Le Dr. Tran et Bariatrix Nutrition Inc. unissent leurs forces pour acquérir Ideal Protein, ouvrant ainsi la voie à des solutions transformatrices en matière de bien-être





MONTRÉAL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Le Dr Tran, pionnier dans le domaine de la perte de poids sous contrôle médical, et Bariatrix Nutrition Inc. (Bariatrix), chef de file de l'industrie de la perte de poids depuis plus de 45 ans et fournisseur essentiel d'Ideal Protein, sont fiers d'annoncer leur entente stratégique pour l'acquisition d'Ideal Protein.

Bariatrix et Ideal Protein ont annoncé conjointement aujourd'hui que Ideal Protein, ainsi que tous ses actifs, marques, formules et droits, seront vendus à 15563143 Canada Inc. and IPC of America Inc.. Sujet à la clôture de la transaction, Bariatrix et le Dr Tran prendront en charge la gestion quotidienne de l'entreprise, y compris les relations avec les cliniques du réseau d'Ideal Protein.

La transaction fait partie du processus de vente d'Ideal Protein en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) et est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de la Cour supérieure du Québec. La date de clôture de la transaction est prévue pour le 31 décembre 2023.

"Je suis ravie de conclure cette transaction avec Dr Tran et Bariatrix Nutrition pour l'achat d'Ideal Protein", a déclaré Dawn Halkuff, actuelle PDG d'Ideal Protein. "Cette équipe de direction sera un excellent gestionnaire pour l'organisation, car elle incarne le triptyque d'excellence d'Ideal Protein : une base scientifique, un engagement profond envers notre mission et une excellente réputation en tant que fabricant de produits de premier ordre."

M. Roderick Egger, directeur général de Bariatrix qui apporte ses connaissances et son expérience à cette collaboration, a déclaré : "Je suis ravi de participer à cette entreprise qui associe des connaissances médicales à des solutions nutritionnelles. Ensemble, nous avons la possibilité d'améliorer la vie des individus grâce à des approches spécialisées et efficaces de la gestion du poids."

Dr Tran a déclaré : "Notre engagement envers les valeurs fondamentales qui ont alimenté le succès initial de l'entreprise reste inébranlable et nous croyons fermement que ces principes intemporels, centrés sur la science, l'éducation et le soutien de nos clients, nous permettront de naviguer dans le paysage en évolution rapide de l'industrie des régimes alimentaires. Notre priorité absolue est de soutenir les cliniques qui croient en la mission d'Ideal Protein et de les aider à lutter contre l'épidémie d'obésité dans leurs communautés".

Dr Tran, fondateur du protocole Ideal Protein, et cofondateur de l'entreprise, apporte une richesse d'expérience et d'expertise. En tant que créateur initial du protocole Ideal Protein, le Dr Tran a notamment mis en place le conseil médical de l'entreprise et a été le fer de lance des initiatives de formation des entraîneurs. Avec plus de 35 ans d'expérience dans le secteur des régimes alimentaires, Dr Tran a acquis une connaissance approfondie de la science et de la psychologie qui sous-tendent la perte de poids, et a forgé des relations uniques au sein du mouvement Ideal Protein.

Bariatrix a joué un rôle essentiel en tant que fournisseur principal d'Ideal Protein, spécialisé dans la fabrication et la distribution d'aliments hyperprotéinés de qualité supérieure et de produits de perte de poids. Avec plus de quatre décennies de leadership dans l'industrie, Bariatrix offre une transition transparente pour la gamme de produits de marque d'Ideal Protein et s'engage à maintenir les formulations de haute qualité qui font partie intégrante du protocole et qui sont appréciées par les consommateurs. Bariatrix , qui dispose de plusieurs sites au Canada et aux États-Unis, est bien placée pour soutenir Ideal Protein à la suite de l'acquisition et pour favoriser l'innovation.

Les clients actuels d'Ideal Protein peuvent s'attendre à une transition en douceur, avec un souci constant d'offrir un service et des résultats exceptionnels. L'acquisition ouvre de nouvelles voies pour la recherche, le développement et l'expansion, avec la vision commune d'apporter des contributions positives à la santé et au bien-être des communautés dans le monde entier.

15 décembre 2023 à 10:05

