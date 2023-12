Bilan de la mission du ministre Charette à la COP28





QUÉBEC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - De retour de Dubaï où il a activement pris part à la 28e Conférence des Parties (COP28) à la Convention-cadre de Nations Unies sur les changements climatiques, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, dresse un bilan positif de cette mission, considérant que les objectifs fixés pour le Québec ont été atteints.

Le Québec nommé à la coprésidence de la BOGA

L'annonce de la nomination du Québec à la coprésidence de la Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA), à titre de représentant spécial pour les États infranationaux, aux côtés du Danemark, a constitué un moment clé de la mission ministérielle. Alors que les énergies fossiles sont au coeur des négociations de la COP28, le Québec s'est engagé à offrir son soutien aux États fédérés et à les mobiliser, afin qu'ils entreprennent des actions tangibles en faveur de l'abandon progressif de toute forme d'énergie fossile.

Le leadership du Québec mis à l'avant-scène sur plusieurs tribunes

Au cours de différents panels, le ministre Charette a mis de l'avant les initiatives du Québec, notamment en matière de tarification du carbone, d'électrification des transports et de coopération climatique internationale. Il a également pu souligner l'importance de la coopération multiniveaux dans la lutte contre les changements climatiques, notamment avec l'annonce du lancement d'un cinquième appel de projets dans le cadre du Programme de coopération climatique internationale, qui permet de financer et de soutenir des projets locaux dans les pays francophones particulièrement vulnérables aux impacts des changements climatiques.

Rencontres bilatérales

Le ministre Charette a aussi eu l'occasion de rencontrer plusieurs représentants de gouvernements, dirigeants et acteurs internationaux afin d'échanger et d'explorer des collaborations potentielles qui contribueront à décarboner le Québec et les États dans le monde.

Citation :

«Le Québec fait bonne figure en matière de lutte contre les changements climatiques, comme en témoigne de manière éloquente notre nomination à la coprésidence de la BOGA. Cette occasion unique nous permet également de mettre de l'avant nos domaines d'excellence et de les faire rayonner. J'ai rencontré plusieurs acteurs qui partagent nos ambitions, pour discuter avec eux de sujets qui nous préoccupent communément et pour explorer les possibilités de collaborer. Dans un monde où l'unité s'avère essentielle pour faire face à la crise climatique, mon objectif lors de la COP28 a été de démontrer que le Québec possède une multitude de solutions pour répondre à cette crise et que nous devons tous intensifier nos actions afin d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

