Observant une forte demande pour des vols au départ d'Ottawa, Porter Airlines augmente la capacité de huit de ses itinéraires

TORONTO, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Afin de répondre à la forte demande pour des vols au départ d'Ottawa, Porter Airlines augmente la capacité de son réseau pour huit itinéraires reliant le Canada et les États-Unis au printemps et à l'été.

La fréquence du service quotidien vers Vancouver, Edmonton et Calgary passera à deux vols desservis par l'aéronef Embraer E195-E2 de la compagnie aérienne. Cette augmentation de la fréquence survient moins d'un an après le lancement des vols inauguraux vers ces trois villes.

Porter offrira également deux liaisons quotidiennes plutôt qu'une entre Ottawa et les villes de Fredericton, de Moncton et de Boston. Le service vers New York passera de deux à trois vols aller-retour par jour. Ces liaisons seront assurées par un appareil De Havilland Dash 8-400 de 78 places.

Pour ce qui est de l'itinéraire entre Ottawa et Halifax, il fera l'objet d'une augmentation de la capacité en termes de sièges en avril 2024, lorsque l'appareil De Havilland Dash 8-400 assurant actuellement la liaison sera remplacé par un aéronef Embraer E195-E2 doté de 132 sièges.

« Les voyageurs adorent l'expérience économique exceptionnelle de Porter, et en raison de la forte demande observée pour nos services, nous ajoutons des vols à notre horaire du printemps et de l'été afin d'offrir la possibilité de voyager avec Porter à un plus grand nombre de personnes, a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. Ottawa est un point d'embarquement clé pour notre réseau dans l'Est du Canada, et nous continuerons d'y accroître notre présence ».

Peu importe le vol, tous les passagers qui voyagent avec Porter profitent du même service inégalé, qui comprend de la bière et du vin, une sélection de collations de qualité supérieure, et ce, bien sûr, à bord d'un aéronef sans siège du milieu. À bord d'un aéronef Embraer E195-E2, ils ont aussi droit à des avantages comme la connexion Wi-Fi rapide gratuite, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails de qualité supérieure et des repas sains sur les vols de longue durée.

Porter propose jusqu'à 35 départs quotidiens et 15 itinéraires sans escale au départ d'Ottawa, y compris l'ajout récent d'une liaison entre Ottawa et Winnipeg. Les passagers peuvent désormais transiter par Ottawa pour voyager d'un bout à l'autre du pays.

« La croissance extraordinaire et le succès continu de Porter soulignent l'occasion qui s'offre à YOW de se positionner comme aéroport prioritaire au sein du réseau en expansion de la compagnie aérienne, a affirmé Mark Laroche, président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa. L'ajout d'un service offert deux fois par jour est essentiel pour améliorer la connectivité, et YOW est bien placée pour tirer de grands avantages de cette initiative. »

Porter, qui s'engage résolument à étendre ses activités à l'aéroport d'Ottawa, prévoit y construire deux nouveaux hangars d'aviation d'une superficie totale de 150 000 pieds carrés qui serviront de point d'entretien principal pour sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et de point d'entretien de soutien pour ses appareils De Havilland Dash 8-400. Ce projet contribuera à l'expansion du réseau de Porter dans la région et à la création de 200 emplois permanents à temps plein à l'aéroport d'Ottawa. La première phase de construction des hangars devrait se terminer cette année.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

