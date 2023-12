Lancement de Visa Provisioning Intelligence pour lutter contre la fraude aux jetons





Visa (NYSE : V), leader mondial des paiements, a annoncé aujourd'hui le lancement commercial de Visa Provisioning Intelligence (VPI), un produit basé sur l'IA conçu pour lutter contre la fraude aux jetons à sa source. Disponible en tant que service à valeur ajoutée pour les clients, VPI utilise l'apprentissage automatique pour évaluer la probabilité de fraude des demandes de provisionnement de jetons, aidant ainsi les institutions financières à prévenir la fraude de manière ciblée et à contribuer à des transactions plus fluides et sécurisées pour les détenteurs de cartes Visa.

La tokenisation est une technologie puissante de lutte contre la fraude. Elle permet de protéger les informations de compte des consommateurs contre les fraudeurs en remplaçant les numéros de compte par un code unique. Cependant, des jetons peuvent être illégitimement provisionnés aux fraudeurs, et Visa a constaté que les pertes dues à la fraude de provisionnement de jetons ont atteint environ 450 millions de dollars dans le monde en 20221.

« Bien que la tokenisation est l'un des moyens les plus sécurisés pour effectuer des transactions, nous constatons que les fraudeurs utilisent des techniques d'ingénierie sociale et d'autres escroqueries pour provisionner illégitimement des jetons. », a déclaré James Mirfin, vice-président senior et responsable mondial des solutions de risque et d'identité chez Visa. « Avec VPI, nous exploitons le vaste réseau et les bases de données de Visa pour aider les clients à détecter et à prévenir la fraude de provisionnement avant qu'elle ne se produise. »

VPI est un score de propension à la fraude en temps réel compris entre 1 (indiquant la probabilité la plus faible de fraude) et 99 (indiquant la probabilité la plus élevée de fraude)2, fourni aux émetteurs pour chaque demande de provisionnement de jetons. VPI utilise un modèle d'apprentissage automatique supervisé au niveau des segments pour identifier les motifs dans les demandes de jetons passées sur les appareils, le commerce électronique et les jetons de carte enregistrée, afin de prédire la probabilité de fraude de provisionnement de jetons. Le score VPI est destiné à offrir aux institutions financières les avantages suivants :

Amélioration de la prédiction des fraudes en permettant aux émetteurs de détecter les fraudes de provisionnement et de refuser une demande de provisionnement de jeton avant que la fraude ne se produise ;

Distinction précise entre les activités frauduleuses et les activités non frauduleuses, ce qui permet de réduire le nombre de refus ;

Augmentation du nombre de demandes de provisionnement légitimes, augmentation des volumes de paiement et maintien de la confiance dans le réseau de paiement par carte.

À une époque où la plupart de nos vies financières existent numériquement, Visa demeure déterminée à améliorer la sécurité de son réseau et la fourniture à ses clients de technologies de pointe pour s'assurer que les données des clients sont protégées quelque soit l'endroit où se déroulent les transactions. VPI est désormais disponible pour les clients du monde entier en tant que partie de la gamme de services à valeur ajoutée de Visa. Pour en savoir plus sur les Solutions de Risque et d'Identité chez Visa, visitez notre Intelligent Security page.

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout élèvent tout le monde partout et considèrent l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement de l'argent. Pour en savoir plus, consultez le site Visa.com.

___________________

1 Visa Risk MIS

2 Les clients peuvent recevoir un zéro indiquant que la demande d'approvisionnement en jetons n'a pas été acceptée

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 décembre 2023 à 17:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :