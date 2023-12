Une nouvelle technologie et une plateforme d'intelligence artificielle assurent la sécurité et l'efficacité des déplacements des passagers à l'aéroport Pearson de Toronto





Axis Communications, le leader de l'industrie de la vidéo sur IP, a dévoilé aujourd'hui les détails des mises à niveau technologiques visant à améliorer l'expérience des passagers et l'efficacité opérationnelle à l'aéroport Pearson de Toronto, exploité par la Greater Toronto Airports Authority, à Mississauga, en Ontario. Avec des voyages aériens mondiaux à un niveau record, les aéroports comme Toronto Pearson réexaminent la façon dont ils tirent parti de leurs systèmes de surveillance en les améliorant par des plateformes d'IA comme Zensors afin de traiter le nombre croissant de passagers de manière plus efficace et sécurisée.

L'aéroport Pearson de Toronto est l'aéroport le plus grand et le plus achalandé au Canada et le deuxième aéroport le plus achalandé en Amérique du Nord pour le trafic international, recevant 276 vols internationaux par jour et traitant plus de 21,3 millions d'arrivées internationales par année. Compte tenu des commentaires des passagers au sujet de la congestion régulière et des temps d'attente prolongés à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l'aéroport Pearson de Toronto s'est rendu compte qu'il devait prendre des mesures pour assurer une transparence accrue sur les temps d'attente dans les aéroports et aider à remédier aux plaintes courantes des voyageurs.

Pour régler ces problèmes, les dirigeants des aéroports voulaient pouvoir mesurer avec précision et fiabilité des facteurs comme la longueur des files d'attente et le temps d'attente, plutôt que de se fier à des estimations approximatives. En tirant parti de la conception à architecture ouverte des appareils de communication Axis et de la plateforme d'intelligence artificielle (IA) Zensors, l'aéroport Pearson de Toronto est maintenant en mesure de corréler la relation entre les temps d'attente et le nombre de vols correspondants, l'heure de la journée et l'horaire général des vols à l'arrivée. Cela fournit maintenant des informations exploitables au personnel de l'aéroport tout en préservant la confidentialité et l'anonymat de ses visiteurs.

« L'aéroport est un système complexe avec de nombreuses pièces mobiles, et il nous incombe de veiller à ce que l'expérience des passagers soit fluide et agréable, quelle que soit la situation », a déclaré Zeljko Cakic, directeur de la planification et du développement des TI aéroportuaires de la GTAA. « Les caméras Axis et la plateforme d'IA Zensors ont joué un rôle déterminant pour nous aider à mieux gérer les opérations et à offrir une expérience plus sécuritaire et simplifiée aux voyageurs qui se déplacent à Toronto Pearson. »

Zensors a utilisé AXIS Site Designer pour déterminer quels modèles de caméras fourniraient la meilleure couverture pour les zones de traitement, et guider Toronto Pearson sur l'ajout à ses plus de 3000 caméras Axis déjà utilisées dans tout l'aéroport. La plateforme Zensors AI effectue une analyse prédictive en traitant les instantanés et les flux vidéo en temps réel des caméras Axis, et cette couverture de caméra est divisée en matrices afin que l'aéroport puisse identifier clairement les flux de passagers individuels. L'IA mesure continuellement la longueur des files d'attente, les associant au calendrier des vols, à l'heure de la journée et à d'autres facteurs, fournissant des prévisions de temps d'attente qui sont ensuite affichées sur le site Web de l'aéroport et sur les moniteurs aériens des terminaux. Cela a grandement amélioré l'expérience de l'aéroport, permettant aux voyageurs de planifier plus précisément leur heure d'arrivée, de soulager les inquiétudes concernant les vols de correspondance et même d'informer ceux qui attendent pour récupérer les passagers à l'arrivée de leur sortie du terminal.

« Nous sommes très fiers de notre capacité à aider l'industrie du transport en répondant à ses besoins en matière de sécurité, mais surtout à ses besoins opérationnels généraux », a déclaré Anthony Incorvati, chef du secteur des transports chez Axis Communications. « Pour fonctionner sans heurts et satisfaire les passagers, les aéroports comme l'aéroport Pearson de Toronto ont besoin de systèmes de surveillance intégrés qui englobent à la fois la sécurité et les opérations, et Axis est en mesure de les aider à atteindre cet équilibre dans une variété d'applications uniques. »

Pour en savoir plus sur la façon dont les caméras en réseau intelligentes Axis et la plateforme IA Zensors améliorent les opérations à l'aéroport Pearson de Toronto, visitez https://www.axis.com/fr-ca/customer-story/toronto-pearson-zensors

À propos d'Axis Communications

En créant des solutions qui renforcent la sécurité et améliorent la performance des entreprises, Axis contribue à un monde plus intelligent et plus sûr. Leader de son secteur dans les technologies sur IP, Axis propose des solutions en vidéosurveillance, contrôle d'accès, visiophonie et systèmes audio. Ces solutions sont enrichies par des applications d'analyse intelligente et soutenues par des formations de haute qualité.

L'entreprise emploie environ 4000 personnes dans plus de 50 pays et collabore avec des partenaires technologiques et intégrateurs de systèmes du monde entier pour fournir des solutions sur mesure à ses clients. Axis a été fondée en 1984, son siège est situé à Lund en Suède.

14 décembre 2023 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :