AUTOBEST est l'un des jurys automobiles les plus prestigieux d'Europe et décerne des prix depuis 2001. Le jury a récompensé la batterie Shenxing pour son innovation de rupture : « CATL a lancé Shenxing, la première batterie LFP 4C à charge ultra-rapide au monde, capable d'offrir une autonomie de 400 km avec une charge de 10 minutes, ainsi qu'une autonomie de plus de 700 km avec une seule charge complète. Shenxing devrait considérablement atténuer les inquiétudes des utilisateurs de véhicules électriques liées à la rapidité de la charge et ouvrir l'ère de la charge ultra-rapide des véhicules électriques. En se concentrant sur la nature même de l'électrochimie, CATL poursuit ses innovations dans le domaine des matériaux, de l'électrochimie et de la structure des systèmes de manière globale, afin de parvenir à une charge ultrarapide, à une densité énergétique élevée et à un haut niveau de sécurité, le tout de manière créative. Shenxing repousse les limites de la performance de la chimie LFP (Lithium Fer Phosphate), ouvrant la voie à l'innovation dans l'industrie des batteries. »

« CATL, dirigé par le fondateur Robin Zeng, est un phénomène dans l'industrie des batteries, avec de nombreuses technologies révolutionnaires. La dernière en date, Shenxing, est une autre révolution proposée par CATL au profit des clients du monde entier qui bénéficieront d'un temps de recharge beaucoup plus rapide, d'une meilleure densité énergétique et d'un niveau de sécurité élevé », a déclaré Dan Vardie, fondateur et président d'AUTOBEST. »

La batterie Shenxing a été lancée en août de cette année et atteindra la production de masse d'ici la fin de l'année. À ce jour, CATL a établi une coopération avec divers équipementiers pour fournir la batterie Shenxing, notamment NETA, CHERY, BAIC BJEV, JIDU, VOYAH, et d'autres. Les véhicules électriques équipés de la batterie Shenxing seront disponibles sur le marché au premier trimestre 2024.

Le jury d'AUTOBEST sélectionne chaque année les lauréats à l'issue de tests complets comprenant des séances de conduite sur route et sur piste, qui constituent l'ensemble le plus complexe et le plus complet des médias automobiles contemporains. AUTOBEST a créé plusieurs distinctions, chacune représentant une reconnaissance primordiale dans son domaine spécifique. Parmi ces distinctions, TECHNOBEST occupe une place prééminente en tant que prix le plus ancien, le plus authentique et le plus respecté. Il est spécifiquement dédié à la reconnaissance et à la célébration des technologies de pointe dans l'industrie automobile.

Le jury d'AUTOBEST remet ses prix dans un pays européen différent chaque année. Le 23e gala des prix AUTOBEST aura lieu en mai 2024 au Luxembourg.

15 décembre 2023 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :