Clean Beauty Collective Inc. dévoile un produit révolutionnaire : CLEAN RESERVE H2EAU, une collection de parfums à base d'eau





NEW YORK, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Clean Beauty Collective Inc., pionnier de la beauté pure, a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un produit novateur à son portefeuille : CLEAN RESERVE H2EAU. Cette collection de parfums à base d'eau repousse les limites grâce à sa technologie de pointe CLEAN RESERVE H2EAU HYDRO-TECtm, et établit une nouvelle norme de beauté pure dans l'industrie de la parfumerie.

Inspiré par l'ingrédient le plus délicat de la nature, CLEAN RESERVE H2EAU propose des parfums purs, à base d'eau, qui hydratent la peau, sans compromettre la qualité. Sa formule exclusive, basée sur des ressources renouvelables, crée une expérience innovante et durable.

? Formule hydratante longue durée : Les parfums à base d'eau ont toujours été collants sur la peau et manqué de durabilité. L'approche unique de CLEAN RESERVE H2EAU est non seulement durable, mais aussi suffisamment douce pour les peaux sensibles, car elle pénètre rapidement et laisse la peau douce et hydratée sans irritation.

Technologie de base renouvelable exclusive : La technologie CLEAN RESERVE H2EAU HYDRO-TECtm, créée en partenariat avec Takasago International Corporation, a été largement testée en laboratoire et sur le terrain. Les résultats de la recherche auprès des consommateurs témoignent d'une expérience utilisateur positive, 88 % d'entre eux estimant qu'elle est révolutionnaire.

La technologie CLEAN RESERVE H2EAU HYDRO-TECtm, créée en partenariat avec Takasago International Corporation, a été largement testée en laboratoire et sur le terrain. Les résultats de la recherche auprès des consommateurs témoignent d'une expérience utilisateur positive, 88 % d'entre eux estimant qu'elle est révolutionnaire. Alternatives innovantes : CLEAN RESERVE H2EAU ne contient pas d'alcool éthylique, ce qui constitue une alternative innovante et plus douce au parfum.

CLEAN RESERVE H2EAU ne contient pas d'alcool éthylique, ce qui constitue une alternative innovante et plus douce au parfum. Conditionnement et fabrication respectueux de l'environnement : CLEAN RESERVE H2EAU est conditionné dans des matériaux durables et recyclables et est fabriqué dans des installations fonctionnant à l'énergie solaire.

CLEAN RESERVE H2EAU est conditionné dans des matériaux durables et recyclables et est fabriqué dans des installations fonctionnant à l'énergie solaire. Sans cruauté : CLEAN RESERVE H2EAU n'est jamais testé sur des animaux et jamais au détriment de leur bien-être.

CLEAN RESERVE H2EAU n'est jamais testé sur des animaux et jamais au détriment de leur bien-être. Durabilité des parfums : Les parfums de CLEAN RESERVE H2EAU sont issus d'ingrédients provenant de sources responsables, garantissant une expérience olfactive riche et sans culpabilité.

Les parfums de CLEAN RESERVE H2EAU sont issus d'ingrédients provenant de sources responsables, garantissant une expérience olfactive riche et sans culpabilité. Autonomisation de la communauté : CLEAN RESERVE H2EAU choisit des partenaires qui s'approvisionnent en ingrédients durables et qui rendent service aux agriculteurs locaux et à leurs communautés.

Greg Black, PDG de Clean Beauty Collective, a déclaré : « CLEAN RESERVE H2EAU témoigne de notre engagement en faveur de l'innovation et du développement durable. Ce produit représente un bond en avant dans la technologie des parfums propres, démontrant que le luxe et la responsabilité environnementale peuvent coexister harmonieusement. »

Pour la cinquième année, la société s'associe à EARTHDAY.ORG ; ce partenariat permet de sauvegarder les océans et leurs habitants essentiels. Le thème d'EARTHDAY.ORG pour la Journée de la Terre 2024, « la planète contre les plastiques », appelle à plaider pour une prise de conscience généralisée du risque sanitaire et planétaire que représentent les plastiques, en exigeant une réduction de 60 % de la production de tous les plastiques d'ici 2040. Ensemble, EARTHDAY.ORG et Clean Beauty Collective Inc. touchent des millions de personnes dans le monde entier en s'associant pour soutenir et restaurer la biodiversité sur la Terre.?

CLEAN RESERVE H2EAU est exclusivement disponible chez Sephora et dans les canaux de distribution directe de la société.

À propos de Clean Beauty Collective

Clean Beauty Collective Inc. est une société de produits de beauté qui possède un portefeuille de marques emblématiques, dont les piliers CLEAN CLASSIC et CLEAN RESERVE, qui comptent chacun plusieurs collections. Établie à Ottawa, au Canada, en 2003, Clean Beauty Collective Inc. a pour mission de créer et de fabriquer des produits pour les consommateurs attentifs qui recherchent non seulement la qualité de leurs produits de beauté, mais aussi la certitude que leurs produits sont simples, fiables et conscients. Les collections existantes incarnent pleinement les valeurs fondamentales de l'entreprise puisqu'elles sont produites avec des partenaires qui appliquent des pratiques de fabrication écologiques, fournissent des emballages respectueux de l'environnement et utilisent des ingrédients d'origine responsable qui rendent service aux agriculteurs et à leurs communautés. Les produits de Clean Beauty Collective Inc. sont vendus dans plus de 30 pays à travers le monde.

Pour en savoir plus sur Clean Beauty Collective Inc., rendez-vous sur CleanBeauty.com ou suivez-nous sur @cleanbeauty_collective.

Clean Beauty Collective Inc.

Jessica Baltera

[email protected]

15 décembre 2023 à 02:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :