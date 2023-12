UN RÉSIDENT DE TORONTO DU NOM DE NOEL - RÉCOLTE LE GROS LOT DE LA BOULE D'OR DE LOTTO 6/49 D'UN MONTANT RECORD DE 68 MILLIONS DE DOLLARS PENDANT LES FÊTES





Le plus récent multimillionnaire de l'Ontario veut continuer à travailler!

TORONTO, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Noel Patricio, de Toronto, peut réaliser ses rêves après avoir gagné un lot de LOTTO 6/49 d'une valeur de 68 millions de dollars au tirage Boule d'or du 27 septembre 2023.

Cependant, ce n'est pas tous les jours que vous entendez qu'un gagnant d'un lot de loterie de plusieurs millions de dollars souhaite continuer à travailler! Pendant qu'il était au Centre des prix OLG à Toronto pour collecter son énorme gain, Noel, qui travaille dans le domaine de l'entretien ménager, a expliqué : « J'aime le travail que je fais et les gens avec qui je travaille, et cela rend mes deux emplois si importants pour moi. Je veux rester le même Noel ».

Noel, qui célèbre son anniversaire cette semaine, joue régulièrement à LOTTO 6/49 et a acheté ce billet pendant une pause au travail. Lorsqu'il a entendu que le billet gagnant du gros lot de la Boule d'or de LOTTO 6/49 d'un montant record de 68 millions de dollars avait été vendu à Toronto, il s'est souvenu du billet qu'il avait dans sa poche. « J'ai vérifié mon billet sur l'appli d'OLG et j'ai vu l'écran Grand gagnant apparaître. Je pensais avoir gagné 68 000 $ et j'ai appelé ma soeur pour lui dire que j'avais gagné, s'est-il rappelé. Elle m'a demandé de compter les zéros, et je lui ai dit qu'il y en avait six. C'est à ce moment qu'elle m'a corrigé et qu'elle a dit "C'est 68 millions!" J'étais sous le choc, mais je savais qu'il me restait du travail à faire. Je me suis donc glissé discrètement dans la salle de bain pour continuer de regarder les numéros gagnants avec ma soeur toujours au téléphone. »

Tout au long de sa journée de travail, Noel a continué de retourner à la salle de bain pour balayer son billet encore et encore afin de s'assurer que le message « Grand gagnant » était toujours là. « La seule chose à laquelle je pensais était : est-ce une blague? est-ce réel? vais-je me réveiller de ce rêve? a-t-il raconté. J'ai terminé mon travail, puis j'ai vérifié mon billet plusieurs fois encore avant de me rendre à mon autre travail. C'était si incroyable. Puis je me suis soudainement très inquiété de l'endroit où j'allais mettre ce billet pour qu'il soit en sécurité! »

Dépassé par cet énorme lot, Noel a décidé de prendre son temps avant de visiter le Centre des prix OLG. Mais il n'a vraiment pas pensé à l'ironie que quelqu'un dont le nom est Noel réclame ce lot immense pendant les Fêtes. « Je devais m'assurer que j'avais tout préparé avant d'accepter ce lot. J'ai gardé la nouvelle secrète, à l'exception de ma famille immédiate. Lorsque mes collègues parlaient du billet gagnant vendu à Toronto, je restais silencieux. C'était trop invraisemblable de dire : "C'est moi!" »

Noel aime la collectivité dans laquelle il habite et planifie donc de rénover sa maison actuelle qu'il a achetée il y a quelques années en ayant deux emplois. « Je veux aussi emmener mes soeurs en Italie pour des vacances de rêve et puis consacrer plus de temps à moi-même et travailler un peu moins, tout en gardant mon emploi. » Noel souhaite également réaliser quelques-uns de ses rêves sportifs. « Je suis amateur de tennis professionnel. Je vais donc probablement voyager pour voir en personne Rafael Nadal jouer. J'aimerais aussi me procurer un abonnement pour les Raptors de Toronto. »

« Je suis arrivé au Canada avec une valise et quelques dollars. Il est incroyable de penser que je suis ici en tant que gagnant du gros lot de la Boule d'or! Je suis prêt à me laisser enthousiasmer et à vivre une vie palpitante », a-t-il conclu.

Pour des vidéos, des extraits d'entrevue et des photos de la célébration du gain de Noel, cliquez sur les liens ci-dessous :

Lien vers la vidéo et photos - https://f.io/Ba82zBFL

(Aucun mot de passe requis. Les liens expireront dans 30 jours.)

Le billet gagnant a été acheté à Hasty Market, rue Church, à Toronto.

LOTTO 6/49 offre aux joueurs la chance de gagner deux gros lots de plusieurs millions de dollars chacun tous les mercredis et vendredis au même coût de 3 $ le jeu!

Le tirage classique offre un gros lot fixe de 5 millions de dollars à chaque tirage, alors que le tirage Boule d'or donne la chance de remporter soit un lot garanti de 1 million de dollars, soit le gros lot progressif qui commence à 10 millions de dollars et peut augmenter jusqu'à plus de 60 millions de dollars. Cliquez ici pour en savoir plus sur le nouveau LOTTO 6/49.

SOURCE OLG Winners

14 décembre 2023 à 10:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :