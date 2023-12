La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, annonce 5 M$ pour développer l'offre de tourisme hivernal dans les trois portes d'entrée touristiques du Québec





QUÉBEC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce un soutien totalisant 5 millions de dollars pour structurer et développer encore davantage l'offre de tourisme hivernal dans les trois portes d'entrée touristiques de la destination, soit Montréal, Québec et Gatineau.

Ainsi, afin de mettre en oeuvre rapidement des actions touchant le tourisme hivernal, une filière touristique à haut potentiel pour développer le tourisme au Québec, un appui financier est octroyé à Tourisme Montréal (2 millions de dollars), à Destination Québec cité (2 millions de dollars) et à Tourisme Outaouais (1 million de dollars).

Valides jusqu'au 31 mars 2025, ces nouvelles ententes ont notamment pour objectifs de :

développer une offre attractive et distinctive afin d'accroître l'achalandage en provenance de marchés québécois et externes, particulièrement auprès de l' Ontario et des États-Unis;

et des États-Unis; favoriser la réalisation de projets touristiques hivernaux structurants et l'émergence de solutions innovantes pour contrer les différents obstacles au développement de l'offre hivernale;

soutenir les entreprises dans le développement d'une offre élargie d'événements et d'attraits hivernaux pour enrichir la programmation et faire en sorte que la destination soit animée tout au long de la saison hivernale;

multiplier les retombées économiques du tourisme hivernal en faveur de la vitalité économique des régions portes d'entrée, et ce, dans une perspective de développement durable;

favoriser l'engagement financier de partenaires dans les actions qui seront mises sur pied;

mettre en valeur les autres filières à haut potentiel : tourisme de nature, haut de gamme, autochtone, d'affaires et gourmand;

favoriser la concertation avec les communautés pour renforcer l'optimisation des retombées économiques et la cohérence du développement du tourisme hivernal.

Importance des portes d'entrée touristiques

Ces trois régions touristiques génèrent une part importante des dépenses touristiques attribuables aux marchés hors Québec et contribuent à accroître la vitalité de l'offre touristique de l'ensemble des régions du Québec.

Citations

« Pour faire du Québec un leader du tourisme hivernal, notre gouvernement s'est engagé à stimuler la croissance touristique en priorisant la filière à haut potentiel de développement que représente le tourisme hivernal. Au premier trimestre de 2023, 4,5 millions de visiteurs ont dépensé plus de 2 milliards de dollars! Le potentiel est énorme. Notre soutien aux portes d'entrée touristiques vise à renforcer notre offre hivernale pour faire rayonner encore plus notre destination. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Malgré le froid de l'hiver québécois, Montréal demeure festive grâce aux nombreux événements et aux festivals d'envergure. Avec le soutien qu'on annonce aujourd'hui, le tourisme hivernal montréalais sera encore plus dynamique et générera plus de retombées pour la métropole. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je salue cette initiative qui vise notamment à développer l'offre touristique hivernale de la région de l'Outaouais et, ainsi, à accroître la visibilité de tous les attraits qui la rendent si belle. La nordicité fait partie de notre culture et lui donne cette note chaleureuse qui fait la renommée du Québec partout dans le monde. J'espère que les touristes franchiront en grand nombre nos portes pour découvrir tous les plaisirs et les beautés de l'hiver québécois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Reconnue pour son offre exceptionnelle en activités hivernales, notre belle région est un endroit parfait pour déployer la stratégie hivernale. En plus de bonifier la qualité de vie de la population et d'attirer des visiteurs, elle s'inscrit dans la nouvelle Zone économique métropolitaine (ZEM), une contribution importante de gens d'affaires au développement économique, culturel et touristique de la Capitale-Nationale. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'hiver québécois et sa nordicité font de notre destination un endroit sans pareil au monde. Les expériences uniques qu'il est possible de vivre pendant la saison froide ont le potentiel de faire rayonner encore davantage notre destination. Je me réjouis que nos portes d'entrée touristiques disposent d'encore plus de moyens pour développer une offre touristique permettant de faire croître les retombées économiques pendant la saison hivernale. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental à la ministre du Tourisme

« L'hiver à Québec n'est pas seulement une saison, c'est une expérience féérique et authentique. Cette nouvelle entente financière nous permettra de rehausser cette magie et de renforcer notre position comme destination hivernale de choix. Nous pourrons ainsi mettre en place et soutenir des initiatives qui enrichiront l'offre touristique de la région de manière à augmenter la fréquentation touristique en période hivernale et à générer des retombées économiques durables pour l'industrie. »

Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité

« Nous sommes très heureux d'apprendre aujourd'hui que le gouvernement du Québec appuie notre ambition de s'investir dans la saison hivernale. Je salue la vision de la ministre Caroline Proulx qui nous permet par cette contribution de positionner Montréal comme une destination hivernale urbaine de calibre international. »

Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« L'annonce de ce soutien est une excellente nouvelle pour la région. L'un des objectifs de Tourisme Outaouais, en harmonie avec les priorités du ministère du Tourisme du Québec, est de propulser le développement du tourisme hivernal et des attraits qui font de la région une destination quatre-saisons incontournable. Grâce à notre proximité avec Ottawa, nous attirons de nombreuses personnes, non seulement de l'Ontario, mais aussi des quatre coins du globe, qui veulent découvrir nos stations de ski ou parcourir des kilomètres de sentiers enneigés en forêt. Cette initiative contribuera à valoriser et à rendre encore plus accessible l'offre d'activités hivernales de l'Outaouais. »

Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais

Faits saillants

Dans son Plan stratégique 2023-2027, le ministère du Tourisme a identifié le tourisme hivernal comme étant une filière à haut potentiel pour développer l'offre touristique au Québec. Ainsi est-il souhaité de créer de nouvelles occasions en tourisme hivernal auprès de marchés québécois et externes, particulièrement pour l' Ontario et les États-Unis.

et les États-Unis. Le développement de cette forme de tourisme pose certains défis, notamment en ce qui concerne la fluctuation de l'achalandage touristique, la présence de creux dans le calendrier d'événements et d'attraits hivernaux ainsi que la présence d'enjeux structurels comme celui de déplacer et de transporter les touristes vers les attraits en saison hivernale.

Le tourisme hivernal, c'était aussi, avant la pandémie : 15 % des touristes venant des autres provinces canadiennes, mais qui comptent pour 20 % des dépenses touristiques; 10 % de touristes venant des États-Unis, mais qui comptent pour 20 % des dépenses touristiques; 5 % de touristes internationaux, mais qui comptent pour 15 % des dépenses touristiques.

? D'ici 2026-2027, le Plan stratégique 2023-2027 du ministère du Tourisme a pour cibles : d'avoir dépassé les 14 milliards de dollars de PIB touristique; d'avoir dépassé les 5 milliards de dollars d'entrées de devises provenant de l'international; d'accueillir annuellement 65 millions de visiteurs.



