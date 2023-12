Appel au Gouvernement, suivant les décisions de COP28, pour un appui essentiel à l'initiative du « Canada et les régions du Québec en mode NET-ZÉRO CARBONE 2030 »





LAVAL, QC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Le Conseil des industries durables salue l'Accord de la COP28 qui marque le « début de la fin » de l'ère des combustibles fossiles, en jetant les bases d'une transition rapide, juste et équitable, étayée par de fortes réductions des émissions et un financement accru.

La COP28 a mis en lumière l'urgence d'une action concertée pour lutter contre le changement climatique et réduire les émissions de carbone. Sans soustraire le secteur pétrolier de ses obligations, il a été statué que la transition doit se faire avec tous les autres secteurs qui ont des impacts sur la société et l'écologie y compris les PME, les industries et les entreprises de l'économie canadienne. Pour que cette vision devienne réalité, il est impératif que les entreprises reçoivent un soutien financier adéquat pour effectuer cette transition cruciale vers des pratiques plus responsables.

Le Conseil des industries durables (CID) et ses partenaires nationaux et régionaux appellent le gouvernement du Canada et du Québec à prendre des mesures décisives pour soutenir la transition écologique et la décarbonation des entreprises.

Pierre Fillion, PDG du CID, souligne que cette transition écologique et ce plan de décarbonation des entreprises et des industries durables doit se faire par une action dirigée des gouvernements et concertée des acteurs territoriaux en supportant financièrement les PME qui veulent entreprendre leur virage VERT.

Un programme d'envergure national et provincial qui aura des impacts majeurs

Le CID et ses partenaires propose au gouvernement du Canada et du Québec : « Le Canada et les régions du Québec en mode NET-ZÉRO CARBONE 2030 » et souhaite accompagner les entreprises canadiennes dans la réduction de leurs émissions de carbone (GES) et leurs impacts. Pour ce faire, les PME ont besoin d'un accompagnement financier et stratégique pour réaliser cette transition en toute efficacité. Celui-ci compte déjà sur la participation de plusieurs partenaires régionaux et territoriaux tels que : GROUPÉ en Mauricie et Rive-Sud, Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL), la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, Granby Industriel, Société de développement économique de Drummondville, Corporation de développement économique de Victoriaville, Collège la Cité et Cité des affaires, Société économique de l'Ontario, pour n'en nommer que quelques-uns.

Ce programme permettra non seulement de réduire l'empreinte carbone des entreprises, mais également de créer des emplois verts, de stimuler l'innovation et de renforcer la compétitivité économique du pays sur la scène mondiale tout en réduisant concrètement les émissions de GES.

Le Conseil des industries durables appelle donc les dirigeants politiques à saisir cette opportunité cruciale dédiée à la décarbonation des entreprises. Nous attendons avec impatience des mesures concrètes et un engagement financier ferme pour accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone.

À propos de l'initiative NET-ZÉRO CARBONE 2030

Faire du Canada et du Québec un modèle exemplaire qui engage ses entreprises à mesurer et réduire leurs impacts et GES selon une démarche structurée, mesurable, quantifiable, auditable et certifiable pour éliminer le « GREEN WASHING ». Le CID propose de bâtir le premier écosystème canadien et québécois d'expertises et de compétences dédié à la mesure de l'empreinte carbone et la réduction des impacts sur les 4 grands dommages (santé humaine, qualité des écosystèmes, ressources planétaires et les GES).

