Tigo Energy franchit le cap des 10 millions de dispositifs MLPE déployés





Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), l'un des principaux fournisseurs de solutions solaires et de stockage d'énergie intelligentes, a annoncé aujourd'hui qu'une société solaire de l'Arizona a installé et mis en service le dix-millionième dispositif Tigo TS4. Le système solaire de Sunny Energy , une entreprise indépendante basée en Arizona ? l'une des 100 000 installations solaires utilisant des appareils de la famille Tigo TS4 ? héberge désormais le 10 millionième TS4 déployé. Le dispositif TS4 qui marque cette étape permet l'arrêt rapide, la surveillance au niveau du module et l'optimisation d'une installation résidentielle située à Tempe, en Arizona. Depuis 2007, 3,5 GW de dispositifs MLPE de Tigo ont été déployés dans une centaine de 100 pays sur les sept continents, dont plus de 1 GWh de production solaire quotidienne est surveillé par Tigo Energy Intelligence.

Avec les produits TS4 de Tigo, les installateurs sont certains de disposer de la flexibilité nécessaire pour déployer les modules solaires les plus puissants du secteur et d'offrir ainsi à leurs clients la plus importante production d'énergie par espace disponible sur le toit. Les produits Tigo TS4 réduisent également les coûts d'équilibrage du système (ou BOS, pour balance-of-system) et de main-d'oeuvre grâce à une conception sans boulon et qui ne nécessite pas de câblage de terre supplémentaire. En optant pour le programme Tigo Enhanced, les clients et installateurs de Tigo sont libres de choisir l'équipement approprié pour leurs projets solaires grâce à un couplage simple et plug-and-play avec des onduleurs fournis par des vendeurs et partenaires de Tigo Enhanced : Chint Power Systems (CPS), Solectria, Sungrow, Solis, Canadian Solar et Growatt.

« Nous utilisons les optimiseurs et les dispositifs d'arrêt rapide Tigo depuis 2017 et, désormais, leurs onduleurs, a déclaré Joseph Cunningham, co-fondateur et directeur des opérations chez Sunny Energy. Leur conception flexible, basée sur une combinaison d'optimiseurs et d'arrêt rapide, est très utile. Et en matière de réponse aux problèmes de support produit, Tigo surpasse la concurrence. »

La puissance nominale des modules solaires a tendance à augmenter, et les consommateurs demandent une densité énergétique plus élevée. Dès lors, la plateforme Tigo TS4 devient un élément clé des systèmes solaires de toutes tailles. Les produits Tigo MLPE permettent aux installateurs de choisir leurs onduleurs et modules préférés, et de combiner selon leurs besoins l'arrêt rapide, la surveillance au niveau du module et l'optimisation. Les produits Tigo TS4 augmentent considérablement la production d'énergie en atténuant l'ombrage et l'impact de l'inadéquation des modules ; l'arrêt rapide garantit la sécurité des premiers intervenants et la surveillance au niveau du module permet d'obtenir des informations sur les performances du système. Tigo fournit des outils pour les flottes solaires résidentielles, commerciales, industrielles et publiques afin de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance, d'améliorer les performances des systèmes et d'améliorer l'expérience utilisateur des installateurs et des propriétaires d'actifs.

« Dépasser le cap des 10 millions d'unités déployées est un motif de fierté, et nous exprimons notre reconnaissance aux installateurs dévoués comme Sunny Energy qui partagent notre engagement à offrir une expérience solaire de haute qualité aux utilisateurs finaux grâce à une combinaison de solutions et de services, a déclaré JD Dillon, directeur du marketing chez Tigo Energy. La technologie Tigo MLPE joue un rôle important en termes de sécurité du système grâce à l'arrêt rapide et à la surveillance au niveau des modules ; en outre, optimisée moyennant la récupération d'énergie et une offre d'outils complets de gestion de flotte, elle ajoute de la valeur. »

Les installateurs de produits Tigo ont accès au Green Glove service program, qui offre une expérience d'assistance haut de gamme aux installateurs de systèmes solaires commerciaux, industriels et résidentiels. Le programme Green Glove garantit la qualité tout au long de la chaîne de valeur solaire grâce à un ensemble d'engagements de soutien formalisés pour les installateurs Tigo avant, pendant et après l'installation.

Pour plus d'informations sur la gamme de produits Tigo TS4, visiter le site tigoenergy.com.

À propos de Tigo Energy

Fondée en 2007, la société Tigo est un leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d'exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et publics. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et sa technologie d'optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour exercer une surveillance et un contrôle avancés de l'énergie. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances, surveillent l'énergie en temps réel et permettent un arrêt rapide commandé par code au niveau du module. La Société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de batterie de stockage pour le marché résidentiel solaire-plus-stockage. Pour plus d'informations, visiter le site Web www.tigoenergy.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 décembre 2023 à 14:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :