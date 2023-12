Unifor fait un don de plus de 70 000$ aux grévistes du secteur public





MONTRÉAL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Le syndicat Unifor annonce aujourd'hui un don significatif de 70 000$ pour venir en aide aux travailleuses et travailleurs du secteur public engagés dans des luttes importantes pour de meilleures conditions de travail et des services publics de qualité. À ce montant déjà assuré viendront s'ajouter les dons de plusieurs sections locales du Québec dans les prochains jours.

Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, exprime la solidarité d'Unifor envers les travailleuses et travailleurs du secteur public :

"En ce moment crucial des négociations, le gouvernement mise sur l'épuisement des grévistes. En appelant à la solidarité, nous espérons que d'autres syndicats se joindront à nous pour soutenir leurs confrères et consoeurs des services publics. Ensemble, nous pouvons démontrer que la force collective des travailleuses et des travailleurs est inébranlable", déclare Daniel Cloutier.

Le don de 70 000$ de la part d'Unifor servira à aider les travailleuses et travailleurs des services publics à maintenir leur lutte et à faire face aux défis financiers liés aux grèves et aux actions syndicales. Les grévistes ne disposant pas d'un fonds de défense seront les principaux bénéficiaires de l'aide d'Unifor.

Unifor fait aujourd'hui écho à l'initiative du même genre du syndicat des Métallos en début de semaine et met au défi toutes les travailleuses et travailleurs, les syndicats et les citoyens solidaires à se rallier à cette initiative et à contribuer à la défense des droits des travailleuses et travailleurs du secteur public à la hauteur de leurs moyens.

"Tous les membres d'Unifor d'un bout à l'autre du pays ont raison d'appuyer nos collègues des services publics au Québec. Unifor est fier d'apporter un appui financier aux grévistes car nos luttes sont liées et que c'est par l'entremise de la solidarité que les travailleurs et travailleuses des secteurs privés et publics peuvent gagner, ensemble » affirme Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Le Syndicat Unifor

15 décembre 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :