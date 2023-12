Fin de la COP28 : QS propose 3 idées pour "dépolitiser" la lutte aux changements climatiques





MONTRÉAL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - La députée de Verdun et responsable de Québec solidaire en matière d'environnement et de lutte aux changements climatiques, Alejandra Zaga Mendez, réagit à la déclaration du ministre de l'Environnement, Benoît Charette qui veut dépolitiser la lutte contre les changements climatiques, mais exige des actions rapidement.

« La meilleure manière de dépolitiser la lutte aux changements climatiques comme veut le faire Benoît Charette, c'est d'écouter la science. Si on veut réaliser la transition écologique, on a besoin d'actions concrètes, basées sur des chiffres, des données et une expertise professionnelle, au lieu de tergiverser avec des projets comme le troisième lien, indéfendable scientifiquement », a déclaré Alejandra Zaga Mendez.

Trois mesures concrètes pour sortir du gaz et du pétrole

Le ministre Benoît Charrette s'enorgueillit que le Québec occupe, depuis une semaine, la co-présidence de la Beyond Oil and Gas Alliance. Québec solidaire estime toutefois que pour être conséquent, un tel poste doit s'accompagner de gestes concrets et fait donc trois propositions au gouvernement afin d'accélérer la sortie des hydrocarbures:

Interdire dès maintenant tout nouveau branchement au réseau de gaz naturel, comme l'ont déjà fait plusieurs villes du Québec, dont Montréal et Laval ; Rapatrier la part du Québec des 15 milliards $ de subventions fédérales au pétrole pour financer l'adaptation aux changements climatiques chez nous; Hausser le financement des sociétés de transport en commun partout au Québec, pour maintenir les services.

« Aujourd'hui, Québec solidaire offre une occasion au ministre de traverser les lignes partisanes et d'adopter des mesures pragmatiques que même un gouvernement de la CAQ peut mettre en place, pour faire du Québec un véritable modèle de la sortie des hydrocarbures. C'est le temps de passer de la parole aux actes », a ajouté la députée de Verdun.

