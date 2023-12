COP28 : La protéine de levure écologique d'Angel Yeast favorise le développement durable





SHANGHAI, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Angel Yeast , (SH600298), le premier fabricant mondial de levures, répond à l'appel à l'action de la COP28 qui se déroule du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï avec des actions concrètes et des solutions durables.

Placé sous le thème de l'actionnisme, le programme de la COP28 se concentre sur les encouragements à dispenser aux populations afin que celles-ci mettent en oeuvre le changement, créent un élan et relèvent les défis du changement climatique. Le programme insiste particulièrement sur le rôle des individus et de la nature dans l'action climatique.

Le 8 décembre, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans le cadre de la COP28, Inger Andersen, responsable du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), a fait remarquer que la nouvelle protéine constituait une solution à la demande croissante en produits carnés et à la consommation dans l'environnement. Un rapport du PNUE souligne l'impact positif de la nouvelle protéine. Il s'intitule : « What's cooking: An assessment of the potential impacts of selected novel alternatives to conventional animal products ». Inger Andersen espère que plus de chercheurs pourront se joindre et combler les lacunes de la nouvelle nutrition protéique, de la viande de culture cellulaire et des protéines fermentées, car seule la recherche, associée à un soutien accru du gouvernement, des normes de sécurité internationales, un soutien aux entreprises et la collaboration, est en mesure de permettre l'accélération de la transformation du système alimentaire et le développement de nouvelles protéines.

Angel Yeast promeut de manière proactive l'application de protéines de levure, offrant des solutions durables possibles pour les personnes exploitant les innovations biotechnologiques.

En tant que composant central du système alimentaire, le système de production de protéines est en train d'être remodelé. Le 1 décembre, la protéine de levure, un projet clé du programme de R-D de la province du Hubei, a été inscrite dans le nouveau catalogue de matières premières alimentaires par la Commission nationale de la santé de la République populaire de Chine. Il s'agit d'un jalon important que la Chine, un pays qui compte une importante population et un élevage développé, a pris l'initiative de reconnaître les protéines de levure, car « trouver de l'énergie et des protéines dans les micro-organismes » n'est pas seulement un simple slogan, mais un moteur clé dans les futures solutions alimentaires durables mondiales.

Protéines de levure : Une voie intelligente pour résoudre la crise des protéines

On estime que, d'ici 2050, la population mondiale comptera 9,7 milliards d'êtres humains dans les pires scénarios possibles. Cette croissance démographique créera une pénurie de protéines allant jusqu'à 250 millions de tonnes, mais combler l'écart par l'élevage accélérera le réchauffement planétaire et accaparera des terres pour la culture vivrière, ce qui finira par avoir un impact négatif plus important sur l'environnement.

Selon les statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Institut mondial des ressources, les émissions de carbone de l'industrie de l'élevage (y compris l'élevage de bovins) représentent environ 15 % des émissions mondiales de carbone. Le gaz à effet de serre émis par la production d'un kilogramme de protéines animales est significativement plus élevé que le gaz émis par la production de protéines végétales.

Protéines de levure : Une solution conviviale pour la planète

La protéine de levure est fabriquée par culture, fermentation et centrifugation de Saccharomyces Cerevisiae pour collecter les matières bactériennes brutes. Sa composition nutritionnelle est constituée de protéines, de graisses, de fibres alimentaires et d'eau. Elle est approuvée aux États-Unis comme supplément nutritionnel, tandis que l'UE a approuvé la protéine Saccharomyces cerevisiae comme nouvelle matière première alimentaire sans limite de consommation.

Différent du processus pour les protéines végétales, le processus de fermentation microbienne de production de protéines de levure est durable, évolutif et fiable pour garantir un approvisionnement constant, quelles que soient les conditions météorologiques.

Angel Yeast a réalisé la production de masse de protéines de levure et s'est attaquée à la technologie de production de protéines de levure de haute pureté. Le produit a été appliqué avec succès dans les assaisonnements, les produits carnés, la viande d'origine végétale, les produits laitiers et les produits à fonction nutritionnelle. Sa capacité annuelle de production de protéines de levure a atteint 10 000 tonnes par an, avec des plans pour établir une ligne de production supplémentaire avec une capacité annuelle de 30 000 tonnes. La production de protéines de levure réduit considérablement la consommation d'eau, occupe moins de terres arables et laisse une empreinte carbone plus faible. Les eaux usées issues de la production peuvent être utilisées comme engrais de levure organique pour réaliser une économie circulaire, ce qui en fait un facteur important dans la lutte contre le changement climatique et les défis liés à la pénurie d'énergie.

Promouvoir le développement durable de l'industrie alimentaire et remodeler le système de produits protéiques

Après l'impact de plus en plus sévère de la crise climatique et de la croissance démographique, le développement durable est désormais impératif pour l'approvisionnement alimentaire et la santé humaine, et le système de production de protéines est en train d'être remodelé.

La protéine de levure d'Angel Yeast est une protéine complète avec neuf acides aminés essentiels. Il s'agit d'un produit nutritionnel fiable, écologique et durable, ce qui en fait un substitut idéal pour les protéines végétales et animales sans aucun risque d'OGM ou d'autres problèmes liés aux protéines.

Dans les protéines de levure, la teneur en BCAA est légèrement supérieure à celle des protéines de lactosérum, ce qui est bénéfique pour la récupération musculaire. Le produit d'Angel Yeast contient également un plus grand nombre de fibres alimentaires, ce qui favorise la santé intestinale. En outre, en tant que protéine à digestion lente, il peut fournir à l'organisme des acides aminés sur une base régulière.

Angel Yeast s'engage à promouvoir le développement vert de l'industrie et à renforcer les initiatives de durabilité avec la recherche, par exemple grâce à la protéine de levure AngeoPro. Les analyses effectuées ont démontré qu'AngeoPro présentait plus de similarités avec les protéines animales qu'avec les protéines végétales. Par ailleurs, comme il s'agit d'un produit fermenté, les eaux usées du processus de production peuvent être utilisées comme engrais organiques pour les cultures de production de levures afin de créer une économie circulaire.

La protéine de levure élimine les obstacles qui empêchent les consommateurs d'acheter des suppléments de protéines animales. Comme les protéines végétales, elle présente également des effets limités sur la santé et une durabilité améliorée.

« En tant que pionnier dans le secteur de la levure, Angel Yeast est le fer de lance de l'initiative cruciale de R-D de la province du Hubei intitulée « Recherche et développement d'applications de la technologie clé des protéines de levure ». La société est pionnière dans l'introduction des protéines de levure, une micro-protéine, dans les régimes alimentaires, ce qui est un grand pas dans notre mission de réduction de notre empreinte carbone », a déclaré Zhang Yan, doyen de l'Institut de recherche d'Angel Yeast.

