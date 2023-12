À la COP, Itaipu confirme l'importance des partenariats pour le développement local durable





L'entreprise conclut sa participation à la conférence climat en mettant en avant son engagement socio-environnemental

FOZ DO IGUAÇU, Brésil, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Des efforts conjoints pour obtenir des résultats plus efficaces, l'adaptation des technologies mondiales pour un usage local et des investissements dans la protection de l'environnement et la protection sociale. Voici quelques-uns des messages transmis par la centrale hydroélectrique ITAIPU Binacional, qui appartient au Brésil et au Paraguay et qui leur fournit de l'énergie, lors de la COP 28 à Dubaï.

La délégation d'Itaipu a conclu sa participation à l'événement, qui comprenait des tables rondes et des réunions bilatérales avec des entités telles que l'Association internationale de l'hydroélectricité (IHA), le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES), les secrétariats de la jeunesse des Nations Unies et ceux des BRICS, ainsi que divers ministères et organismes gouvernementaux du Brésil et du Paraguay.

Pour le directeur général d'Itaipu, Enio Verri, cette conférence était l'occasion de renouveler les partenariats et les accords. « Ces journées ont été importantes. En plus des tables rondes où nous avons présenté notre travail socio-environnemental, nous avons pris contact avec d'autres pays afin d'établir des partenariats avec des institutions qui se consacrent également à la protection de l'environnement et de la société », a-t-il souligné.

Selon M. Verri, Itaipu quitte la COP avec une image consolidée d'entreprise socialement responsable et engagée. « Nous repartons satisfaits et encore plus certains d'être la centrale électrique la plus durable au monde et l'une des entreprises les plus soucieuses des questions sociales et environnementales, tout en produisant une énergie propre, abordable et de haute qualité pour le Brésil et le Paraguay. »

Dans les tables rondes auxquelles elle a participé, Itapu a présenté certains de ses travaux de valorisation des déchets, qui contribuent non seulement à lutter contre l'élimination inappropriée des déchets, mais permettent également la création d'emplois et l'augmentation des revenus pour les collecteurs de matériaux recyclables dans les municipalités situées dans sa sphère d'influence. L'entreprise a également mis en avant ses efforts dans le cadre de chacun des objectifs de développement durable (ODD) et a discuté de la transition énergétique et des carburants renouvelables en tant qu'alternative viable pour l'économie.

Pour Ligia Soares, directrice du bureau de Brasilia et responsable des relations institutionnelles d'Itaipu dans la capitale et avec les organisations internationales, la COP a été très intense et a permis de renforcer les liens d'ITAIPU Binacional avec les institutions gouvernementales et la société civile. « Lorsque nous regardons notre réalité, nous constatons que nous avons déjà obtenu des résultats très significatifs en écoutant la communauté et en comprenant ses besoins. Nous voulons maintenant aller plus loin ; nous quittons ces journées de dialogue et de coopération avec des idées et des propositions très intéressantes », a-t-elle déclaré.

14 décembre 2023 à 10:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :