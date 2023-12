Bilan 2023 de l'industrie minière québécoise - VERS UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE L'INDUSTRIE MINIÈRE QUÉBÉCOISE





QUÉBEC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Pour l'Association minière du Québec (AMQ, Association) l'année 2023 aura été marquée par l'engouement pour le sous-sol québécois par les investisseurs et les explorateurs miniers. La lutte aux changements climatiques, la transition énergétique et le développement d'une chaine de valeur pour la filière batterie ne sont pas étrangers à l'intérêt grandissant pour les minéraux critiques et stratégiques (MCS) dont le Québec regorge.

Cet enthousiasme envers le secteur minier québécois génère des opportunités économiques intéressantes pour le Québec certes, mais crée également une certaine inquiétude dans les régions moins familières avec l'activité minière. L'AMQ dresse un lien de cause à effet entre les craintes soulevées et la méconnaissance de l'industrie minière et de ses bonnes pratiques d'aujourd'hui. Selon un sondage mené par l'Association auprès de la population québécoise, 78 % des répondants affirment avoir une mauvaise connaissance de l'industrie minière. Elle a donc pris acte de ses résultats et s'engage à mieux communiquer et valoriser les bonnes pratiques qui ont cours aujourd'hui au sein de l'industrie ainsi que les impacts positifs des sociétés minières pour le Québec, mais surtout pour les communautés où elles s'implantent.

Des consultations pour un développement harmonieux de l'activité minière

Le gouvernement du Québec a été actif au cours de la dernière année en matière de consultations. L'AMQ a participé activement et de façon constructive à ces exercices, car les sociétés minières membres sont soucieuses de développer leur projet en tout respect envers les communautés. Elles souhaitent établir et entretenir un dialogue avec les parties prenantes des milieux concernés afin de mieux comprendre leurs préoccupations, leurs besoins et leurs attentes.

L'une de ces consultations a été menée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) afin de favoriser le développement harmonieux de l'activité minière au Québec. Cette consultation a permis à l'AMQ d'émettre des recommandations afin d'améliorer l'acceptabilité sociale des projets miniers et de clarifier le processus d'autorisation pour qu'il soit plus prévisible pour les promoteurs, la population et le gouvernement. L'Association a notamment proposé que tout nouveau projet minier soit assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et ultimement, le cas échéant, au processus de consultation du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a également tenu des consultations afin de publier de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire.

L'AMQ a soumis une série de recommandations dans le but de favoriser la collaboration avec les représentants du milieu municipal afin que la désignation des territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM) soit faite de façon concertée, respectueuse et équitable.

Minéraux critiques et stratégiques (MCS) et innovation

L'industrie minière constitue un maillon important dans le développement de la chaine de valeur des MCS. La volonté des deux paliers de gouvernement pour développer cette chaine s'est accentuée en 2023. L'AMQ a salué la bonification de l'enveloppe budgétaire du gouvernement du Québec pour les programmes de recherche liés aux minéraux critiques et stratégiques et s'est également réjouie des mesures comprises dans le budget du gouvernement fédéral, comme la réaffectation de 1,5 milliard de dollars au sein du Fonds stratégique pour l'innovation.

Dans un contexte où le Québec cherche à faire sa place comme un leader mondial dans le développement des MCS, ses investissements, combinés aux mesures du budget fédéral, cadrent avec les aspirations de notre industrie en tant que joueur incontournable dans la valorisation de ces minéraux essentiels à la lutte aux changements climatiques.

Un rôle économique toujours aussi important

L'industrie minière est un secteur névralgique pour l'économie québécoise. Selon les chiffres rendus publics par le MRNF au début de l'année 2023, ce sont 926 millions de dollars en droits miniers qui ont été versés au gouvernement du Québec en 2021, soit la plus grosse somme de la dernière décennie. Les mines de fer et d'or demeurent les plus grandes contributrices avec plus de 87 % des droits versés à l'État québécois par rapport à 12,5 % pour les minéraux critiques et stratégiques (MCS) et autres.

Ce montant record de droits miniers versés au gouvernement n'est pas sans rappeler la contribution totale de l'industrie au Trésor public québécois qui s'est chiffrée à plus de 1,8 milliard de dollars, sans compter l'impôt sur les sociétés, selon le dernier rapport des retombées économiques de l'industrie minière du Québec portant sur l'année 2020.

La pérennité de l'industrie minière québécoise repose, notamment sur les investissements et les projets miniers en développement. Dans son dernier rapport, l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) a révélé que les dépenses d'investissement dans le secteur minier avaient augmenté de 10,9 % pour atteindre 4,76 milliards de dollars en 2022. Ces chiffres démontrent donc que, globalement, l'industrie minière se porte bien jusqu'ici au Québec.

Les bonnes pratiques de l'industrie minière québécoise reconnues

L'industrie minière du Québec se démarque par son savoir-faire et ses bonnes pratiques sociales et environnementales, et ce, à l'échelle mondiale. C'est très gratifiant pour une association lorsque le talent de ses membres est reconnu lors de concours prestigieux comme Les Mercuriades. Ce fut le cas en 2023, car trois sociétés minières se sont retrouvées parmi les finalistes dans trois catégories. Minerai de fer Québec a remporté le convoité trophée Mercure dans la catégorie « Engagement dans la collectivité » et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s'est vu couronnée dans la catégorie « Stratégie d'affaires à succès ».

Soulignons également que Mine Canadian Malartic, une compagnie d'Agnico Eagle Ltée et ArcelorMittal Exploitation minière Canada se sont distinguées comme finalistes dans la catégorie « Stratégie de développement durable ».

Plusieurs autres sociétés minières ont été récompensées lors du gala Reconnaissance de l'AMQ qui vise à reconnaître les bonnes pratiques et à souligner les innovations au sein des sociétés minières. Eldorado Gold Québec, Minerai de fer Québec, Mines Agnico Eagle Ltée et ArcelorMittal Exploitation minière Canada se sont vues récompensées respectivement dans les catégories suivantes, environnement, relations avec les communautés, ressources humaines et communications-marketing.

En 2023, l'Association a reçu un nombre record de candidatures, ce qui témoigne de l'importance qu'accordent les sociétés minières aux standards environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de leur désir d'améliorer leurs pratiques dans toutes les sphères connexes aux opérations minières.

À surveiller en 2024

Faisant suite aux consultations menées par le MRNF, la ministre Maïté Blanchette Vézina a évoqué qu'elle souhaitait modifier la Loi sur les mines afin de favoriser le développement harmonieux de l'activité minière au Québec. L'AMQ suivra le dossier de près et travaillera de façon constructive afin que la nouvelle mouture de cette loi permette à l'industrie de poursuivre son développement et que les projets s'intègrent harmonieusement à la communauté d'accueil. L'Association est persuadée qu'en travaillant tous ensemble, le Québec sera sur la bonne voie pour se maintenir parmi les meilleures juridictions minières au monde.

L'année 2023 était l'aboutissement du dernier Plan stratégique de l'AMQ. L'Association entreprendra donc l'année 2024 avec de nouvelles orientations stratégiques, et ce, pour les trois prochaines années. Les communications, l'environnement et l'acceptabilité sociale seront au coeur du prochain Plan d'action. Le savoir-faire et les innovations mises de l'avant pour améliorer le bilan environnemental des sociétés minières québécoises gagnent à être connus. C'est pourquoi l'AMQ doit mieux informer la population et les parties prenantes sur les bonnes pratiques de l'industrie.

L'Association suivra l'évolution de divers projets miniers plus avancés, notamment les projets de lithium de Sayona et de Nemaska Lithium, celui de graphite de Nouveau Monde Graphite sans oublier les projets de mines d'or tels que Akasaba Ouest et Odyssey de Mines Agnico Eagle Ltée, Marban Alliance de Minière O3 et celui de Lac Windfall du Groupe minier Windfall.

Citation

« La dernière année aura confirmé une fois de plus la nécessité de développer des projets miniers ici au Québec, car au-delà des retombées économiques générées par l'industrie minière, nous avons tout ce qu'il faut pour extraire des minéraux de façon responsable avec la plus faible empreinte carbone sur la planète et ce, grâce aux énergies renouvelables, aux façons de faire innovantes des sociétés minières et à un encadrement législatif rigoureux.

L'Association et ses membres comprennent qu'une partie de la population soit inquiète ou soulève des questionnements quant au développement minier. C'est le rôle de l'industrie et du gouvernement de la rassurer et de promouvoir les nombreuses histoires à succès où le développement minier est aussi synonyme de respect et de prospérité économique et sociale des communautés. »

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec

15 décembre 2023 à 07:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :