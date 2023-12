Ouverture de la chasse au dindon sauvage dans la zone 2 au Bas-Saint-Laurent





RIMOUSKI, QC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce l'ouverture de la chasse au dindon sauvage dans la zone de chasse 2 au Bas-Saint-Laurent.

Le dindon sauvage est une espèce opportuniste qui progresse vers le nord avec les changements climatiques. Depuis 2015, le ministère observe des dindons sauvages au Bas?Saint?Laurent. En moins de dix ans, cette espèce s'est implantée dans la région, principalement dans les secteurs de La Pocatière, du Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Le ministère considère que la population de dindons sauvages est maintenant en phase de colonisation dans le Bas-Saint-Laurent et qu'elle est suffisamment importante pour supporter une chasse sportive. Cette activité présente plusieurs avantages, notamment pour suivre l'état des populations, et elle offrira aux agriculteurs de la région un moyen de contrôle si des problématiques surviennent dans les prochaines années.

Pour cette première saison, la chasse au dindon sauvage sera permise du 26 avril au 7 mai 2024. La chasse automnale demeure interdite. Il est de la responsabilité des adeptes de la chasse de respecter les modalités en vigueur avant de pratiquer leur activité, soit:

de se procurer une attestation de formation;

d'acheter le permis de chasse au dindon sauvage;

d'enregistrer la bête récoltée.

Les modalités de chasse dans la zone 2 seront annoncées par le ministère en mars 2024.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la chasse au dindon sauvage.

Pour obtenir des renseignements sur le MELCCFP et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez environnement.gouv.qc.ca et nos réseaux sociaux.

Source et information : Ève Morin Desrosiers Conseillère en communication Pour le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected]



SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

15 décembre 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :